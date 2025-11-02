بطولة دافنشي جورميه لحرفيي تحضير القهوة 2026 "عبّر عن نكهتك" - المشاركات مفتوحة الآن

سنغافورة، 2 نوفمبر 2025 /‏ PRNewswire /‏ -- أعلنت دافنشي جورميه ، التابعة لمجموعة كيري، عن إطلاق بطولة حرفيي تحضير القهوة 2025/2026، داعية خبراء القهوة من جميع أنحاء العالم للمشاركة تحت شعار "عبّر عن نكهتك" ( Espresso Your Flavour ). تحتفي مسابقة هذا العام بالفنّ والتفرّد والإبداع الذي يميز مجتمع خبراء تحضير القهوة حول العالم.

The 2026 Barista Craft Championship introduces a streamlined entry process designed to maximise participation and creativity

تقدّم مسابقة عام 2026 عملية تسجيل مبسّطة تهدف إلى تعزيز المشاركة والإبداع إلى أقصى حد. تُقام الجولة التمهيدية الوطنية بالكامل بشكل رقمي، ولا تتطلّب سوى تقديم مشروب قهوة مبتكر واحد يحتوي على جرعة واحدة على الأقل من الإسبريسو و10 مل من أحد منتجات دافنشي جورميه، وذلك من خلال نموذج إلكتروني سهل الاستخدام. تم تبسيط القواعد والمتطلبات، مما يضمن استمرار التركيز بقوة على التعبير الإبداعي والتميز التقني.

سيشارك خبراء القهوة الذين يتأهلون من الجولة الرقمية في نهائيات وطنية تفاعلية مليئة بالحماس، تليها نهائيات شبه إقليمية، وصولًا إلى النهائي العالمي المرموق الذي سيُقام في فيتنام في مايو 2026. يُكرَّم أصحاب المواهب المتميزة في كل مرحلة من المسابقة من خلال جوائز نقدية وكؤوس وشهادات تقدير. سيحصل الفائز العالمي على جائزة نقدية قدرها 2000 دولار أمريكي وكأس البطولة، إضافةً إلى لقبٍ يُجسّد الابتكار والفخر المهني.

تتوفر جميع مواد المسابقة، بما في ذلك القواعد ومدوّنة السلوك وإرشادات التقديم، بعدة لغات، لضمان سهولة الوصول والمشاركة للمشاركين من مختلف الأسواق حول العالم. يتم توفير مواد تسويقية شاملة وأصول مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي بهدف توسيع نطاق انتشار البطولة والاحتفاء بإنجازات جميع المشاركين.

المشاركات في الجولة التمهيدية الوطنية مفتوحة الآن. يُدعى خبراء تحضير القهوة من جميع أنحاء العالم إلى ابتكار مشروباتهم الأكثر إبداعًا وتقديمها للنظر والمشاركة في المسابقة. تتوفر جميع التفاصيل الكاملة — بما في ذلك نموذج التسجيل الرسمي وإرشادات المسابقة — على صفحة بطولة حرفيي تحضير القهوة، وكذلك من خلال ممثلي دافنشي جورميه المحليين.

أضافت إلويز دوبويسون، المدير العام لعلامات الخدمات الغذائية في شركة كيري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "بطولة دافنشي جورميه لحرفيي تحضير القهوة ليست مجرد مسابقة، إنها منصة عالمية لخبراء تحضير القهوة لعرض رؤيتهم الفريدة وإلهام تطور ثقافة القهوة. يحمل لقب بطل دافنشي جورميه لحرفيي تحضير القهوة دلالةً على التميّز والإبداع والاعتراف الدولي، ونتطلع للاحتفاء بالشغف والابتكار اللذين يقفان وراء أفضل خبراء القهوة في العالم."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2808187/DVG250234_DVG_BCC_Visual_for_Media_Press_W.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2809159/DVG_Logo_FlavourGenius_BlackLogo_CS5_01_Logo.jpg