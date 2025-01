Kerry publie le palmarès mondial des saveurs 2025 : anticiper l'avenir des arômes

Le palmarès Afrique de Kerry met en lumière les saveurs audacieuses et les nouvelles tendances de consommation

DURBAN, Afrique du Sud, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Kerry, leader mondial du goût et de la nutrition, a présenté son palmarès mondial des saveurs 2025, une ressource complète sur les tendances émergentes conçue pour guider les innovateurs en matière d'alimentation et de boissons dans le monde entier.

L'édition de cette année présente une sélection de saveurs et de tendances soigneusement élaborée, associant des informations mondiales à l'expertise d'aromaticiens et de scientifiques de haut niveau pour aider les marques à anticiper les évolutions du marché et à créer des produits percutants.

« Le palmarès des saveurs 2025 souligne le pouvoir de l'innovation dans la définition de l'avenir du goût, avec des tendances qui témoignent des préférences dynamiques des consommateurs de la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. La montée en puissance de la premiumisation, la réimagination des saveurs traditionnelles et de la cuisine de rue, les plats fusionnés et les formats alimentaires novateurs mettent en évidence un secteur qui prospère grâce à la créativité et aux liens qui l'unissent. En associant les saveurs mondiales aux traditions régionales à l'aide de nos cartes des goûts basées sur des données, nous pouvons ravir les palais en évolution et mettre sur le marché des produits passionnants », a déclaré Claire Sullivan, vice-présidente du marketing de Kerry pour l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Une feuille de route pour l'innovation en matière d'arômes

Les arômes principales du palmarès Kerry des saveurs africaines pour 2025 sont :

Fort et épicé : la tendance « forte et épicée » jouit d'une popularité croissante sur le continent africain. Les consommateurs veulent différents types de force et de piquant pour agrémenter leurs repas. Les saveurs telles que le piment Peri-Peri, le piment Jalapeno, le piment doux et le piment Habanero suscitent un intérêt croissant et ajoutent des couches aux plats vibrants et aromatiques du continent.

Fumage authentique : l'accent mis sur l'utilisation d'ingrédients nutritifs d'origine locale et de méthodes de cuisson novatrices témoigne de la revitalisation des traditions culinaires africaines. Par exemple, le goût de la fumée est essentiel dans les plats africains authentiques, qu'il s'agisse du Shisanyama ou de la poussière de poulet en Afrique du Sud, du Suya ou du Chinginga en Afrique de l'Ouest ou du Mushkaki ou du Nyama Choma en Afrique de l'Est. La viande cuite au barbecue est un élément important de la culture africaine, car elle confère aux repas une saveur profonde.

Produits botaniques aux prétendues vertus naturelles : l'essor des restaurants privilégiant la santé reflète l'adaptation du continent aux tendances mondiales en matière de santé, tout en célébrant le riche patrimoine culinaire de l'Afrique. Stimulées par la tendance à l'indulgence saine et la conviction que les herbes et/ou les fleurs sont bénéfiques pour la santé, les plantes locales telles que la rose, le marula, le baobab et le moringa sont de plus en plus présentes dans les produits, ajoutant leurs bienfaits perçus pour la santé et leurs notes gustatives caractéristiques.

L'évolution de la cuisine de rue : la cuisine de rue gagne du terrain, les plats délicieux et abordables devenant de plus en plus populaires. Les gastronomes combinent de manière créative les saveurs locales et les influences mondiales. Qu'il s'agisse de kotas mexicains ou de pâtes Suya, la fusion d'ingrédients africains traditionnels et de cuisines internationales séduit à la fois les locaux et les gourmands aventureux.

Soumya Nair, directrice de la recherche et de la connaissance des consommateurs au niveau mondial chez Kerry, a observé que les consommateurs souhaitent un équilibre entre des profils gustatifs aventureux et des objectifs de bien-être. « Les tendances mondiales influencent les marchés locaux. Les épices du Sichuan se retrouvent dans les condiments en Europe et les masalas indiens améliorent les snacks dans le monde entier. Le yuzu est présent dans les boissons à faible teneur en sucre. Cette adaptabilité des arômes permet aux marques de répondre à la fois aux demandes de gourmandise et de bien-être, tout en respectant les caractéristiques uniques du marché. »

