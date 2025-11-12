شركة Marriott International تُسرّع نمو الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تعزز الشركة مكانتها الرائدة في قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية على مدار 25 عامًا مع تحقيق أرقام قياسية في التوقيعات السكنية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ( EMEA ).

أثينا، اليونان، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- اليوم، خلال منتدى المنتجعات والوحدات السكنية، أعلنت شركة Marriott International, Inc . (مؤشر بورصة ناسداك: MAR ) (" Marriott ") عن استمرار الزخم والتوسع في محفظتها من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) .

اليوم، تمتد محفظة الشركة من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر 18 دولة وإقليمًا، مع 33 موقعًا مفتوحًا وأكثر من 50 مشروعًا قيد التطوير. ومنذ نهاية عام 2023، نمت محفظة الشركة الإجمالية من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية بنسبة 23 بالمائة في أوروبا و59 بالمائة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس الطلب المتزايد على أنماط المعيشة الراقية في المنطقة.

قال Jaidev Menezes ، نائب الرئيس الإقليمي في شركة Marriott International ، قسم التطوير متعدد الاستخدامات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "بعد 25 عامًا في صدارة قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، تواصل Marriott تحقيق نمو قياسي وسرعة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. إن توسّع محفظتنا من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، إلى جانب المشاريع القوية قيد التطوير، يعكس الطلب القوي في السوق ونجاح المطورين. وبفضل قوة محفظة علامات Marriott Bonvoy ، يقدّم المطوّرون مشاريع عالية الأداء ومجتمعات نابضة بالحياة في أفضل الوجهات".

حتى التاريخ الحالي في عام 2025، وقّعت Marriott ما يقرب من 20 اتفاقية لوحدات سكنية تحمل علامات تجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (حوالي نصفها مشاريع مستقلة تمامًا). ومن أبرز عمليات التوقيع: The Residences at the Dubai Beach EDITION ، المقرر أن تكون أول وحدات سكنية للعلامة الفاخرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بقيادة شركة شمال القابضة. مما يعكس تطوّر تفضيلات المشترين وتنوع محفظة العلامات التجارية لدى الشركة، فإن ما يقرب من ثلثي الاتفاقيات الموقعة منذ بداية العام حتى تاريخه يقع ضمن فئة الفخامة، بينما ينتمي الباقي إلى الفئة الممتازة.

وبفضل قوة العلامة التجارية والمنصات الموِّلدة للعملاء المُحتملين، شهد مطوّرو Marriott Branded Residences سرعة مبيعات قوية، حيث بدأ 19 مشروعًا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المبيعات هذا العام. على سبيل المثال، شهد مشروع The St. Regis Residences ، جزيرة المارية في أبوظبي، بقيادة شركة SAAS Properties ، بيع 60% من الوحدات بأسعار قياسية قبل الإطلاق العام. أما Affini ، أحد مشاريع Tribute Portfolio Residence في دبي ، بقيادة شركة HAMRK Real Estate Development ، فهو أول عقار سكني للعلامة التجارية على مستوى العالم، وقد تم بيع جميع وحداته خلال أسبوع واحد من الإطلاق.

تمتد هذه المشاريع بين منتجعات واجهة بحرية خلابة ووجهات حضرية في بعضٍ من أبرز العناوين التاريخية والمميزة في المنطقة، وتشمل بعض الاتفاقيات الموقعة لعام 2025 وإطلاقات المبيعات ضمن محفظة الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ما يلي:

مشروع Marriott Residences ، في بودابست : بقيادة Market Asset Management Zrt. ، وهو أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية في المجر.

مشروع The Residences at The St. Regis في باكو : من تطوير Pasha Real Estate ، ويُعد نموذجًا لعمارة مميزة ولافتة.

مشروع The Ritz-Carlton Residences ، جزيرة المارية، أبوظبي : بالتعاون مع SAAS Properties .

مشروع Bvlgari Resort & Mansions في أبوظبي : ملاذ شاطئي على جزيرة خاصة، من تطوير Eagle Hills .

مشروع The Residences at The St. Regis Karya Cove Resort ، في بودروم : بقيادة مجموعة Kuzu ، ويُمثل العقار رقم 100 لشركة Marriott في تركيا.

مشروع The Ritz-Carlton Residences ، بالم هيلز، القاهرة : من تطوير شركة Palm Hills ، وقد تم بيع 60% من المخزون المطروح.

مشروع JW Marriott Residences في جزر دبي، المنطقة المركزية : أول مشروع JW Marriott Residence في المدينة، بقيادة CG Developers .

مشروع Seamont ، ضمن مشاريع Autograph Collection Residences ، جزيرة الريم، أبوظبي : بقيادة SAAS Properties و Royal Development Holding ، وقد بيعت المرحلة الأولى خلال شهر واحد.

مشروع The Residences at Nasim Al Bahr (نسيم البحر ريزيدنسز) ، ضمن مشاريع Luxury Collection Resort & Spa ، جزيرة المرجان : من تطوير ADNH وتُمثل دخول العلامة إلى إمارة رأس الخيمة.

مشروع The Residences at The St. Regis في جدة : تُمثل الظهور الأول للعلامة في المدينة، وهي من تطوير شركة Miyar Alshati Real Estate ، وشركة تلال الوادي العقارية، ومجموعة سعود العريفي للاستثمار.

مشروع W Residences في جزيرة المرجان : تمثل أول مشروع لـ W Hotels في إمارة رأس الخيمة، ويجري تطويرها على يد Dalands Holding بالتعاون مع Marjan .

وبحلول نهاية عام 2025، تتوقع الشركة افتتاح ستة مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك:

مشروع The Lucan ، ضمن مشاريع Autograph Collection Residences ، لندن

مشروع The Residences at The Westin Salgados Beach Resort ، الغارف ( Algarve )

مشروع Marriott Residences Salgados Resort ، الغارف ( Algarve )

مشروع JW Marriott Residences ، القاهرة الجديدة، الجازي فيرست

مشروع Marriott Residences ، في دبي، خليج الأعمال

مشروع Affini ، ضمن مشاريع Tribute Portfolio Residence ، دبي

يواصل السكان أيضًا الاستمتاع بمرافق وخدمات استثنائية وعروض حصرية ضمن محفظة Marriott Bonvoy ، من خلال منصة الشركة المتكاملة للاعتراف بالملكية، ONVIA .

لمزيد من المعلومات حول Marriott Branded Residences ، تفضل بزيارة: https://marriottresidences.com/ .

ملاحظة حول البيانات التطلُّعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" وفقًا لما تعنيه قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخططنا وتوقعاتنا وآفاق نمو محفظتنا من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية؛ وخطتنا للتطوير؛ والطلب على هذه الوحدات؛ وزخم عمليات التطوير والمبيعات؛ وافتتاح المشاريع المتوقعة مستقبلًا؛ وغيرها من البيانات المشابهة المتعلقة بأحداث مستقبلية متوقعة وليست حقائق تاريخية. نودّ تنبيهكم إلى أن هذه البيانات ليست ضمانًا للأداء المستقبلي، وهي خاضعة لمجموعة من المخاطر المتغيرة وعدم اليقين التي قد نعجز عن التنبؤ بها أو تقييمها بدقة، بما في ذلك عوامل المخاطر الواردة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لنا على نموذج ( 10-K ) أو تقرير ربع سنوي على نموذج ( 10-Q ). وقد تؤدي أي من هذه العوامل إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن التوقعات التي نوردها أو نلمّح إليها في هذا البيان الصحفي. نصدر هذه البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا نتحمل أي التزام بتحديثها أو تعديلها علنًا، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

نبذة عن MARRIOTT INTERNATIONAL

شركة Marriott International, Inc . (مؤشر بورصة ناسداك: MAR ) مقرها في بيثيسدا، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك محفظة تضم أكثر من 9,700 منشأة تابعة لأكثر من 30 علامة تجارية رائدة في 143 دولة ومنطقة، وذلك حتى 30 سبتمبر 2025. تدير Marriott وتمنح الامتيازات والتراخيص للفنادق والعقارات السكنية وعقارات الملكية المصيفية المشتركة وغيرها من مرافق الإقامة حول العالم. تقدّم الشركة منصة السفر ® Marriott Bonvoy الحائزة على العديد من الجوائز. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.marriott.com ، ولمتابعة أحدث أخبار الشركة، يُرجى زيارة www.marriottnewscenter.com . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك وعبر حساب MarriottIntl @ على إكس و إنستغرام .

