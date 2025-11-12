Marriott International beschleunigt das Wachstum seiner Markenwohnungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Das Unternehmen festigt seine seit 25 Jahren bestehende Branchenführerschaft im Bereich Markenresidenzen mit Rekordabschlüssen im Wohnimmobilienbereich in der EMEA-Region.

ATHEN, Griechenland, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) („Marriott") auf dem Resort and Residential Forum bekannt, dass das Unternehmen die Expansion seines Markenportfolios im Wohnbereich in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) fortsetzen wird.

Derzeit umfasst das EMEA-Markenportfolio des Unternehmens für Wohnimmobilien 18 Länder und Gebiete mit 33 eröffneten Standorten und über 50 weiteren in Planung. Seit Ende 2023 hat das Unternehmen sein Markenportfolio im Wohnbereich in Europa um 23 Prozent und im Nahen Osten und Afrika um 59 Prozent erweitert, was die steigende Nachfrage nach gehobenem Wohnen in der Region verdeutlicht.

„Mit 25 Jahren Erfahrung an der Spitze des Markensegments für Wohnimmobilien treibt Marriott weiterhin das Rekordwachstum und die Entwicklungsgeschwindigkeit im Wohnimmobiliensektor in der gesamten EMEA-Region voran. Unser wachsendes Portfolio an Markenresidenzen und unsere solide Pipeline spiegeln die starke Marktnachfrage und den Erfolg der Entwickler wider. Mit der Unterstützung des Markenportfolios von Marriott Bonvoy realisieren Entwickler leistungsstarke Projekte und lebendige Gemeinschaften an erstklassigen Standorten", erklärte Jaidev Menezes, Regional Vice President, Mixed-Use Development, EMEA bei Marriott International.

Seit Jahresbeginn 2025 hat Marriott fast 20 Markenwohnungsverträge in EMEA unterzeichnet (von denen etwa die Hälfte eigenständige Projekte sind). Zu den bedeutenden Vertragsabschlüssen gehört The Residences at the Dubai Beach EDITION, das unter der Leitung von Shamal Holding als erstes Wohnprojekt der Luxusmarke im EMEA-Raum entstehen soll. Entsprechend den sich wandelnden Präferenzen der Käufer und dem dynamischen Markenportfolio des Unternehmens entfallen fast zwei Drittel der seit Jahresbeginn abgeschlossenen Verträge auf das Luxussegment, der Rest auf das Premiumsegment.

Dank der starken Markenbekanntheit und der Plattformen zur Lead-Generierung konnten die Entwickler von Marriott Branded Residences eine hohe Verkaufsgeschwindigkeit verzeichnen. In diesem Jahr wurden 19 Projekte in der EMEA-Region auf den Markt gebracht. Beispielsweise wurden bei den The St. Regis Residences, Al Maryah Island, Abu Dhabi, die von SAAS Properties geleitet werden, 60 % der Einheiten bereits vor der öffentlichen Markteinführung zu Rekordpreisen verkauft. Affini, eine Tribute Portfolio Residence, Dubai, die von HAMRK Real Estate Development geleitet wird, ist die weltweit erste Wohnimmobilie der Marke und war innerhalb einer Woche nach der Markteinführung ausverkauft.

Die Unterzeichnung von Vereinbarungen und der Verkaufsstart im EMEA-Portfolio des Unternehmens für das Jahr 2025 umfassen idyllische Resorts am Wasser und urbane Reiseziele an einigen der geschichtsträchtigsten und bemerkenswertesten Adressen der Region, darunter:

Marriott Residences, Budapest : Geführt von Market Asset Management Zrt. und Ungarns erster Markenresidenz.

: Geführt von Market Asset Management Zrt. und Ungarns erster Markenresidenz. The Residences at The St. Regis Baku: Das Projekt wurde von Pasha Real Estate entwickelt und ist ein Musterbeispiel für herausragende Architektur.

Das Projekt wurde von Pasha Real Estate entwickelt und ist ein Musterbeispiel für herausragende Architektur. The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island, Abu Dhabi: In Zusammenarbeit mit SAAS Properties .

In Zusammenarbeit mit SAAS Properties Bvlgari Resort & Mansions Abu Dhabi: Ein von Eagle Hills entwickeltes, direkt am Strand gelegenes Refugium auf einer Privatinsel.

Ein von Eagle Hills entwickeltes, direkt am Strand gelegenes Refugium auf einer Privatinsel. The Residences at The St. Regis Karya Cove Resort, Bodrum: Unter der Leitung der Kuzu Group und die 100. Immobilie von Marriott in der Türkei.

Unter der Leitung der Kuzu Group und die 100. Immobilie von Marriott in der Türkei. The Ritz-Carlton Residences, Palm Hills, Kairo : Entwickelt von Palm Hills, und 60 % des anfänglichen Bestands sind bereits ausverkauft.

: Entwickelt von Palm Hills, und 60 % des anfänglichen Bestands sind bereits ausverkauft. JW Marriott Residences at Dubai Islands, Central : Das erste JW Marriott Residence der Stadt, geführt von CG Developers.

: Das erste JW Marriott Residence der Stadt, geführt von CG Developers. Seamont, Autograph Collection Residences, Al Reem Island, Abu Dhabi : Unter der Leitung von SAAS Properties und Royal Development Holding war die erste Phase innerhalb eines Monats ausverkauft.

: Unter der Leitung von SAAS Properties und Royal Development Holding war die erste Phase innerhalb eines Monats ausverkauft. The Residences at Nasim Al Bahr, a Luxury Collection Resort & Spa, Al Marjan Island: Entwickelt von ADNH und markiert den Markteintritt der Marke in Ras Al Khaimah.

Entwickelt von ADNH und markiert den Markteintritt der Marke in Ras Al Khaimah. The Residences at The St. Regis Jeddah: Das Projekt markiert das Debüt der Marke in der Stadt und wurde von Miyar Alshati Real Estate Company, Telal Al Wadi Real Estate Company und Saud Al Arifi Investment Group entwickelt.

Das Projekt markiert das Debüt der Marke in der Stadt und wurde von Miyar Alshati Real Estate Company, Telal Al Wadi Real Estate Company und Saud Al Arifi Investment Group entwickelt. W Residences Al Marjan Island: Es ist das erste Hotel der W Hotels-Kette in Ras Al Khaimah und wird von Dalands Holding in Zusammenarbeit mit Marjan entwickelt.

Bis Ende 2025 plant das Unternehmen die Eröffnung von insgesamt sechs Markenresidenzen in der EMEA-Region, darunter:

The Lucan, Autograph Collection Residences, London

The Residences at The Westin Salgados Beach Resort Algarve

Marriott Residences Salgados Resort, Algarve

JW Marriott Residences, New Cairo, Al Jazi First

Marriott Residences, Dubai, Business Bay

Affini, a Tribute Portfolio Residences, Dubai

Die Bewohner profitieren weiterhin von außergewöhnlichen Annehmlichkeiten, Unterkünften und exklusiven Angeboten aus dem Marriott Bonvoy-Portfolio über die integrierte Plattform ONVIA des Unternehmens zur Anerkennung von Eigentumsrechten.

Weitere Informationen zu Marriott Branded Residences finden Sie unter https://marriottresidences.com/.

