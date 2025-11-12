Marriott International accélère la croissance des résidences de marque en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

La société renforce sa position de leader dans le secteur des résidences de marque, qu'elle occupe depuis 25 ans, en signant un nombre record de contrats résidentiels dans la région EMEA.

ATHENES, Grèce, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors du Resort and Residential Forum, Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) (« Marriott ») a annoncé la poursuite de l'expansion de son portefeuille de résidences de marque dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Aujourd'hui, le portefeuille de résidences de marque de la société dans l'EMEA est présent dans 18 pays et territoires, avec 33 sites ouverts et plus de 50 en cours de réalisation. Depuis la fin de l'année 2023, la société a augmenté son portefeuille de résidences de maque de 23 % en Europe et de 59 % au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui illustre la croissance de la demande pour des logements haut de gamme dans la région.

« Avec 25 ans d'expérience dans le domaine des résidences de marque, Marriott continue de connaître une croissance résidentielle et une vitesse de développement record dans la région EMEA. L'expansion de notre portefeuille de résidences de marque et la solidité de notre pipeline reflètent la forte demande du marché et le savoir-faire des promoteurs. Soutenus par la puissance du portefeuille de marques de Marriott Bonvoy, les promoteurs concrétisent des projets performants et créent communautés dynamiques dans des destinations majeures » a déclaré Jaidev Menezes, vice-président régional de Marriott International pour le développement d'immeubles à usage mixte dans la région EMEA.

Depuis le début de l'année 2025, Marriott a signé près de 20 accords de résidence de marque dans la région EMEA (dont environ la moitié sont des projets autonomes). Parmi les signatures les plus importantes, citons The Residences at the Dubai Beach EDITION, qui sont les premières résidences de la marque de luxe dans la région EMEA, sous la direction de Shamal Holding. Reflétant l'évolution des préférences des acheteurs et le dynamisme du portefeuille de marques de l'entreprise, près des deux tiers des contrats signés depuis le début de l'année concernent le segment du luxe et le reste étant celui du haut de gamme.

En s'appuyant sur la notoriété de la marque et sur les plateformes de génération de leads, les promoteurs de Marriott Branded Residences ont constaté une forte vélocité des ventes, et 19 projets dans la région EMEA ont démarré les ventes cette année. Regis Residences, Al Maryah Island, Abu Dhabi, dirigé par SAAS Properties, a vu 60 % des unités vendues à des prix records avant le lancement public. Affini, une résidence Tribute Portfolio, Dubaï, dirigée par HAMRK Real Estate Development, est la première propriété résidentielle de la marque dans le monde et a été vendue une semaine après son lancement.

Parmi les accords signés et les lancements de ventes en 2025 dans le portefeuille EMEA de la société, on trouve des stations balnéaires idylliques et des destinations urbaines dans certaines des adresses les plus historiques et les plus remarquables de la région :

Marriott Residences, Budapest : dirigée par Market Asset Management Zrt. et la première résidence de marque de Hongrie.

: dirigée par Market Asset Management Zrt. et la première résidence de marque de Hongrie. Les résidences du St. Regis Baku : développé par Pasha Real Estate et une vitrine d'architecture remarquable.

développé par Pasha Real Estate et une vitrine d'architecture remarquable. The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island, Abu Dhabi : en collaboration avec SAAS Properties .

en collaboration avec SAAS Properties Bvlgari Resort & Mansions Abu Dhabi : un sanctuaire en bord de mer sur une île privée, développé par Eagle Hills.

un sanctuaire en bord de mer sur une île privée, développé par Eagle Hills. Les résidences du St. Regis Karya Cove Resort, Bodrum : projet dirigé par groupe Kuzu et la 100 e propriété de Marriott en Turquie.

projet dirigé par groupe Kuzu et la 100 propriété de Marriott en Turquie. The Ritz-Carlton Residences, Palm Hills, Cairo : développé par Palm Hills avec 60 % de l'inventaire commercialisé vendu.

: développé par Palm Hills avec 60 % de l'inventaire commercialisé vendu. JW Marriott Residences at Dubai Islands, Central : la première résidence JW Marriott de la ville, dirigée par CG Developers.

: la première résidence JW Marriott de la ville, dirigée par CG Developers. Seamont, Autograph Collection Residences, Al Reem Island, Abu Dhabi : projet dirigé par SAAS Properties et Royal Development Holding, la première phase a été vendue en un mois.

: projet dirigé par SAAS Properties et Royal Development Holding, la première phase a été vendue en un mois. The Residences at Nasim Al Bahr, a Luxury Collection Resort & Spa, Al Marjan Island : développement d'ADNH qui marque l'entrée de la marque à Ras Al Khaimah.

développement d'ADNH qui marque l'entrée de la marque à Ras Al Khaimah. The Residences at The St. Regis Jeddah : représente les débuts de la marque dans la ville et a été développé par Miyar Alshati Real Estate Company, Telal Al Wadi Real Estate Company et Saud Al Arifi Investment Group.

représente les débuts de la marque dans la ville et a été développé par Miyar Alshati Real Estate Company, Telal Al Wadi Real Estate Company et Saud Al Arifi Investment Group. W Residences Al Marjan Island : première propriété de W Hotels à Ras Al Khaimah, développée par Dalands Holding en collaboration avec Marjan.

D'ici la fin de l'année 2025, la société prévoit l'ouverture d'un total de six résidences de marque dans la région EMEA :

The Lucan, Autograph Collection Residences, Londres

Les résidences du Westin Salgados Beach Resort Algarve

Marriott Residences Salgados Resort, Algarve

JW Marriott Residences, New Cairo, Al Jazi First

Résidences Marriott, Dubaï, Business Bay

Affini, une résidence du portefeuille Tribute, Dubaï

Les résidents continuent également à bénéficier d'aménagements extraordinaires, de logements et d'offres exclusives au sein du portefeuille Marriott Bonvoy, par le biais de la plateforme intégrée de reconnaissance de la propriété de la société, ONVIA.

Pour plus d'informations sur les Marriott Branded Residences, consultez le site https://marriottresidences.com/.

NOTE SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations relatives à nos projets, attentes et perspectives de croissance future concernant notre portefeuille de résidences de marque, notre pipeline de développement, la demande de résidences de marque, la dynamique de développement et l'activité de vente, les ouvertures de projets futures prévues, et des déclarations similaires concernant des événements futurs anticipés et des attentes qui ne sont pas des faits historiques. Nous vous avertissons que ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et qu'elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes évolutifs que nous sommes susceptibles de ne pas pouvoir prédire ou évaluer avec précision, y compris les facteurs de risque que nous identifions dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K ou notre dernier rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q. L'un ou l'autre de ces facteurs pourrait entraîner une différence sensible entre les attentes que nous exprimons ou sous-entendons dans le présent communiqué de presse et les résultats réels. Nous exprimons ces déclarations prospectives à la date du présent communiqué de presse et ne nous engageons pas à les mettre à jour ou à les réviser publiquement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

À PROPOS DE MARRIOTT INTERNATIONAL

Marriott International, Inc. (Nasdaq : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. Au 30 septembre 2025, la société détenait un portefeuille de plus de 9 700 propriétés sous plus de 30 marques de premier plan, réparties dans 143 pays et territoires. Marriott exploite, franchise et concède des licences pour des hôtels, des résidences, des multipropriétés et d'autres établissements d'hébergement dans le monde entier. L'entreprise propose également Marriott Bonvoy®, sa plateforme de voyage hautement récompensée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.marriott.com. Pour connaître les dernières nouvelles de l'entreprise, visitez www.marriottnewscenter.com. Vous pouvez par ailleurs vous connecter avec nous sur Facebook ainsi que suivre @MarriottIntl sur X et Instagram.