Marriott International acelera el crecimiento de sus residencias de marca en Europa, Oriente Medio y África

La compañía consolida su posición de liderazgo en el sector de las residencias de marca, que mantiene desde hace 25 años, con la firma de contratos residenciales récord en la región EMEA

ATENAS, Grecia, 11 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Hoy, en el Foro de Resorts y Residencias, Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) ("Marriott") anunció el continuo impulso y la expansión de su cartera de residencias de marca en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Actualmente, la cartera de residencias de marca de la compañía en EMEA abarca 18 países y territorios, con 33 ubicaciones operativas y más de 50 en desarrollo. Desde finales de 2023, la compañía ha incrementado su cartera total de residencias de marca en un 23 % en Europa y un 59 % en Oriente Medio y África, lo que demuestra la creciente demanda de un estilo de vida de alta gama en la región.

"Con 25 años a la vanguardia de las residencias de marca, Marriott continúa impulsando un crecimiento y una velocidad de desarrollo residencial sin precedentes en toda la región EMEA. Nuestra creciente cartera de residencias de marca y nuestra sólida cartera de proyectos reflejan una fuerte demanda del mercado y el éxito de los promotores. Respaldados por la fortaleza de la marca Marriott Bonvoy, los promotores están creando proyectos de alto rendimiento y comunidades vibrantes en destinos de primer nivel", afirmó Jaidev Menezes, vicepresidente Regional de Desarrollo de Uso Mixto para EMEA de Marriott International.

En lo que va del año 2025, Marriott ha firmado cerca de 20 acuerdos de residencias de marca en EMEA (aproximadamente la mitad de los cuales son proyectos independientes). Entre los hitos más importantes se encuentra The Residences at the Dubai Beach EDITION, que se convertirá en la primera residencia de la marca de lujo en EMEA, un proyecto liderado por Shamal Holding. Como reflejo de las cambiantes preferencias de los compradores y la dinámica cartera de marcas de la compañía, casi dos tercios de los acuerdos firmados en lo que va del año pertenecen al segmento de lujo, y el resto al segmento prémium.

Aprovechando el sólido reconocimiento de marca y las plataformas de generación de clientes potenciales, los promotores de Marriott Branded Residences han experimentado un fuerte ritmo de ventas, y 19 proyectos en EMEA han lanzado sus ventas este año. Por ejemplo, The St. Regis Residences, Al Maryah Island, Abu Dabi, un proyecto liderado por SAAS Properties, vendió el 60 % de sus unidades a precios récord antes de su lanzamiento público. Affini, una residencia de Tribute Portfolio en Dubái, un proyecto liderado por HAMRK Real Estate Development, es la primera propiedad residencial de la marca a nivel mundial y se agotó en tan solo una semana tras su lanzamiento.

Abarcando desde idílicos complejos turísticos costeros hasta destinos urbanos en algunas de las direcciones más históricas y destacadas de la región, algunos de los acuerdos firmados y lanzamientos de ventas de 2025 en la cartera de EMEA de la compañía incluyen:

Marriott Residences, Budapest : Liderada por Market Asset Management Zrt. y la primera residencia de marca de Hungría.

The Residences at The St. Regis Baku: Desarrollado por Pasha Real Estate y un escaparate de arquitectura excepcional.

The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island, Abu Dhabi: En colaboración con SAAS Properties .

Bvlgari Resort & Mansions Abu Dhabi: Un santuario frente al mar en una isla privada, desarrollado por Eagle Hills.

The Residences at The St. Regis Karya Cove Resort, Bodrum: Liderado por Kuzu Group y marca número 100 de Marriott en Turquía.

The Ritz-Carlton Residences, Palm Hills, Cairo : Desarrollado por Palm Hills, y el 60 % del inventario lanzado ya se ha agotado.

JW Marriott Residences at Dubai Islands, Central : La primera residencia JW Marriott de la ciudad, dirigida por CG Developers.

Seamont, Autograph Collection Residences, Al Reem Island, Abu Dhabi : Liderada por SAAS Properties y Royal Development Holding, la primera fase se agotó en un mes.

The Residences at Nasim Al Bahr, a Luxury Collection Resort & Spa, Al Marjan Island: Desarrollado por ADNH y marca la entrada de la marca en Ras Al Khaimah.

The Residences at The St. Regis Jeddah: Este proyecto marca el debut de la marca en la ciudad y ha sido desarrollado por Miyar Alshati Real Estate Company, Telal Al Wadi Real Estate Company y Saud Al Arifi Investment Group.

W Residences Al Marjan Island: Se trata del primer establecimiento de W Hotels en Ras Al Khaimah, desarrollado por Dalands Holding en colaboración con Marjan.

Para finales de 2025, la compañía prevé la apertura de un total de seis residencias de marca en EMEA, incluyendo:

The Lucan, Autograph Collection Residences, Londres

The Residences at The Westin Salgados Beach Resort Algarve

Marriott Residences Salgados Resort, Algarve

JW Marriott Residences, New Cairo, Al Jazi First

Marriott Residences, Dubai, Business Bay

Affini, a Tribute Portfolio Residences, Dubái

Los residentes también siguen disfrutando de servicios, alojamiento y ofertas exclusivas excepcionales dentro de la cartera de Marriott Bonvoy, a través de ONVIA, la plataforma integrada de reconocimiento de propiedad de la compañía.

Para obtener más información sobre Marriott Branded Residences, visite https://marriottresidences.com/ .

