شركة Maypharm تكشف عن حشوة هجينة ثورية، Hyalmass Aqua-Exosome: مستقبل ترطيب وتجديد البشرة

تقديم حمض الهيالورونيك، الإكسوزومات، و PDRN (بوليديوكسي ريبونوكليوتيد) للصناعة

مدينة سيول، دولة كوريا الجنوبية، 30 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Maypharm Co., Ltd.، الرائدة في مجال المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل الجلدية، تُعلن بفخر الإطلاق العالمي لحشوة Hyalmass Aqua-Exosome، وهي حشوة هجينة مبتكرة للعلاج التجميلي الطبي غير الجراحي مصممة لتغيير مجال ترطيب البشرة وتجديدها.

Hyalmass Aqua-Exosome Hyalmass Aqua-Exosome Beauty Factory

شركة Maypharm Co., Ltd. تنوي إحداث ثورة في صناعة التجميل مع حشوة Hyalmass Aqua-Exosome. تجمع هذه الحشوة الهجينة المتطورة بين قوة حمض الهيالورونيك والإكسوزومات ومادة PDRN (بوليديوكسي ريبونوكليوتيد) لتعزيز ترطيب البشرة ومرونتها وتجديدها بأقصى فعالية.

إن حشوة Hyalmass Aqua-Exosome هي اكتشاف كبير في مجال الابتكارات التجميلية، حيث تقدم فوائد لا مثيل لها لصحة الجلد وتجديد الشباب. على عكس حشوات الترطيب التقليدية التي تركز فقط على الرطوبة، فإن Hyalmass Aqua-Exosome ترفع معايير صحة الجلد من خلال الاستفادة من الإمكانات التجديدية للإكسوزومات ومادة PDRN (بوليديوكسي ريبونوكليوتيد).

يقول KWON JONGWOOK، الرئيس التنفيذي لشركة Maypharm Co., Ltd.: "في Maypharm، نحن ملتزمون بدفع حدود تقنية التجميل لتقديم نتائج متطورة لعملائنا". "مع حشوة Hyalmass Aqua-Exosome، نحن نسعى لتقديم حل شامل لا يقتصر على ترطيب البشرة فحسب، بل يعزز أيضًا مرونتها وتجديدها على المدى الطويل."

الميزات الرئيسية لحشوة Hyalmass Aqua-Exosome:

الصيغة المتقدمة: تحتوي حشوة Hyalmass Aqua-Exosome على مزيج فريد من حمض الهيالورونيك والإكسوزومات المستخلصة من وسائط الخلايا الجذعية البشرية والمصادر النباتية، بالإضافة إلى PDRN (بوليديوكسي ريبونوكليوتيد). يزيد هذا المزيج المبتكر من تجديد البشرة ومرونتها، ما يؤدي إلى جلد أكثر سلاسة وأكثر إشراقًا. الحقن المملوءة مسبقًا: تأتي حشوة Hyalmass Aqua-Exosome معبأة بشكل مريح في حقن مملوءة مسبقًا، ما يضمن النظافة والأمان المثاليين لكل من المرضى والممارسين الطبيين. الفعالية طويلة الأمد: باستخدام المواد الخام ذات النقاء العالي والوزن الجزيئي العالي، توفر حشوة Hyalmass Aqua-Exosome فوائد طويلة الأمد للجلد، ما يعزز من مرونته والحيوية الشاملة. يحفز الأرومات الليفية: العنصر الأساسي في حشوة Hyalmass Aqua-Exosome يحفز الأرومات الليفية لتعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى تحسين مرونة الجلد، وتأثيرات مضادة للشيخوخة، وتعزيز تجديد الجلد.

بالمقارنة مع حشوات الترطيب التقليدية، تبرز حشوة Hyalmass Aqua-Exosome كخيار متفوق. في حين أن حشوات الترطيب التقليدية توفر رطوبة سريعة، فإن فوائدها غالبًا ما تقتصر على الترطيب وحده، مع أدنى تأثيرات تجديدية. على النقيض، تقدم حشوة Hyalmass Aqua-Exosome ترطيبًا فوريًا بفضل حمض الهيالورونيك، كما تعزز مرونة البشرة وتجديدها على المدى الطويل من خلال احتوائها على الإكسوزومات وPDRN (بوليديوكسي ريبونوكليوتيد). تؤدي هذه الصيغة المبتكرة إلى تحسن كبير في حالة الجلد بشكل عام، ما يجعل حشوة Hyalmass Aqua-Exosome بمثابة تقدم ثوري في التجميل.

مع إطلاق حشوة Hyalmass Aqua-Exosome، تواصل شركة Maypharm Co., Ltd. التزامها بالابتكار والتميز ورضا العملاء في مجال الطب التجميلي ومنتجات التجميل الجلدي. اختبر مستقبل الطب والتجميل مع حشوة Hyalmass Aqua-Exosome واكشف سر البشرة المشرقة والشابة.

الشراكة مع Beauty Factory:

شركة Beauty Factory، وهي مصنع كوري رائد للتجميل الطبي يشتهر بالتزامه بالابتكار والجودة، تقوم بدعم إنتاج حشوة Hyalmass Aqua-Exosome. في حين أن Maypharm مسؤولة عن التوزيع والتسويق العالمي لحشوة Hyalmass Aqua-Exosome، فإن قدرات التصنيع المتقدمة لـ Beauty Factory تضمن استيفاء هذا المنتج لأعلى معايير الصناعة.

تعمل Beauty Factory بمرافق حديثة تتوافق مع المبادئ التوجيهية الدولية لممارسات التصنيع الجيدة (GMP). بفضل تقنية التصنيع الحصرية HALO لديهم، التي تم تطويرها من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل مختبر KINS في جامعة سيول الوطنية ومختبر تخليق المواد الحيوية (Biomaterial Synthesis) في جامعة سوكميونغ، تحافظ Beauty Factory على ريادتها في مجال التجميل الطبي. كما أن تعاونها مع شركاء البحث والتطوير العالميين المشهورين في بولندا وألمانيا يعزز التطورات العلمية والتكنولوجية التي تدعم صنع حشوة Hyalmass Aqua-Exosome.

مراقبة الجودة في Beauty Factory:

تضمن عملية مراقبة الجودة الصارمة لـ Beauty Factory أن كل منتج، بما في ذلك Hyalmass Aqua-Exosome، يلبي أعلى معايير السلامة والفعالية. مع وجود نظام مراقبة الجودة من 7 خطوات، تضمن Beauty Factory أن جميع المنتجات تخضع لاختبارات دقيقة لضمان الأداء المتسق والموثوق في جميع التطبيقات.

يسر شركة Maypharm، بالتعاون مع Beauty Factory، تقديم منتج يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم المتقدم ليس فقط لتوفير ترطيب فوري للجلد، ولكن أيضًا لدعم صحة الجلد وتجديد الشباب على المدى الطويل، ما يضع معيارًا جديدًا في صناعة الجمال.

لمزيد من المعلومات حول حشوة Hyalmass Aqua-Exosome وغيرها من المنتجات من Maypharm Co., Ltd.، يرجى زيارة: www.maypharm.net أو التواصل عبر: [email protected].

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