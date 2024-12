Maypharm dévoile un produit de comblement hybride révolutionnaire, Hyalmass Aqua-Exosome : l'avenir de l'hydratation et de la régénération de la peau

Présentation de l'acide hyaluronique, des exosomes et du PDRN

SÉOUL, Corée du Sud, 30 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Maypharm Co, Ltd, l'un des principaux innovateurs en matière de produits médicaux et dermo-cosmétiques, introduit avec fierté Hyalmass Aqua-Exosome sur le marché mondial. Il s'agit d'un produit de remplissage de mésothérapie hybride révolutionnaire conçu pour redéfinir l'hydratation et la revitalisation de la peau.

Hyalmass Aqua-Exosome Hyalmass Aqua-Exosome Beauty Factory

Maypharm Co. s'apprête à révolutionner l'industrie de l'esthétique avec le lancement de Hyalmass Aqua-Exosome. Ce produit de comblement hybride de pointe combine la puissance de l'acide hyaluronique, des exosomes et du PDRN pour maximiser l'hydratation, l'élasticité et la régénération de la peau.

Hyalmass Aqua-Exosome représente une véritable innovation esthétique, offrant des avantages inégalés pour la santé et le rajeunissement de la peau. Contrairement aux produits de comblement traditionnels qui se concentrent uniquement sur l'hydratation, Hyalmass Aqua-Exosome élève les normes de santé de la peau en tirant parti du potentiel régénérateur des exosomes et du PDRN.

« Chez Maypharm, nous nous engageons à repousser les limites de la technologie esthétique afin d'offrir des résultats transformateurs à nos clients », déclare KWON JONGWOOK, PDG de Maypharm Co. « Avec Hyalmass Aqua-Exosome, nous souhaitons proposer une solution complète qui non seulement hydrate la peau, mais favorise également son élasticité et sa régénération à long terme. »

Caractéristiques principales de Hyalmass Aqua-Exosome :

Formulation avancée : Hyalmass Aqua-Exosome contient un mélange unique d'acide hyaluronique, d'exosomes dérivés de milieux conditionnés de cellules souches humaines et de sources végétales, et de PDRN (polydésoxyribonucléotide). Cette combinaison innovante maximise la régénération et l'élasticité de la peau, ce qui permet d'obtenir une peau visiblement plus lisse et plus éclatante. Seringues préremplies : Hyalmass Aqua-Exosome est conditionné dans des seringues préremplies, ce qui permet de garantir une hygiène et une sécurité optimales pour les patients et les praticiens. Efficacité durable : Grâce à l'utilisation de matières premières de haute pureté et de poids moléculaire élevé, Hyalmass Aqua-Exosome apporte des bénéfices durables à la peau, en améliorant sa viscoélasticité et sa vitalité générale. Stimule les fibroblastes : L'ingrédient principal de Hyalmass Aqua-Exosome stimule les fibroblastes pour favoriser la production de collagène et d'élastine, améliorant ainsi l'élasticité de la peau, les effets anti-âge et la régénération de la peau.

Par rapport aux produits de comblement traditionnels, Hyalmass Aqua-Exosome apparaît comme le meilleur choix. Bien que les produits de comblement hydratants conventionnels apportent une hydratation rapide, leurs avantages se limitent souvent à l'hydratation, avec des effets régénérateurs minimes. Hyalmass Aqua-Exosome apporte en revanche non seulement une hydratation immédiate grâce à l'acide hyaluronique, mais favorise également l'élasticité et la régénération de la peau à long terme grâce à l'inclusion d'exosomes et de PDRN. Cette formulation innovante entraîne une amélioration globale significative de l'état de la peau, ce qui fait de Hyalmass Aqua-Exosome un produit révolutionnaire dans le domaine de l'esthétique.

Avec le lancement de Hyalmass Aqua-Exosome, Maypharm Co. Ltd. poursuit son engagement en faveur de l'innovation, de l'excellence et de la satisfaction du client dans le domaine de la médecine cosmétique et des produits dermo-cosmétiques. Découvrez l'avenir de la médecine et de l'esthétique avec Hyalmass Aqua-Exosome et percez le secret d'une peau radieuse et d'apparence jeune.

Partenariat avec Beauty Factory :

La production de Hyalmass Aqua-Exosome est assurée par Beauty Factory, l'un des principaux fabricants coréens dans le domaine de l'esthétique médicale, réputé pour son engagement en matière d'innovation et de qualité. Tandis que Maypharm est responsable de la distribution et de la commercialisation de Hyalmass Aqua-Exosome au niveau mondial, les capacités de fabrication avancées de Beauty Factory permettent de s'assurer que ce produit répond aux normes les plus élevées de l'industrie.

Beauty Factory dispose d'installations ultramodernes conformes aux directives internationales en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF). Grâce à sa technologie de fabrication exclusive HALO, développée dans le cadre de partenariats avec des institutions universitaires prestigieuses telles que le laboratoire KINS de l'Université nationale de Séoul et le laboratoire de synthèse des biomatériaux de l'Université de Sookmyung, Beauty Factory conserve sa position de leader dans le domaine de l'esthétique médicale. Les collaborations avec des partenaires mondiaux de R&D de renom en Pologne et en Allemagne favorisent davantage les avancées scientifiques et technologiques qui sous-tendent la création de Hyalmass Aqua-Exosome.

Contrôle de la qualité dans une usine de produits de beauté :

Le processus rigoureux de contrôle de la qualité de Beauty Factory garantit que chaque produit, y compris Hyalmass Aqua-Exosome, répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité et d'efficacité. Grâce à un système de contrôle de la qualité en 7 étapes, Beauty Factory s'assure que tous les produits sont soumis à des tests rigoureux destinés à maintenir des performances constantes et fiables dans toutes les applications.

Maypharm, en collaboration avec Beauty Factory, est heureux de présenter un produit qui combine une technologie de pointe et une formulation avancée pour non seulement fournir une hydratation immédiate, mais aussi contribuer à la santé et au rajeunissement de la peau à long terme, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie esthétique.

Pour plus d'informations sur Hyalmass Aqua-Exosome et d'autres produits de Maypharm Co., Ltd, veuillez consulter www.maypharm.net ou contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587984/Hyalmass_Aqua_Exosome.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587985/Hyalmass_Aqua_Exosome_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587986/Beauty_Factory.jpg