Maypharm stellt revolutionären Hybrid-Füllstoff Hyalmass Aqua-Exosome vor: Die Zukunft der Hydratation und Regeneration der Haut

Neuartige Kombination aus Hyaluronsäure, Exosomen und PDRN

SEOUL, Südkorea, 30. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Maypharm Co., Ltd, ein führender Innovator im Bereich medizinischer und hautkosmetischer Produkte, kündigt mit Stolz die weltweite Markteinführung von Hyalmass Aqua-Exosome an, eines bahnbrechenden hybriden Mesotherapie-Füllstoffs, der die Hydratation und Revitalisierung der Haut neu definiert.

Hyalmass Aqua-Exosome Hyalmass Aqua-Exosome Beauty Factory

Maypharm Co., Ltd. ist dabei, die Schönheitsindustrie mit der Einführung von Hyalmass Aqua-Exosome zu revolutionieren. Dieser hochmoderne Hybrid-Filler kombiniert die Kraft von Hyaluronsäure, Exosomen und PDRN, um die Feuchtigkeit, Elastizität und Regeneration der Haut zu maximieren.

Hyalmass Aqua-Exosome ist ein innovativer Durchbruch im Bereich der Ästhetik und bietet unübertroffene Vorteile für die Gesundheit und Verjüngung der Haut. Im Gegensatz zu herkömmlichen Feuchtigkeitsspendern, die sich ausschließlich auf Feuchtigkeit konzentrieren, erhöht Hyalmass Aqua-Exosome die Standards für die Hautgesundheit, indem es das regenerative Potenzial von Exosomen und PDRN nutzt.

„Wir bei Maypharm sind bestrebt, die Grenzen der ästhetischen Technologie zu erweitern, um unseren Kunden transformative Ergebnisse zu liefern", sagt KWON JONGWOOK, CEO von Maypharm Co., Ltd. „Mit Hyalmass Aqua-Exosome wollen wir eine umfassende Lösung anbieten, die die Haut nicht nur mit Feuchtigkeit versorgt, sondern auch ihre langfristige Elastizität und Regeneration fördert."

Hauptmerkmale von Hyalmass Aqua-Exosome:

Fortschrittliche Rezeptur: Hyalmass Aqua-Exosome enthält eine einzigartige Kombination aus Hyaluronsäure, Exosomen aus dem konditionierten Medium menschlicher Stammzellen und pflanzlichen Quellen sowie PDRN (Polydeoxyribonukleotid). Diese innovative Kombination maximiert die Regeneration und Elastizität der Haut und sorgt für eine sichtbar glattere und strahlendere Haut. Vorgefüllte Spritzen: Hyalmass Aqua-Exosome ist praktisch in Fertigspritzen verpackt, die optimale Hygiene und Sicherheit für Patienten und Ärzte gewährleisten. Langanhaltende Wirksamkeit: Durch die Verwendung von hochreinen, hochmolekularen Rohstoffen liefert Hyalmass Aqua-Exosome langanhaltende Vorteile für die Haut und verbessert ihre Viskoelastizität und allgemeine Vitalität. Stimuliert die Fibroblasten: Der Hauptinhaltsstoff von Hyalmass Aqua-Exosome stimuliert die Fibroblasten, um die Kollagen- und Elastinproduktion zu fördern, was zu einer verbesserten Hautelastizität, Anti-Aging-Effekten und einer verbesserten Hautregeneration führt.

Im Vergleich zu herkömmlichen Hyaluron-Fillern erweist sich Hyalmass Aqua-Exosome als die bessere Wahl. Herkömmliche Hyaluron-Filler spenden zwar schnell Feuchtigkeit, ihre Wirkung beschränkt sich jedoch oft auf die reine Feuchtigkeitszufuhr und bietet nur minimale regenerative Effekte. Im Gegensatz dazu bietet Hyalmass Aqua-Exosome nicht nur eine sofortige Feuchtigkeitszufuhr mit Hyaluronsäure, sondern fördert auch die langfristige Elastizität und Regeneration der Haut durch das Hinzufügen von Exosomen und PDRN. Diese innovative Rezeptur führt zu einer signifikanten Gesamtverbesserung des Hautzustands und macht Hyalmass Aqua-Exosome zu einem revolutionären Fortschritt in der Ästhetik.

Mit der Einführung von Hyalmass Aqua-Exosome setzt Maypharm Co., Ltd. sein Engagement für Innovation, Exzellenz und Kundenzufriedenheit im Bereich der kosmetischen Medizin und hautkosmetischen Produkte fort. Erleben Sie die Zukunft der Medizin und Ästhetik mit Hyalmass Aqua-Exosome und lüften Sie das Geheimnis einer strahlenden, jugendlich aussehenden Haut.

Partnerschaft mit Beauty Factory:

Die Produktion von Hyalmass Aqua-Exosome wird von Beauty Factory unterstützt, einem führenden koreanischen Hersteller für medizinische Schönheitsprodukte, der für sein Engagement für Innovation und Qualität bekannt ist. Während Maypharm für den weltweiten Vertrieb und die Kommerzialisierung von Hyalmass Aqua-Exosome verantwortlich ist, sorgen die fortschrittlichen Produktionskapazitäten von Beauty Factory dafür, dass dieses Produkt den höchsten Industriestandards entspricht.

Beauty Factory verfügt über hochmoderne Einrichtungen, die den internationalen Richtlinien für gute Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) entsprechen. Mit der firmeneigenen HALO-Fertigungstechnologie, die durch Partnerschaften mit renommierten akademischen Einrichtungen wie dem KINS Lab der Seoul National University und dem Biomaterial Synthesis Lab der Sookmyung University entwickelt wurde, behauptet Beauty Factory seine Führungsposition im Bereich der medizinischen Ästhetik. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten globalen F&E-Partnern in Polen und Deutschland werden die wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte, die die Entwicklung von Hyalmass Aqua-Exosome unterstützen, weiter verbessert.

Qualitätskontrolle bei Beauty Factory:

Das strenge Qualitätskontrollverfahren von Beauty Factory stellt sicher, dass jedes Produkt, einschließlich Hyalmass Aqua-Exosome, die höchsten Standards für Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt. Mit einem 7-stufigen Qualitätskontrollsystem garantiert Beauty Factory, dass alle Produkte sorgfältigen Tests unterzogen werden, um eine gleichbleibende und zuverlässige Wirkung bei allen Anwendungen zu gewährleisten.

Maypharm freut sich, in Zusammenarbeit mit Beauty Factory ein Produkt vorzustellen, das modernste Technologie und fortschrittliche Rezepturen kombiniert, um nicht nur sofortige Hautfeuchtigkeit zu spenden, sondern auch die langfristige Hautgesundheit und -verjüngung zu unterstützen und damit einen neuen Standard in der Schönheitsindustrie zu setzen.

Weitere Informationen über Hyalmass Aqua-Exosome und andere Produkte von Maypharm Co., Ltd. finden Sie auf www.maypharm.net oder per Anfrage an [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587984/Hyalmass_Aqua_Exosome.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587985/Hyalmass_Aqua_Exosome_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587986/Beauty_Factory.jpg