شركة Miami International Holdings تُعلن عن نتائج الربع الثالث من عام 2025

الإيرادات الصافية ارتفعت بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 109.5 مليون دولار

مع صافي خسارة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) بقيمة 102.1 مليون دولار، متأثرة بخسارة لمرة واحدة نتيجة السداد المُبكر للدين ومصاريف متعلقة بالطرح العام الأولي ( IPO )

ربحية السهم ( EPS ) المُخففَّة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) بلغت (1.46) دولار

زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) المعدَّلة أكثر من الضِعف على أساس سنوي لتصل إلى 48.0 مليون دولار

الأرباح المعدَّلة ارتفعت بنحو خمسة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 39.9 مليون دولار

ربحية السهم المُخففَّة المُعدَّلة بلغت 0.42 دولار

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 10 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. ‏ (MIH) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX )، الرائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم المدعومة بالتكنولوجيا عبر فئات أصول متعددة، عن نتائجها للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025.

قال Thomas P. Gallagher ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH : "حققت MIH نتائج قوية في الربع الثالث بينما نفّذت أيضًا طرحًا عامًا أوّليًا ناجحًا، مدفوعةً بتركيز فريقنا على تقديم أفضل مستويات التكنولوجيا والموثوقية والحماية ضد المخاطر عبر أسواقنا". "أسهمت مستويات التقلب المرتفعة في تسجيل أحجام تداول قياسية، مما ساهم في أداء قوي في أعمال عقود الخيارات. من الجدير بالذكر أننا حققنا متوسط حجم تداول يومي قياسي بلغ 9.6 مليون عقد عبر بورصات عقود الخيارات التابعة لنا خلال الربع الثالث، بزيادة 56% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق".

"وبالنظر إلى المستقبل، نظل ملتزمين بالاستفادة من استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا والعلاقات والخبرة الصناعية، بينما نسعى إلى توسيع حصتنا السوقية في أعمال عقود الخيارات وتنمية قطاعات الأسهم والعقود الآجلة والقطاعات الدولية. ومع امتلاكنا أساسًا قويًا للبناء عليه، فنحن في موقع جيد لتنفيذ إستراتيجيتنا للنمو وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين".

أبرز نتائج الربع الثالث من عام 2025

جميع الأرقام مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024 ما لم يُذكر خلاف ذلك.

نمت الإيرادات الصافية، والتي تُعرَّف بأنها الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات، بنسبة 57% لتصل إلى 109.5 مليون دولار مقارنة بـ 69.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بشكلٍ أساسي بالأداء القوي لأعمال عقود الخيارات، بما في ذلك زيادة أحجام التداول على مستوى القطاعات وإطلاق بورصة عقود الخيارات ® MIAX Sapphire الإلكترونية في أغسطس 2024.

بلغت النفقات التشغيلية الإجمالية 109.8 مليون دولار مقارنة بـ 70.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى مصاريف الطرح العام الأوّلي ( IPO ) وزيادة عدد الموظفين المخططة لدعم مبادرات النمو.

وحدثت خسارة تشغيلية قدرها 0.3 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 1.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

صافي الخسارة وِفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) بلغ 102.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة وِفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) بلغ 3.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكلِ أساسي إلى خسارة لمرة واحدة ناتجة عن السداد المُبكر للدين ومصاريف متعلقة بالطرح العام الأوّلي.

الأرباح المعدّلة ارتفعت بما يقرب من خمسة أضعاف لتصل إلى 39.9 مليون دولار، مقارنة بـ 8.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وتضاعفت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المعدّلة أكثر من مرة لتصل إلى 48.0 مليون دولار، مقارنة بـ 18.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بشكلٍ أساسي بالنمو القوي في الإيرادات الصافية.

اتسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المُعدّلة ليصل إلى 44% مقارنة بـ 27% في الفترة نفسها من العام السابق.

مُستجدات الأعمال

إطلاق قاعة تداول عقود الخيارات MIAX Sapphire في ميامي في سبتمبر 2025.

وصلت بورصات خيارات ® MIAX إلى حصة سوقية قياسية بلغت 17.2% خلال الربع الثالث من 2025.

الإعلان عن دعم تداول العقود الآجلة المالية على منصة التداول MIAX Futures™ Onyx خلال الربع الأول من 2026.

ستقوم MIAX Futures بإدراج عقود آجلة على مؤشر Bloomberg 500 بالتعاون مع Bloomberg خلال الربع الأول من 2026، على أن تتبعها العقود الآجلة على مؤشر Bloomberg 100 لاحقًا.

ملخص مختار للنتائج المالية المُوجزة المُوحّدة غير المُدققة (بآلاف الدولارات، باستثناء مبالغ السهم الواحد والنِّسَب المئوية)

النتائج الموحّدة للربع الثالث الربع الثالث من 2025 30 سبتمبر 2025 الربع الثالث من 2024 30 سبتمبر 2024 التغيير إجمالي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 109,483 دولار أمريكي 69,558 دولار أمريكي 57 % الخسارة التشغيلية (305) دولار أمريكي (1,159) دولار أمريكي لا يوجد الخسارة الصافية المنسوبة لمساهمي MIH ) 102,080) دولار أمريكي ) 3,204) دولار أمريكي لا يوجد ربحية السهم المُخفَّفة (1.46) دولار أمريكي (0.05) دولار أمريكي لا يوجد الأرباح المُعدَّلة* 39,947 دولار أمريكي 8,273 دولار أمريكي 383 % ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة* 0.42 دولار أمريكي 0.11 دولار أمريكي 282 % الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) (93,941) دولار أمريكي 5,768 دولار أمريكي لا يوجد EBITDA المُعدَّلة* 48,019 دولار أمريكي 18,690 دولار أمريكي 157 % نسبة هامش EBITDA المُعدَّلة* 44 % 27 % 63 %



* تسوية النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) مُدرجة في الجداول أدناه. انظر "المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP )" أدناه.

نتائج القطاعات (بآلاف الدولارات)

إجمالي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات (صافي الإيرادات) حسب قطاع الأعمال الربع الثالث من 2025 30 سبتمبر 2025 الربع الثالث من 2024 30 سبتمبر 2024 التغيير عقود الخيارات 94,499 دولار أمريكي 60,925 دولار أمريكي 55 % الأسهم 4,352 2,234 95 % العقود الآجلة 4,786 5,288 (9) % العقود الدولية 5,533 806 586 % القطاع المؤسسي/أخرى 313 305 3 % الإجمالي 109,483 دولار أمريكي 69,558 دولار أمريكي 57 %

عقود الخيارات

نمت الإيرادات الصافية بنسبة 55% لتصل إلى 94.5 مليون دولار، مقارنة بـ 60.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا النمو بشكلٍ أساسي نتيجة ارتفاع صافي رسوم المعاملات المدعوم بزيادة حجم التداول على مستوى القطاعات، وارتفاع الحصة السوقية، وزيادة الإيراد لكل عقد ( RPC ). كما ارتفعت الرسوم غير المتعلقة بالمعاملات بشكلٍ أساسي بسبب إطلاق بورصة عقود الخيارات الإلكترونية MIAX Sapphire في أغسطس 2024، والتي ساهمت أيضًا في زيادة الإيرادات.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 56% ليصل إلى 51.4 مليون دولار، مقارنة بـ 32.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات، مع تعويض جزئي من زيادة المصاريف الناتجة عن تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم.

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المعدّلة بنسبة 70% لتصل إلى 69.1 مليون دولار، مقارنة بـ 40.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

الأسهم

الإيرادات الصافية شبه تضاعفت لتصل إلى 4.4 مليون دولار، مقارنة بـ 2.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وترجع الزيادة بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع صافي رسوم المعاملات مدفوعًا بتحسّن (لكن لا يزال سلبيًا) في التسعير، حيث تجاوزت مدفوعات السيولة إيرادات المعاملات.

بلغت الخسارة التشغيلية 4.9 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 5.0 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المعدّلة (0.9) مليون دولار، مقارنة بـ (2.5) مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

العقود الآجلة

بلغت الإيرادات الصافية 4.8 مليون دولار، مقارنة بـ 5.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وكان الانخفاض ناتجًا عن انتقال المشاركين إلى منصة تداول العقود الآجلة MIAX Futures Onyx ، وانخفاض التقلبات في أسواق السلع، مع تعويض جزئي نتيجة إلغاء المصاريف المتعلقة بمنصة CME Globex .

بلغت الخسارة التشغيلية 18.5 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 12.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. ويرجع هذا التغير بشكلٍ أساسي إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف التشغيلية الناتجة عن تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المعدّلة (9.6) مليون دولار، مقارنة بـ (8.0) مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

العقود الدولية

بلغت الإيرادات الصافية 5.5 مليون دولار، مقارنة بـ 0.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسي نتيجة الاستحواذ على مجموعة The International Stock Exchange Group Limited (TISE) في يونيو 2025.

بلغ الدخل التشغيلي 0.8 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 2.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا التغير بشكلٍ رئيسي إلى تأثير عملية الاستحواذ على TISE .

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المعدّلة 1.7 مليون دولار، مقارنة بـ (1.7) مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

رأس المال والسيولة

في 13 أغسطس 2025، جمعت MIH مبلغ 396.8 مليون دولار من العائدات الإجمالية من خلال طرحها العام الأوّلي لعدد 17,250,000 سهم من الأسهم العادية، بما في ذلك التنفيذ الكامل لخيار المكتتبين لشراء أسهم إضافية.

في 18 أغسطس 2025، قامت MIH بسداد اتفاقية القرض المضمون من الدرجة الممتازة المستحق في عام 2029. وشمل المبلغ الذي قامت MIH بسداده 178.4 مليون دولار من الديون القائمة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، والقسط ذي الصلة، والرسوم.

وحتى 30 سبتمبر 2025، كان لدى MIH مبلغًا قدره 401.5 مليون دولار من النقد وما يعادله، وإجمالي ديون يبلغ 6.5 مليون دولار.

البث الإلكتروني والمؤتمر الجماعي

ستستضيف MIAX بثًا إلكترونيًا ومؤتمرًا جماعيًا لمراجعة نتائجها المالية للربع الثالث اليوم، 5 نوفمبر 2025 في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي ( ET ). يمكن للمشاركين الانضمام إلى المؤتمر عبر الرقم 5200-652-866 باستخدام معرّف المؤتمر "10203428" (وللمكالمات الدولية: 6060-317-412). يمكن الوصول إلى البث الإلكتروني عبر قسم علاقات المستثمرين على موقع MIAX على الرابط: https://ir.miaxglobal.com/ . وسيتم أرشفة تسجيل البث والعرض التقديمي المقابل ضمن قسم الأحداث والعروض التقديمية على الرابط أعلاه بعد انتهاء الحدث.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP )

الأرباح المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP )، تُعرف بأنها صافي الدخل (الخسارة) العائد لـ MIH بعد تعديله ليشمل ما يلي: التعويضات القائمة على الأسهم، أرباح/خسائر الاستثمارات، تكاليف التقاضي، التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون، التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع، خسارة السداد المبكر للدين، مدفوعات الطرح العام الأوّلي لمرة واحدة، رسوم التسوية، مصاريف انخفاض القيمة، تعديلات الضمانات، والربح/الخسارة غير المحقّقة على الأصول المشتقة، بعد احتساب الأثر الضريبي لهذه التعديلات. وتظهر تسوية صافي الدخل العائد لـ MIH إلى الأرباح المعدّلة أدناه.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP )، تُعرف بأنها صافي الدخل (الخسارة) العائد لـ MIH بعد تعديله ليشمل: مصروف الفوائد والسداد المُبكر لتكاليف خصم الديون، إيرادات الفوائد، ضرائب الدخل، الاستهلاك والإطفاء، التعويضات القائمة على الأسهم، أرباح/خسائر الاستثمارات، تكاليف التقاضي، التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المصدرة مع الديون، التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع، خسارة السداد المبكر للدين، مدفوعات الطرح العام الأوّلي لمرة واحدة، رسوم التسوية، مصاريف انخفاض القيمة، ربح/خسارة الأصل غير الملموس، تعديلات الضمانات، والربح/الخسارة غير المحقّقة على الأصول المشتقة. وتظهر تسوية صافي الدخل العائد لـ MIH إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA ) المعدّلة أدناه.

هامش EBITDA المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة ( GAAP )، يُعرف بأنه EBITDA المعدَّلة مقسومة على الإيرادات المعدَّلة مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.

ربحية السهم المُعدَّلة ( EPS )، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP )، تُعرف بأنها الأرباح المُعدَّلة مقسومةً على المتوسط المُرجح المُخفف لعدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة (ويشمل أثر الأوراق المالية المُخفِّضة للأرباح على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا " GAAP ").

للاطلاع على تسوية نتائجنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ( GAAP ) مع نتائجنا المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ( GAAP )، يُرجى مراجعة الجداول أدناه.

نبذة عن MIAX

شركة Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX ) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. وتدير MIAX® تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، بما في ذلك MIAX® Options ، و MIAX Pearl® ، و MIAX Emerald® ، وكذلك MIAX Sapphire® ، و™ MIAX Pearl Equities ، و™ MIAX Futures ، إلي جانب ™ MIAXdx ، وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX) ، والبورصة الدولية للأوراق المالية ( TISE ). كما تمتلك MIAX شركة Dorman Trading ، وهي شركة وساطة عمومية للعقود الآجلة متكاملة الخدمات. لمزيد من المعلومات عن MIAX ، يُرجى زيارة www.miaxglobal.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكلٍ جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المُدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

Miami International Holdings, Inc. والشركات التابعة لها البيانات المُوجزة المُوحّدة لنتائج العمليات (غير المُدققة)

عن الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و2024 (بآلاف الدولارات، باستثناء الأسهم والمبالغ لكل سهم)



ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر،

تسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر،

2025

2024

2025

2024 الإيرادات:













رسوم المعاملات والمقاصة 292,814 دولار أمريكي

240,623 دولار أمريكي

868,257 دولار أمريكي

712,209 دولار أمريكي رسوم الوصول 27,096

22,490

77,285

66,787 رسوم بيانات السوق 10,730

9,143

30,625

24,808 الإيرادات الأخرى 9,138

4,400

18,472

12,372 إجمالي الإيرادات 339,778

276,656

994,639

816,176 تكلفة الإيرادات:













مدفوعات السيولة 217,286

167,797

606,983

525,399 رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة 11,612

17,731

42,547

51,134 رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية —

20,241

35,225

40,108 برنامج حقوق الأسهم —

—

—

1,975 التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات 1,397

1,329

3,855

3,621 إجمالي تكلفة الإيرادات 230,295

207,098

688,610

622,237 الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 109,483

69,558

306,029

193,939 النفقات التشغيلية:













تعويضات ومزايا الموظفين 68,753

37,850

146,734

107,227 تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 9,290

7,250

25,689

21,442 الإهلاك والإطفاء 8,229

6,045

21,337

17,107 تكاليف الإشغال 3,568

2,335

9,018

7,032 الرسوم المهنية والخدمات الخارجية 10,807

12,658

30,159

34,663 التسويق وتطوير الأعمال 759

663

2,077

2,198 التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ —

—

2,901

— التكاليف العامة والإدارية وغيرها 8,382

3,916

18,835

14,253 إجمالي النفقات التشغيلية 109,788

70,717

256,750

203,922 الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) (305)

(1,159)

49,279

(9,983) الدخل غير التشغيلي (النفقات):













التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع (338)

(6,791)

(2,229)

(8,149) التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع والمُصدرة مع الديون (255)

(1,635)

(1,172)

(1,635) دخل الفائدة 2,658

840

5,371

1,976 مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون (3,378)

(2,208)

(12,710)

(9,532) الربح (الخسارة) من بيع أصل غير ملموس —

—

(2,054)

52,604 الربح (الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة 7,979

10,010

(39,039)

76,684 الخسارة الناتجة عند السداد المبكر للدين (107,656)

—

(107,656)

— بنود أخرى، الصافي (1,595)

(703)

10,765

(149) الدخل (الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل (102,890)

(1,646)

(99,445)

101,816 عائد (مصروفات) ضريبة الدخل 810

(1,559)

(528)

(2,721) صافي الدخل (الخسارة) (102,080)

(3,205)

(99,973)

99,095 الخسارة الصافية المنسوبة لحقوق الأقلية غير المسيطرة —

(1)

—

(137) صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى Miami International Holdings، Inc (102,080) دولار أمريكي

(3,204) دولار أمريكي

(99,973) دولار أمريكي

99,232 دولار أمريكي















المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُصدرة والمُستحقة













الأسهم الأساسية 70,128,197

63,246,820

66,168,315

60,477,992 الأسهم المُخففة 70,128,197

63,246,820

66,168,315

75,212,560 صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم منسوب للأسهم العادية













الأسهم الأساسية (1.46) دولار أمريكي

(0.05) دولار أمريكي

(1.51) دولار أمريكي

1.64 دولار أمريكي الأسهم المُخففة (1.46) دولار أمريكي

(0.05) دولار أمريكي

(1.51) دولار أمريكي

1.35 دولار أمريكي

Miami International Holdings, Inc. والشركات التابعة لها الميزانيات العمومية الموجزة الموحّدة (غير المُدققة) 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 (بآلاف الدولارات، باستثناء الأسهم والمبالغ لكل سهم)



30 سبتمبر،

2025

31 ديسمبر،

2024 الأصول





الأصول الجارية:





النقد وما يعادله 401,482 دولار أمريكي

150,341 دولار أمريكي النقد والأوراق المالية المعزولة بموجب الأنظمة الفدرالية وغيرها من اللوائح 29,509

30,809 الذمم المدينة، الصافي 99,864

92,415 النقد المُقيّد 6,005

6,270 سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة 86,204

87,744 ودائع الهامش للمشاركين 1,151

1,234 الذمم المدينة من وسطاء الأوراق المالية، وتجار عمولات العقود الآجلة، ومنظمات المقاصة 123,302

147,164 الجزء المتداول من الأصول المشتقة 14,052

33,536 الأصول الجارية الأخرى 30,452

23,303 إجمالي الأصول الجارية 792,021

572,816







الاستثمارات 14,180

31,022 الأصول الثابتة، الصافي 47,861

44,478 البرمجيات المُطورة داخليًا، الصافي 35,987

32,262 الشهرة 64,739

46,818 الأصول غير الملموسة الأخرى، الصافي 189,125

114,224 الأصول المشتقة، صافي الجزء غير المتداول 12,955

50,304 أصول أخرى، الصافي 68,402

81,727 إجمالي الأصول 1,225,270 دولار أمريكي

973,651 دولار أمريكي الالتزامات وأسهم المساهمين





الالتزامات الجارية:





الذمم الدائنة والالتزامات الأخرى 81,803 دولار أمريكي

120,361 دولار أمريكي التعويضات المتراكمة المستحقة 31,910

33,523 الجزء المُتداول من الديون طويلة الأجل 4,957

4,767 إيرادات المعاملات المؤجلة 9,166

2,710 سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة 85,704

87,244 ودائع الهامش للمشاركين 1,151

1,234 ذمم دائنة للعملاء 133,853

152,637 الذمم الدائنة لمنظمات المقاصة 745

2,746 مجموع الالتزامات الجارية 349,289

405,222 الديون طويلة الأجل 1,506

32,268 ضرائب الدخل المؤجلة 21,999

10,766 الأسهم العادية القابلة للبيع، صافي الجزء المتداول —

78,424 أوراق الاستثمار القابلة للبيع المُصدرة مع الديون —

64,188 الالتزامات غير الجارية الأخرى 20,567

15,166 إجمالي الالتزامات 393,361

606,034 الالتزامات والارتباطات المحتملة —

— حقوق المساهمين:





الأسهم الممتازة القابلة للتحويل – القيمة الاسمية 0.001 دولار (عدد مُخوّل 25,000,000 سهم، وعدد مُصدر وقائم 0 سهم في 30 سبتمبر 2025، و781,859 سهم مُصدر وقائم في 31 ديسمبر 2024) —

1 الأسهم العادية – صاحبة حق التصويت وغير صاحبة حق التصويت، القيمة الاسمية 0.001 دولار (عدد مُخوّل 600,000,000 سهم (400,000,000 سهم صاحب حق في التصويت، و200,000,000 سهم غير صاحب حق تصويت)؛ 81,767,756 سهم مُصدر و81,413,957 سهم قائم من الأسهم العادية في 30 سبتمبر 2025 (81,413,957 سهم صاحب حق في التصويت، 0 سهم غير صاحب حق في التصويت)، و63,219,480 سهم مُصدر و63,181,011 سهم قائم من الأسهم العادية غير القابلة للبيع في 31 ديسمبر 2024 (59,683,661 سهم صاحب حق في التصويت، 3,497,350 سهم غير صاحب حق في التصويت)) 82

63 الأسهم العادية في الخزينة، بالتكلفة، عدد 353,799 سهم في 30 سبتمبر 2025 و38,469 سهم في 31 ديسمبر 2024 (8,232)

(775) رأس المال الإضافي المدفوع 1,502,973

930,638 العجز المتراكم (662,283)

(562,310) الخسائر التراكمية الأخرى الشاملة، الصافي (631)

— إجمالي حقوق المساهمين 831,909

367,617 إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين 1,225,270 دولار أمريكي

973,651 دولار أمريكي

التسوية بين صافي الدخل (الخسارة) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) والأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA )

يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية إلى EBITDA و EBITDA المعدَّلة حسب كل قطاع (بآلاف الدولارات):



ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر 2025

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

القطاع المؤسسي/أخرى

الإجمالي صافي الدخل (الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية 51,846 دولار أمريكي

(4,858) دولار أمريكي

(18,426) دولار أمريكي

8,477 دولار أمريكي

(139,119) دولار أمريكي

(102,080) دولار أمريكي مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون —

—

36

—

3,342

3,378 دخل الفائدة (482)

—

(207)

(111)

(1,858)

(2,658) مصروفات ضريبة الدخل (العائد) —

—

—

396

(1,206)

(810) الإهلاك والإطفاء 3,826

1,570

1,692

435

706

8,229 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) 55,190

(3,288)

(16,905)

9,197

(138,135)

(93,941) التعويضات القائمة على الأسهم(1) 13,322

2,399

7,103

511

5,763

29,098 خسارة الاستثمار(2) —

—

239

—

—

239 تكاليف الدعاوى القضائية(3) 608

—

—

—

203

811 خسائر انخفاض القيمة(4) —

—

—

—

1,978

1,978 التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(5) —

—

—

—

255

255 التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(6) —

—

—

—

338

338 الربح غير المُحقّق على الأصول المشتقة(7) —

—

—

(7,979)

—

(7,979) مدفوعات الطرح العام الأولي ( IPO ) لمرة واحدة(8) —

—

—

—

8,048

8,048 تعديلات الضمانات(9) —

—

—

—

1,516

1,516 الخسارة الناجمة عن السداد المبكر للديون(10) —

—

—

—

107,656

107,656 الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) 69,120 دولار أمريكي

(889) دولار أمريكي

(9,563) دولار أمريكي

1,729 دولار أمريكي

(12,378) دولار أمريكي

48,019 دولار أمريكي





(1) التعويضات القائمة على الأسهم تمثل مصاريف مرتبطة بعقود خيارات الأسهم بقيمة 3.7 مليون دولار، ومِنَح الأسهم المقيّدة بقيمة 25.1 مليون دولار، والضمانات بقيمة 0.3 مليون دولار، والتي تم منحها للموظفين والمديرين ومقدّمي الخدمات. تتكوّن مصاريف عام 2025 البالغة 29.1 مليون دولار من 27.8 مليون دولار للموظفين ضمن بند التعويضات والمزايا، و0.9 مليون دولار لمقدّمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.4 مليون دولار للمديرين ضمن المصاريف العامة والإدارية وغيرها. (2) خسارة الاستثمار البالغة 0.2 مليون دولار هي خسارة غير محقّقة على الأوراق المالية القابلة للبيع والقابلة للتداول في السوق. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) تتعلق خسائر انخفاض القيمة البالغة 2.0 مليون دولار بانخفاض قيمة الأراضي والمباني المملوكة. (5) التغيّر في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون هو التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة في سياق إصدار القرض المضمون من الدرجة الممتازة المستحق في عام 2029. انتهى حق بيع هذه الضمانات بانتهاء الطرح العام الأوّلي في أغسطس 2025. (6) التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع هو التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ضمن برنامجي حقوق الأسهم 1 و2 ( ERPs I و ERPs II ) التابعين لـ MIAX ، ويرتبط بهما حق بيع يُلزم MIAX بإعادة شراء نسبة معيّنة من القيمة السوقية العادلة لمِنحة الموظفين عند تنفيذها. انتهى حق بيع هذه الأسهم بانتهاء الطرح العام الأوّلي في أغسطس 2025. (7) يمثّل الربح غير المُحقّق على 250 مليون رمز Pyth والتي لا تزال مُقفلة من قِبل شبكة Pyth . (8) مكافآت الطرح العام الأوّلي المدفوعة مرة واحدة لبعض الموظفين ومدفوعات إنهاء الخدمة للمديرين السابقين. (9) تمثّل المصروفات المفروضة عند تمديد تاريخ انتهاء صلاحية بعض الضمانات. (10) يمثّل شطب الخصم غير المُطفأ على الديون وتكاليف الإصدار، بالإضافة إلى دفع قسط السداد المبكر المتعلق بسداد القرض المضمون من الدرجة الممتازة المستحق في عام 2029.



ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر 2024

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

القطاع المؤسسي/أخرى

الإجمالي صافي الدخل (الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية 33,192 دولار أمريكي

(4,999) دولار أمريكي

(11,448) دولار أمريكي

7,364 دولار أمريكي

(27,313) دولار أمريكي

(3,204) دولار أمريكي مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون —

—

91

—

2,117

2,208 دخل الفائدة (265)

—

(224)

—

(351)

(840) مصروفات ضريبة الدخل —

—

—

—

1,559

1,559 الإهلاك والإطفاء 2,835

1,581

927

146

556

6,045 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) 35,762

(3,418)

(10,654)

7,510

(23,432)

5,768 التعويضات القائمة على الأسهم(1) 3,929

924

3,685

818

2,532

11,888 ربح (خسارة) استثمار(2) —

—

(1,058)

—

2,037

979 تكاليف الدعاوى القضائية(3) 1,042

—

—

—

347

1,389 التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(4) —

—

—

—

1,635

1,635 التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(5) —

—

—

—

6,791

6,791 رسوم التسويات(6) —

—

—

—

250

250 الربح غير المُحقّق على الأصول المشتقة(7) —

—

—

(10,010)

—

(10,010) الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) 40,733 دولار أمريكي

(2,494) دولار أمريكي

(8,027) دولار أمريكي

(1,682) دولار أمريكي

(9,840) دولار أمريكي

18,690 دولار أمريكي





(1) التعويضات القائمة على الأسهم تمثل مصاريف مرتبطة بعقود خيارات الأسهم بقيمة 3.4 مليون دولار، ومِنَح الأسهم المقيّدة بقيمة 7.5 مليون دولار، والضمانات بقيمة 1.0 مليون دولار، والتي تم منحها للموظفين والمديرين ومقدّمي الخدمات. تتكوّن مصاريف عام 2024 البالغة 11.9 مليون دولار من 10.2 مليون دولار للموظفين ضمن بند التعويضات والمزايا، و1.2 مليون دولار لمقدّمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.5 مليون دولار للمديرين ضمن المصاريف العامة والإدارية وغيرها. (2) خسارة الاستثمار البالغة 1.0 مليون دولار تمثل خسارة غير محقّقة نتيجة تغيّر سعري ملحوظ في قيمة استثمار، بعد خصم صافي الربح غير المحقّق على الأوراق المالية القابلة للبيع والمتداولة في السوق. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) التغيّر في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون هو التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة في سياق إصدار القرض المضمون من الدرجة الممتازة المستحق في عام 2029. (5) التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع هو التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ضمن برنامجي حقوق الأسهم 1 و2 ( ERPs I و ERPs II ) التابعين لـ MIAX ، ويرتبط بهما حق بيع يُلزم MIAX بإعادة شراء نسبة معيّنة من القيمة السوقية العادلة لمِنحة الموظفين عند تنفيذها. (6) اعترفت MIAX بمصروفات قدرها 0.3 مليون دولار تتعلق برسوم تسوية مُقدّرة لسداد اتفاقية القرض السابقة الخاصة بها. (7) يمثّل الربح غير المُحقّق على 375 مليون رمز Pyth والتي لا تزال مُقفلة من قِبل شبكة Pyth حتى 30 سبتمبر 2024. وقد تم تسجيل هذه الرموز بالقيمة السوقية العادلة خلال الربع الثاني من عام 2024 عندما ظهر سوق نشط لتداول هذه الرموز.

النتائج التشغيلية حسب القطاعات

يلخص ما يلي الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات، والمصاريف التشغيلية، والدخل (الخسارة) التشغيلي، و EBITDA المُعدَّلة، وهامش EBITDA المعدَّلة لقطاعات أعمالنا (بآلاف الدولارات، باستثناء النِّسَب المئوية):





عقود الخيارات

الأسهم



ثلاثة أشهر انتهت في





ثلاثة أشهر انتهت في







سبتمبر 30،

نسبة

سبتمبر 30،

نسبة



2025

2024

التغيير

2025

2024

التغيير

الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 94,499 دولار أمريكي

60,925 دولار أمريكي

55.1 %

4,352 دولار أمريكي

2,234 دولار أمريكي

94.8 %

النفقات التشغيلية 43,135

27,998

54.1 %

9,210

7,233

27.3 %

الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) 51,364 دولار أمريكي

32,927 دولار أمريكي

56.0 %

(4,858) دولار أمريكي

(4,999) دولار أمريكي

*

EBITDA المعدّلة(1) 69,120 دولار أمريكي

40,733 دولار أمريكي

69.7 %

(889) دولار أمريكي

(2,494) دولار أمريكي

*

هامش EBITDA المعدّلة(2) 73.1 %

66.9 %





*

*























































































































































































































العقود الآجلة

العقود الدولية



ثلاثة أشهر انتهت في





ثلاثة أشهر انتهت في







سبتمبر 30،

نسبة

سبتمبر 30،

نسبة



2025

2024

التغيير

2025

2024

التغيير

الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 4,786 دولار أمريكي

5,288 دولار أمريكي

(9.5) %

5,533 دولار أمريكي

806 دولار أمريكي

586.5 %

النفقات التشغيلية 23,322

18,108

28.8 %

4,750

3,452

37.6 %

الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) (18,536) دولار أمريكي

(12,820) دولار أمريكي

*

783 دولار أمريكي

(2,646) دولار أمريكي

*

EBITDA المعدّلة(1) (9,563) دولار أمريكي

(8,027) دولار أمريكي

*

1,729 دولار أمريكي

(1,682) دولار أمريكي

*

هامش EBITDA المعدّلة(2) *

*





31.2 %

*







* غير مُعبِّر دلاليًا (1) راجع قسم "التسوية بين صافي الدخل (الخسارة) و EBITDA و EBITDA المعدَّلة" أعلاه. (2) هامش EBITDA المعدَّلة هي قيمة EBITDA المعدَّلة مقسومةً على الإيرادات المعدَّلة مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.

تسويات صافي الخسارة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ( GAAP ) إلى الأرباح المُعدَّلة

يوضّح الجدول التالي تسوية صافي الخسارة المخصَّصة لحملة الأسهم العادية إلى الأرباح المُعدَّلة (بآلاف الدولارات):







ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر،



2025

2024

الخسارة الصافية المخصَّصة لحملة الأسهم العادية (102,080) دولار أمريكي

(3,204) دولار أمريكي

التعويضات القائمة على الأسهم(1) 29,098

11,888

خسارة الاستثمار(2) 239

979

تكاليف الدعاوى القضائية(3) 811

1,389

خسائر انخفاض القيمة(4) 1,978

—

التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(5) 255

1,635

التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(6) 338

6,791

الربح غير المُحقّق على الأصول المشتقة(7) (7,979)

(10,010)

رسوم التسويات(8) —

250

الخسارة الناجمة عن السداد المبكر للديون(9) 107,656

—

تعديلات الضمانات(10) 1,516

—

مدفوعات الطرح العام الأولي ( IPO ) لمرة واحدة(11) 8,048

—

الأثر الضريبي للتعديلات 67

(1,445)

الأرباح المُعدَّلة 39,947 دولار أمريكي

8,273 دولار أمريكي





(1) التعويضات القائمة على الأسهم تمثل المصاريف المرتبطة بخيارات الأسهم، ومِنح الأسهم المقيّدة، والضمانات التي تم منحها للموظفين والمديرين ومقدّمي الخدمات. (2) خسارة الاستثمار لعام 2025 البالغة 0.2 مليون دولار هي خسارة غير محقّقة على الأوراق المالية القابلة للبيع والمتداولة في السوق. خسارة الاستثمار لعام 2024 البالغة 1.0 مليون دولار هي خسارة غير محقّقة ناتجة عن تغيّر قابل للملاحظة في قيمة استثمار، بعد صافي الربح غير المحقّق على الأوراق المالية القابلة للبيع والمتداولة في السوق. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) ترتبط مصاريف انخفاض القيمة بانخفاض قيمة الأراضي والمباني المملوكة. (5) التغيّر في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون هو التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة في سياق إصدار القرض المضمون من الدرجة الممتازة المستحق في عام 2029. انتهى حق بيع هذه الضمانات بانتهاء الطرح العام الأولي في أغسطس 2025. (6) التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع هو التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ضمن برنامجي حقوق الأسهم 1 و2 ( ERPs I و ERPs II ) التابعين لـ MIAX ، ويرتبط بهما حق بيع يُلزم MIAX بإعادة شراء نسبة معيّنة من القيمة السوقية العادلة لمِنحة الموظفين عند تنفيذها. انتهى حق بيع هذه الأسهم بانتهاء الطرح العام الأولي في أغسطس 2025. (7) عام 2025 يمثل الربح غير المُحقّق على 250 مليون رمز Pyth والتي لا تزال مُقفلة من قِبل شبكة Pyth . عام 2024 يمثل الربح غير المُحقّق على 375 مليون رمز Pyth والتي لا تزال مُقفلة من قِبل شبكة Pyth حتى 30 سبتمبر 2024. وقد تم تسجيل هذه الرموز بالقيمة السوقية العادلة خلال الربع الثاني من عام 2024 عندما ظهر سوق نشط لتداول هذه الرموز. (8) اعترفت MIAX بمصروفات قدرها 0.3 مليون دولار تتعلق برسوم تسوية مُقدّرة لسداد اتفاقية القرض السابقة الخاصة بها. (9) يمثّل شطب الخصم غير المُطفأ على الديون وتكاليف الإصدار، بالإضافة إلى دفع قسط السداد المبكر المتعلق بسداد القرض المضمون من الدرجة الممتازة المستحق في عام 2029. (10) تمثّل المصروفات المفروضة عند تمديد تاريخ انتهاء صلاحية بعض الضمانات. (11) مكافآت الطرح العام الأولي المدفوعة مرة واحدة لبعض الموظفين ومدفوعات إنهاء الخدمة للمديرين السابقين.

ربحية السهم

يوضح الجدول التالي احتساب الخسارة المخففة وربحية السهم المُعدَّلة (بآلاف الدولارات، باستثناء بيانات الأسهم ومبالغ السهم):



ثلاثة أشهر انتهت في

سبتمبر 30،

2025

2024 الخسارة الصافية المنسوبة لـ MIH ) 102,080) دولار أمريكي

) 3,204) دولار أمريكي المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُستحقة 70,128,197

63,246,820 صافي الخسارة المُخففة للسهم الواحد (1.46) دولار أمريكي

(0.05) دولار أمريكي







الأرباح المُعدَّلة 39,947 دولار أمريكي

8,273 دولار أمريكي المتوسط المُرجح المُخفف لعدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة 96,100,563

75,669,313 ربحية السهم الواحد المُخففة المُعدَّلة 0.42 دولار أمريكي

0.11 دولار أمريكي

المقاييس الرئيسية للأعمال

ثلاثة وتسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر 2025 و2024



ثلاثة أشهر انتهت في 30 سبتمبر،

الزيادة/ (الانخفاض)

نسبة التغيير

تسعة أشهر انتهت في 30 سبتمبر،

الزيادة/ (الانخفاض)

نسبة التغيير

2025

2024





2025

2024



عقود الخيارات:





























عدد أيام التداول 64

64

—

— %

186

188

(2)

(1.1) % إجمالي العقود:





























عقود السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة " ETF " (بالآلاف) 3,573,731

2,844,836

728,895

25.6 %

10,042,003

8,136,518

1,905,485

23.4 % عقود MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة " ETF " (بالآلاف) 615,910

394,511

221,399

56.1 %

1,674,370

1,205,502

468,868

38.9 % متوسط الحجم اليومي للتداول (" ADV ") (كما هو معرَّف أدناه)(1)





























متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة " ETF " (بالآلاف)(1) 55,840

44,451

11,389

25.6 %

53,989

43,279

10,710

24.7 % متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة " ETF " (بالآلاف)(1) 9,624

6,164

3,460

56.1 %

9,002

6,412

2,590

40.4 % حصة MIH السوقية 17.2 %

13.9 %

3.3 نقطة

23.7 %

16.7 %

14.8 %

1.9 نقطة

12.8 % إجمالي إيرادات عقود الخيارات لكل عقد (" RPC ")(2) 0.103 دولار أمريكي

0.095 دولار أمريكي

0.008 دولار أمريكي

8.4 %

0.108 دولار أمريكي

0.087 دولار أمريكي

0.021 دولار أمريكي

24.1 % الأسهم الأمريكية:





























عدد أيام التداول 64

64

—

— %

186

188

(2)

(1.1) % إجمالي الأسهم:





























الحصص السوقية (بالملايين) 1,116,705

736,209

380,496

51.7 %

3,198,279

2,194,890

1,003,389

45.7 % حصص MIH (بالملايين) 12,058

12,027

31

0.3 %

34,708

37,874

(3,166)

(8.4) % متوسط الحجم اليومي للتداول ( ADV )(1):





























متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق (بالملايين)(1) 17,449

11,503

5,946

51.7 %

17,195

11,675

5,520

47.3 % متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH (في الملايين)(1) 188

188

—

— %

187

201

(14)

(7.0) % حصة MIH السوقية 1.1 %

1.6 %

(0.5) نقطة

(31.3) %

1.1 %

1.7 %

(0.6) نقطة

(35.3) % عائد تداول الأسهم (لكل 100 سهم) (كما هو معرَّف أدناه)(3) (0.015) دولار أمريكي

(0.040) دولار أمريكي

0.025 دولار أمريكي

*

(0.016) دولار أمريكي

(0.042) دولار أمريكي

0.026 دولار أمريكي

* العقود الآجلة:





























عدد أيام التداول 64

64

—

— %

187

188

(1)

(0.5) % إجمالي عقود المنتجات الزراعية 513,406

784,097

(270,691)

(34.5) %

2,736,313

2,411,625

324,688

13.5 % متوسط الحجم اليومي للتداول ( ADV ) للمنتجات الزراعية(1) 8,022

12,252

(4,230)

(34.5) %

14,633

12,828

1,805

14.1 % إيرادات كل عقد ( RPC ) للمنتجات الزراعية(2) 2.369 دولار أمريكي

2.508 دولار أمريكي

(0.139) دولار أمريكي

(5.5) %

2.233 دولار أمريكي

2.519 دولار أمريكي

(0.286) دولار أمريكي

(11.4) %



* حساب النسبة المئوية غير مُعبِّر دلاليًا. يمثّل تغييرًا في الرسوم المقلوبة. (1) يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول ( ADV ) عن طريق قسمة إجمالي العقود أو الأسهم خلال الفترة على إجمالي أيام التداول خلال تلك الفترة. (2) يمثّل الإيراد لكل عقد ( RPC ) رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على إجمالي العقود المتداولة خلال الفترة. (3) يشير عائد تداول الأسهم لكل مئة سهم إلى رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على واحد من مئة من إجمالي الأسهم المتداولة.

