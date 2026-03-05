شركة Miami International Holdings تُعلن عن نتائج تداول شهر فبراير 2026

MIAX Exchange Group تُسجّل زيادة بنسبة 25.4% في متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود الخيارات متعددة الإدراج على أساس سنوي (YoY)

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: (MIAX، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر فبراير 2026 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية، والتي تشمل: ®MIAX، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وMIAX Sapphire® (المشار إليهم مجتمعين باسم (MIAX Exchange Group، بالإضافة إلى ™MIAX Futures.

أبرز نتائج شهر فبراير 2026:

بلغ متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) لـ MIAX Exchange Group إلى 10.8 مليون عقد، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 25.4% على أساس سنوي ( YoY ).

وصلت الحصة السوقية ل MIAX Exchange Group إلى 17.1%، بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي.

وصل متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) لعقود MIAX Futures إلى 14944 عقدًا، مسجلاً زيادة بنسبة 103.1% مقارنة بشهر يناير 2026.

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول MIAX Exchange Group وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: .https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports



متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه فبراير 2026 فبراير 2025 % الصرف يناير 2026 % الصرف فبراير 2026 فبراير 2025 % الصرف خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 19 19

20

39 ‎39

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 63,264 54,563 15.9 % 63,025 0.4 % 63,141 53,831 17.3 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات MIAX Exchange Group (بالآلاف) 10,812 8,625 25.4 % 11,100 -2.6 % 10,960 8,751 25.2 % الحصة السوقية لعقود خيارات MIAX Exchange Group 17.1 % 15.8 % 8.1 % 17.6 % -3.0 % 17.4 % 16.3 % 6.8 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 18,963 15,618 21.4 % 19,436 -2.4 % 19,206 15,526 23.7 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 174 170 2.1 % 161 7.8 % 167 183 -8.5 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 0.9 % 1.1 % -15.9 % 0.8 % 10.5 % 0.9 % 1.2 % -26.0 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 19 19

20

39 40

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures 14,944 24,316 -38.5 % 7,359 103.1 % 11,054 19,728 -44.0 %



1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.

نبذة عن MIAX Miami International Holdings, Inc. (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: .www.miaxglobal.com

إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلُّعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

