شركة NEXT LEVEL AVIATION® تدخل في اتفاقية شركاء التوزيع مع Honeywell

تواصل Next Level Aviation® في تعزيز علاقاتها مع شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) بحصولها على لقب شريك توزيع مع Honeywell

دانيا بيتش، فلوريدا، 12 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Next Level Aviation® (NLA)، الشركة الرائدة في مجال التوزيع العالمي للمواد المستعملة الصالحة للخدمة (USM)، اتفاقية شركاء التوزيع مع شركة Honeywell لعدة سنوات. تعزز هذه الاتفاقية مكانة Next Level Aviation كحلقة وصل موثوقة في سلاسل توريد قطع غيار ما بعد البيع لشركات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) في مجال الطيران. كما يُعَزز هذا الأمر بشكل أكبر من مكانة Next Level Aviation القيادية كمُوَزع عالمي للمواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة (USM)، ويدعم في المقام الأول منصات طائرات Boeing وAirbus والمُحركات النفاثة المرتبطة بها.

تجمع اتفاقية شركاء التوزيع هذه، المُبرمة بين Honeywell وNext Level Aviation، بين موارد Honeywell وخبرتها التقنية من جهة، وخبرة Next Level Aviation® في المبيعات والتسويق والتسليم من جهة أخرى. يُوَفر هذا المزيج القوي لقاعدة عملائنا العالمية من شركات الطيران وشركات التأجير وورش الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) قيمة كبيرة من خلال توفير التكاليف والتسليم في الوقت المناسب.

تنص اتفاقية شركاء التوزيع على ما يلي:

توفير قطع غيار Honeywell بأسعار تفضيلية

إتاحة الوصول إلى موقع Honeywell الإلكتروني وبياناتها الفنية

القدرة على إرسال قطع الغيار مباشرة إلى محطات إصلاح Honeywell للإصلاح

أسعار مخفضة على خدمات إصلاح Honeywell

قال Jack Gordon، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Next Level Aviation®: "نحن متحمسون للإعلان عن علاقة شراكة التوزيع الجديدة هذه مع Honeywell. نود أن نشكر Honeywell ونتطلع إلى العمل مع فريقهم لدعم ما بعد سوق الطيران التجاري العالمي وخدمات الصيانة بشكل أفضل. تُعد هذه الشراكة الآن العلاقة الرسمية الرئيسية الثانية التي نفّذتها شركة Next Level Aviation® مؤخرًا مع شركة مُصنِّعة للمعدات الأصلية (OEM)، مما يعزز بوضوح مكانة NLA على مستوى العالم باعتبارها واحدة من أبرز موزعي المواد المُستعمَلة الصالحة للخدمة (USM) ومقدمي خدمات إدارة الإصلاح للطائرات التجارية ومحركات الطائرات النفاثة".

وعلّق Mike Dreyer، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والمشتريات في شركة Next Level Aviation، قائلاً: "كانت Honeywell شريكًا مع Next Level Aviation لأكثر من عشر سنوات، لهذا كان التوصل إلى اتفاق رسمي بخصوص هذه الشراكة خيارًا سهلًا بالنسبة لنا. نحن متحمسون لتعزيز تحالفنا مع Honeywell وتقديم إصلاحات استثنائية لقطع غيار المصنعين الأصليين (OEM) لعملائنا".

حول NEXT LEVEL AVIATION®

شركة Next Level Aviation® هي مورد معتمد من ASA-100 متوافقة مع التعميم الاستشاري لإدارة الطيران الفيدرالية (AC) 00-56B، تختص بتخزين المواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) لمحركات الطائرات النفاثة والطأئرات التجارية لجميع منصات طائرات Boeing وAirbus والمحركات النفاثة المرتبطة بها. تُرَكز Next Level Aviation® بشكل خاص على توريد قطع الغيار لمجموعات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 والمُحركات النفاثة المُرتبطة بها، والتي تُشكل حاليًا حوالي 70٪ من الأسطول التجاري العالمي. تأسَّست شركة Next Level Aviation® في مارس 2013 من قِبَل Jack Gordon وMike Dreyer وMatt Dreyer، ونمت لتُصبح أكبر مورد عالمي للمواد المُستعملة القابلة للخدمة (USM) لمحركات الطائرات النفاثة والطائرات التجارية. www.nextlevelaviation.net

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg

للتواصل: Morgan Eddy، الهاتف: 3870-699-561-1+، بريد إلكتروني: [email protected]