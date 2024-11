NEXT LEVEL AVIATION® firma un acuerdo de socio de canal con Honeywell

Next Level Aviation® continúa fortaleciendo las relaciones con los OEM con el estatus de socio de canal de Honeywell

DANIA BEACH, Fla., 12 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), líder en la distribución global de materiales de servicio usados (USM), ha firmado un acuerdo de socio de canal plurianual con Honeywell. Este acuerdo refuerza la posición de Next Level Aviation como un vínculo de confianza en las cadenas de suministro de posventa de OEM aeroespaciales. También mejora aún más la posición de liderazgo de Next Level Aviation como distribuidor global de USM, principalmente para plataformas de aeronaves Boeing y Airbus y motores a reacción asociados.

Este acuerdo de socio de canal entre Honeywell y Next Level Aviation combina los recursos y la experiencia técnica de Honeywell con la experiencia en ventas, marketing y entrega de Next Level Aviation®. Esta poderosa combinación ofrece a nuestra base global de clientes de aerolíneas, compañías de leasing y talleres de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) un valor significativo a través de ahorros de costes y entregas justo a tiempo.

El acuerdo de socio de canal establece lo siguiente:

Precios preferenciales en repuestos de Honeywell

Acceso al sitio web de Honeywell y a los datos técnicos

Posibilidad de enviar repuestos directamente a las estaciones de reparación de Honeywell para su reparación

Precios de reparación con descuento de Honeywell

El presidente y consejero delegado de Next Level Aviation®, Jack Gordon, afirmó: "Estamos encantados de anunciar esta nueva relación de socio de canal con Honeywell. Nos gustaría agradecer y esperamos trabajar con el equipo de Honeywell para brindar un mejor apoyo al mercado de repuestos de aviación comercial global. Esta es la segunda relación formal e importante con un OEM que Next Level Aviation® ha firmado recientemente, lo que claramente mejora la posición de NLA a nivel mundial como uno de los principales distribuidores de USM y proveedores de servicios de gestión de reparaciones para aeronaves comerciales y motores a reacción".

Mike Dreyer, vicepresidente ejecutivo de ventas y adquisiciones de Next Level Aviation, comentó: "Honeywell ha sido socio de Next Level Aviation durante más de diez años. Establecer un acuerdo formal para esta asociación fue una decisión sencilla para nosotros. Estamos entusiasmados por fortalecer nuestra alianza con Honeywell y ofrecer reparaciones OEM excepcionales a nuestros clientes".

ACERCA DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por la ASA-100 y que cumple con la Circular de asesoramiento 00-56B de la FAA que almacena material de servicio usado (USM) para motores a reacción y aeronaves comerciales para todas las plataformas de aeronaves Boeing y Airbus y sus motores a reacción asociados. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 70 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, Next Level Aviation® se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material de servicio usado para motores a reacción y aeronaves comerciales. www.nextlevelaviation.net

