NEXT LEVEL AVIATION® conclut un accord de partenariat avec Honeywell

Next Level Aviation® continue de renforcer ses relations avec les OEM en obtenant le statut de partenaire de distribution d'Honeywell

DANIA BEACH, Fla., 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), leader de la distribution mondiale de matériel d'entretien usagé (USM), a conclu un accord de partenariat de distribution pluriannuel avec Honeywell. Cet accord renforce la position de Next Level Aviation en tant que lien de confiance dans les chaînes d'approvisionnement du marché secondaire des équipementiers de l'aérospatiale. Il renforce également la position de leader de Next Level Aviation en tant que distributeur mondial d'USM, principalement pour les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés.

Cet accord de partenariat entre Honeywell et Next Level Aviation associe les ressources et l'expertise technique de Honeywell à l'expertise de Next Level Aviation® en matière de ventes, de marketing et de livraison. Cette puissante combinaison offre à notre clientèle mondiale de compagnies aériennes, de sociétés de crédit-bail et d'ateliers de maintenance, de réparation et de révision (MRO) une valeur significative grâce à des économies de coûts et à une livraison juste à temps.

L'accord avec les partenaires de distribution prévoit ce qui suit :

Prix préférentiels sur les pièces Honeywell

Accès au site web et aux données techniques de Honeywell

la possibilité d'envoyer des pièces directement aux stations de réparation Honeywell pour réparation

Prix réduits pour les réparations Honeywell

Jack Gordon, président-directeur général de Next Level Aviation®, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle relation de partenariat avec Honeywell. Nous tenons à remercier l'équipe de Honeywell et nous nous réjouissons de travailler avec elle pour mieux soutenir le marché mondial des pièces détachées pour l'aviation commerciale. Il s'agit de la deuxième relation formelle et majeure avec un OEM que Next Level Aviation® a conclue récemment, ce qui renforce clairement la position de NLA à l'échelle mondiale en tant que l'un des principaux distributeurs d'USM et fournisseurs de services de gestion des réparations pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. »

Mike Dreyer, vice-président exécutif des ventes et de l'approvisionnement de Next Level Aviation, a ajouté : « Honeywell est un partenaire de Next Level Aviation depuis plus de dix ans. L'établissement d'un accord formel pour ce partenariat a été un choix facile pour nous. Nous sommes ravis de renforcer notre alliance avec Honeywell et d'offrir à nos clients des réparations OEM exceptionnelles. »

À PROPOS DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux d'entretien usagés (USM) pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction pour toutes les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage d'USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel d'entretien usagé pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg