Next Level Aviation® تحصل على زيادة في التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 80 مليون دولار بالتعاون مع بنك PNC

تم رفع قيمة تسهيلات رأس المال العامل إلى 75 مليون دولار في الولايات المتحدة، إضافةً إلى 5 ملايين دولار إضافية لصالح شركة .Next Level Aviation-Ireland, Ltd

دانيا بيتش، فلوريدا ودبلن، 2 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Next Level Aviation® (NLA)، الرائدة عالميًا في توزيع المواد القابلة لإعادة الاستخدام (USM) للطائرات التجارية من طراز Boeing وAirbus ومحركاتها النفاثة، عن حصولها على زيادة في تسهيل الائتمان المتجدد الممنوح لها من بنك PNC ليصل إلى 75 مليون دولار للشركة الأم في الولايات المتحدة، وذلك بعد رفعه من 50 مليون دولار. كما حصلت الشركة على تسهيل ائتماني إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لصالح شركتها التابعة في إيرلندا Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI) ومن المتوقع أن يشهد كلا التسهيلين الائتمانيين توسعًا إضافيًا مستقبلاً، بما يتماشى مع نمو كلٍّ من NLA وNLAI.

سيُساهم هذا التسهيل الائتماني المُعزَّز بشكلٍ كبير في تمكين شركة Next Level Aviation® من زيادة مخزون المواد القابلة للخدمة، وتوسيع حضورها الجغرافي على مستوى العالم، إلى جانب دعم جهود NLA في تنويع أنشطتها والتوسع في خطوط أعمال جديدة ومتكاملة.

صرَّح Jack Gordon، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Next Level Aviation®، قائلاً: "نُعرب عن بالغ تقديرنا لبنك PNC، أحد أكبر المؤسسات المالية المتنوعة في الولايات المتحدة، على ثقته في نموذج أعمال Next Level Aviation العالمي، وفي فريق إدارتها وأدائها المالي. فقد أتاح لنا هذا التعاون زيادة إجمالي التسهيلات الائتمانية القائمة على الأصول بنسبة 60% خلال أقل من عام واحد على بدء العمل معًا، إضافةً إلى منح شركتنا التابعة في أيرلندا، .Next Level Aviation-Ireland, Ltd، أول تسهيل ائتماني دوّار لها. نودّ مرة أخرى أن نتوجّه بالشكر إلى فريق ائتمان الأعمال في PNC على نهجهم التجاري المحترف، وتركيزهم على العميل، واعتمادهم أسلوبًا قائمًا على تقديم الحلول في إطار شراكتنا المستمرة".

قال Ray Fernandez-Andes، المدير المالي لشركة Next Level Aviation: "مع استمرارنا في النمو، فإن الطبيعة العالمية لأعمال الشركة تطرح تحديات فريدة من نوعها، وفي الوقت نفسه تفتح أمامنا فرصًا كبيرة. بذل فريق ائتمان الأعمال في PNC الوقت الكافي لفهم كل هذه الجوانب، وصمّم حلولاً مصرفية تمكّن شركة Next Level Aviation® من تحقيق نجاح مستمر في سوق ما بعد البيع للطيران التجاري".

نبذة عن NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® هي شركة توريد معتمدة وفق معيار ASA-100 ومعتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) كمورِّد متوافق مع التعميم الاستشاري 00-56B لتخزين المواد المستعملة القابلة للخدمة (USM) في الطائرات التجارية/المحركات النفاثة لجميع منصات طائرات Boeing وAirbus والمحركات النفاثة المرتبطة بها. تُرَكز Next Level Aviation® بشكلٍ خاص على تخزين المواد المستعملة القابلة للخدمة (USM) لعائلات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 والمحركات النفاثة المرتبطة بها، والتي تشكِّل حاليًا حوالي 70% من الأسطول التجاري العالمي. تأسَّست شركة Next Level Aviation® في مارس 2013 على يد Jack Gordon، وMike Dreyer، وMatt Dreyer، ونمت لتصبح من أكبر الموردين العالميين للمواد المستعملة القابلة للخدمة في الطائرات التجارية/المحركات النفاثة. www.nextlevelaviation.net

لمزيد من المعلومات أو طلب صور إضافية، يُرجى الاتصال بـ [email protected] .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/Next_Level_Aviation_Logo.jpg