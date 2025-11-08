Segway Powersports توسع حدود المتعة والإثارة في عالم القيادة على الطرق الوعرة بمعرض إيكما 2025

ميلانو، 8 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تستعرض Segway ، الشركة الرائدة عالمياً في التنقل المصغر والرياضات الآلية والروبوتات الاستهلاكية، أحدث منتجاتها وابتكاراتها التقنية التي توسع تجربة القيادة على الطرق الوعرة بفضل الجيل القادم من الذكاء، وذلك في معرض إيكما 2025 (المعرض الدولي للدراجات النارية وملحقات الرياضات الآلية)، المنعقد في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر بمركز فييرا ميلانو.

تحت شعار "موجة صادمة قادمة" (SHOCKWAVE INCOMING) ، يسلط عرض Segway الضوء على إطلاق نظام iFun الذكي، منصة ذكية تحوّل كل رحلة على الطرق الوعرة إلى مغامرة مشتركة ممتعة لا تُنسى، لا تقتصر على اجتياز التضاريس فحسب.

IFUN System Super Villain SX20T 4 UT10 Pro HVAC

بفضل نظام iFun ، تصبح القيادة على الطرق الوعرة مع Segway مغامرة ذكية متصلة واجتماعية بميزات مثل:

التقاط أفضل اللحظات : تسجيل ذكي متعدد الزوايا يلتقط أفضل اللحظات تلقائياً ويحولها إلى مقاطع قابلة للمشاركة.

اتصال صوتي مباشر بين أفراد الفريق : للتنسيق الفوري خلال الرحلات الجماعية.

ملاحة ذكية ومزامنة بيانات : تتبع المسارات والطرق وإحصائيات الرحلة أينما كنت.

اتصال سحابي : مزامنة ومشاركة تجارب القيادة بسلاسة ضمن مجتمع تفاعلي.

عائلة Segway الذكية المحدّثة بالكامل جاهزة للانطلاق

في معرض إيكما 2025، تكشف Segway أيضاً عن مجموعة منتجات 2026 الجديدة بالكامل التي توسع محفظة مركباتها للطرق الوعرة بتصميمات وتقنيات مطورة.

مركبة Super Villain SX20T 4 مصممة للقوة القصوى والمتعة المضاعفة، تتميز بنظام دفع محسّن يوفر طاقة أعلى بنسبة % 6 ، بأكثر من 250 حصاناً. يتيح التصميم الفسيح رباعي المقاعد تجربة مثيرة للعائلة والأصدقاء، بينما يضمن نظام التعليق بمواصفات السباقات مع إطارات الطرق الوعرة بقياس 35 بوصة الثبات والراحة على جميع التضاريس.

مركبة UT10 Pro HVAC هي مركبة UTV متعددة الاستخدامات تجمع بين الأداء والعملية اليومية، بمجموعة نقل حركة محسّنة مع تبديل إلكتروني لأداء أكثر سلاسة واستجابة. توفر المقصورة المغلقة المكيفة بالكامل مع نظام التحكم بالمناخ ( HVAC ) الراحة في كل الأجواء، بينما تجعلها مقصورة القيادة الذكية وصندوق الحمولة الكهربائي مثالية للعمل اليومي والترفيه في الهواء الطلق.

مركبة AT10 W Mud مصممة للمغامرين الجريئين، بقدرة على عبور المياه بعمق متر وقوة 97 حصاناً، مخصصة للسيطرة على التضاريس الموحلة. يعزز تصميم الهيكل العريض بقياس 58 بوصة الثبات والتحكم الدقيق، مع مدى طويل وقوة جر فائقة.

من الأنظمة الذكية المتطورة إلى محفظة المنتجات المتوسعة باستمرار، تتطور Segway Powersports بثبات لتلبية احتياجات السائقين عبر مختلف التضاريس وأنماط الحياة. تمتد تشكيلتها الآن من المركبات عالية الأداء للمغامرات القاسية على الطرق الوعرة إلى الطرازات متعددة الاستخدامات المصممة للقيادة الترفيهية والاستخدامات اليومية، تجمع بين الهندسة المتقدمة وميزات الاتصال الذكية.

انطلاقاً من روح علامتها التجارية "لا تخشَ أي مكان" (Fear No Place) ، ستواصل Segway دفع حدود التكنولوجيا وقيادة ابتكارات تفتح إمكانيات جديدة للتنقل الذكي على جميع التضاريس. من اجتياز التضاريس الصعبة إلى استكشاف وجهات جديدة ومشاركة لحظات لا تُنسى ضمن مجتمعات القيادة النابضة بالحياة، تلتزم Segway بجعل كل رحلة أكثر ذكاءً وتواصلاً وجاذبية ومتعة للسائقين حول العالم.

انضموا إلى Segway في الجناح A74 ، القاعة 18 ، للاستمتاع بإثارة القيادة في معرض إيكما 2025.

نبذة عن Segway

أحدثت Segway تحولاً في مجال التنقل المصغر عام 1999 بإطلاق "الناقل الشخصي" ( Personal Transporter ) الثوري، مما أثار فضولاً عالمياً حول مستقبل النقل الشخصي. من خلال مهمتها "التنقُّل ببساطة" (Simply Moving) ، تكرس Segway جهودها لتبسيط طريقة تحرك الأشخاص والبضائع، وتحسين الكفاءة، وتعزيز التجربة الشاملة للحياة اليومية. وعلى مدار عقود من الزمن، وضعت Segway باستمرار معايير جديدة في مجال النقل لمسافات قصيرة والروبوتات الاستهلاكية، ودفعت باستمرار حدود الابتكار. اليوم، كشركة رائدة عالمياً في حلول التنقل المصغر، تطورت عروض Segway لتتجاوز أصولها بكثير. من السكوترات الكهربائية وسيارات الكارتينغ إلى الدراجات الكهربائية ومركبات الرياضات الآلية والروبوتات الشخصية، تقود Segway مستقبل التنقل بتقنيات رائدة، مقدمةً منتجات مبتكرة تعيد تعريف طريقة تنقلنا.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2815694/IFUN_System.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2815695/Super_Villain_SX20T_4.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2815696/UT10_Pro_HVAC.jpg