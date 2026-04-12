Segway Powersports Pamerkan Dua Produk Unggulan, Super Villain SX20T dan AT10 W MUD, di Ajang 139th Canton Fair

GUANGZHOU, Tiongkok, 12 April 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, inovator global yang mengembangkan kendaraan off-road cerdas dan sistem berkendara yang terkoneksi internet (connected riding), segera memamerkan dua produk unggulannya, Super Villain SX20T dan AT10 W MUD, di ajang 139th Canton Fair pada 15-19 April.

Berdiri pada 2018, Segway Powersports berkomitmen menjadi pemimpin industri ORV (Off-Road Vehicle) di pasar global. Dengan visi strategis jangka panjang, Segway Powersports mengembangkan berbagai teknologi yang telah dipatenkan, termasuk sistem penggerak hibrida (hybrid powertrain), mesin pembakaran internal canggih, sistem kendali pintar, serta desain kendaraan mutakhir.

Saat ini, Segway Powersports mengoperasikan jaringan penjualan dan layanan global dengan lebih dari 1.000 peritel di lebih dari 60 negara dan wilayah.

Segway Super Villain SX20T memakai mesin 2.0T GDi yang menghasilkan tenaga 235 hp dan torsi 380 N•m dengan transmisi 7AT. Kendaraan ini mampu melaju hingga 150 km/jam dan menaklukkan tanjakan hingga 70% dengan mudah. Sistem Smart Commanding menghadirkan layar sentuh di posisi tengah untuk berbagai fitur utama serta tiga moda berkendara: Normal, Racing, dan Climbing. Dirancang untuk performa dan kenyamanan, Super Villain SX20T dilengkapi sasis yang sangat kuat, suspensi balap, serta sabuk pengaman enam titik. Desainnya yang modern dan kabin berteknologi tinggi semakin meningkatkan gaya dan pengalaman berkendara.

Dirancang khusus untuk medan berlumpur, rawa, dan jalur hutan, Segway AT10 W MUD memadukan performa tinggi dengan teknologi yang mudah digunakan. Berkat kendaraan ini, pengguna semakin percaya diri ketika melintasi kondisi ekstrem. Kendaraan ini dibekali sistem penggerak 97 hp, bodi lebar, ground clearance 320 mm, serta winch standar 4.500 lb untuk kebutuhan evakuasi. Didukung kemampuan melewati air yang lebih baik, sistem intake, kendaraan ini memiliki sistem kelistrikan dan drainase yang tetap andal di kondisi basah dan berlumpur.

Segway Powersports akan menempati Booth C21-22 dan D21-22 di Hall 15.2 yang berlokasi di China Import and Export Fair Complex. Pihak pembeli dan pengunjung dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan berdiskusi.

Tentang Segway Powersports

Segway merupakan pemimpin solusi micro-mobility, powersport, dan consumer robotic di pasar global yang dikenal atas inovasi serta produk berorientasi pengguna. Segway Powersports secara khusus berfokus pada desain dan manufaktur kendaraan powersport generasi baru, termasuk ATV (all-terrain vehicle) dan kendaraan side-by-side (SxS) untuk kebutuhan utilitas maupun olahraga. Sebagai perusahaan teknologi mutakhir, Segway Powersports mengintegrasikan rantai pasok unggulan dengan kemampuan manufaktur mandiri, serta mengelola seluruh siklus hidup produk—mulai dari riset dan pengembangan hingga penjualan dan layanan purnajual.

