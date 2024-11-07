شركة Sinopec تستضيف جلسة المنتدى في معرض Import Expo الدولي السابع في الصين

عقود شراء بقيمة 40.9 مليار دولار أمريكي مع 38 شريك، ليصل إجمالي معرض CIIE بدوراته السبعة إلى 285 مليار دولار أمريكي

شنغهاي، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- استضافت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (المدرجة في بورصة هونغ كونغ HKG تحت الرمز 0386، "Sinopec") منتدى بعنوان "بناء شراكات الطاقة العالمية"، بالإضافة إلى حفل توقيع في معرض Import Expo الدولي السابع في الصين (CIIE 2024) في شنغهاي. يدور المعرض، الذي يمتد من 5 إلى 10 نوفمبر، حول انتقال الطاقة العالمي وتعزيز نظام بيئي مفتوح وأخضر ومنخفض الكربون.

Sinopec signed purchasing contracts with 38 partners from 18 countries at CIIE 2024, which totaled US$40.9 billion, including 27 products from 10 major categories, including crude oil, chemicals, equipment, materials, consumer goods and more.

في حفل التوقيع، وقّعت Sinopec عقود شراء مع 38 شريكًا من 18 دولة، وقد بلغت قيمتها 40.9 مليار دولار أمريكي، وتضمنت 27 منتجًا من 10 فئات رئيسية، بما في ذلك النفط الخام والمواد الكيميائية والمعدات والمواد والسلع الاستهلاكية وغيرها. وقّعت Sinopec منذ أول معرض CIIE في عام 2018 أوامر شراء تجاوز مجموعها 285 مليار دولار أمريكي في دوراته السبعة.

أشار Ma Yongsheng، رئيس شركة Sinopec، في خطاب أساسي في المنتدى إلى أن إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى نمط الطلب ونظام الحوكمة، بحاجة إلى تغييرات حقيقية، وأن التنمية التحويلية لصناعة الطاقة والصناعات الكيميائية قد دخلت بالفعل في مرحلة جديدة.

وقال Ma: "في مواجهة الزخم الكبير للتنمية، تلتزم Sinopec بثبات بتعزيز التنمية عالية الجودة والذكية والخضراء باستخدام التقنيات المتقدمة. نحن ندرك جيدًا أيضًا أن صناعات الطاقة والصناعات الكيميائية لا يمكن أن تحقق التنمية المستدامة إلا من خلال التعاون. لقد التزمت Sinopec دائمًا بالتعاون المفتوح وتحقيق مكاسب متبادلة مع جميع شركائنا".

تهدف Sinopec إلى تعزيز التعاون في موارد النفط والغاز، والعمل مع أصحاب المصلحة المتنوعين لإقامة تحالف صناعي أكثر استقرارًا. وتلتزم الشركة أيضًا بتوسيع مبادراتها للطاقة الخضراء لتعزيز أهدافها في التحول منخفض الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تسعى Sinopec إلى تعزيز الشراكات التكنولوجية لتوحيد الجهود المبتكرة، وذلك بهدف خلق التوازن والانسجام بين البشرية والطبيعة، ومعالجة تحديات المناخ بفعالية، وبناء عالم أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

في CIIE 2024، وقّعت Sinopec أيضًا اتفاقات تعاون وشراء مع عدد من الشركات في الحدث. من بين الاتفاقيات التي وقعتها هي اتفاقية إطارية مع TotalEnergies بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، والتي بموجبها ستقوم TotalEnergies بتزويد Sinopec بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا اعتبارًا من عام 2028، لمدة 15 عامًا. ستسمح الشراكة لكلا الطرفين باستكشاف المزيد من الفرص المتوزعة عبر سلسلة الصناعة بأكملها وتعزيز التحول العالمي للطاقة.

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