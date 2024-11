Sinopec organise un forum à l'occasion de la 7e exposition internationale chinoise sur les importations

40,9 milliards US$ en contrats d'achat signés avec 38 partenaires, ce qui porte le total des sept sessions de la CIIE à 285 milliards US$

SHANGHAI, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a organisé un forum intitulé « Building Global Energy Partnerships » (Construire des partenariats énergétiques mondiaux) et une cérémonie de signature lors de la 7e Exposition internationale chinoise sur les importations (CIIE 2024) à Shanghai. L'exposition, qui se déroule du 5 au 10 novembre, est consacrée à la transition énergétique mondiale et à la promotion d'un écosystème ouvert, écologique et à faible émission de carbone.

Lors de la cérémonie de signature, Sinopec a signé des contrats d'achat avec 38 partenaires de 18 pays, pour un montant total de 40,9 milliards de dollars, comprenant 27 produits de 10 catégories principales, incluant le pétrole brut, les produits chimiques, l'équipement, les matériaux, les biens de consommation et plus encore. Depuis la première CIIE en 2018, Sinopec a signé des commandes dépassant un total de 285 milliards de dollars américains au cours de sept expositions.

Ma Yongsheng, président de Sinopec, a fait remarquer dans un discours liminaire prononcé lors du forum que l'offre et la demande mondiales d'énergie, ainsi que le système de gouvernance, nécessitent de réels changements, et que le développement transformationnel de l'énergie et de l'industrie chimique est déjà entré dans une nouvelle phase.

« Face au grand élan de développement, Sinopec s'engage résolument à promouvoir un développement de haute qualité, intelligent et écologique en s'appuyant sur des technologies de pointe », a déclaré M. Ma. « Nous comprenons également très bien que les industries de l'énergie et de la chimie ne peuvent parvenir à un développement durable que par le biais de la coopération. Sinopec a toujours adhéré à une coopération ouverte et à des gains mutuels avec tous ses partenaires. »

Sinopec vise à renforcer la collaboration en matière de ressources pétrolières et gazières, en travaillant avec diverses parties prenantes pour établir une alliance industrielle plus stable. L'entreprise s'est également engagée à développer ses initiatives en matière d'énergie verte afin de poursuivre ses objectifs de transformation à faible émission de carbone. En outre, Sinopec cherche à encourager les partenariats technologiques afin d'unir les efforts d'innovation, dans le but de créer un équilibre harmonieux entre l'humanité et la nature, de relever efficacement les défis climatiques et de construire un monde plus propre et plus durable pour les générations futures.

Lors de la CIIE 2024, Sinopec a également signé des accords de coopération et d'approvisionnement avec un certain nombre d'entreprises présentes à l'événement. Elle a signé un accord-cadre avec TotalEnergies sur la fourniture de GNL à long terme, en vertu duquel TotalEnergies fournira 2 millions de tonnes de GNL par an à Sinopec à partir de 2028, pour une durée totale de 15 ans. Ce partenariat permettra aux deux parties d'explorer davantage les possibilités offertes par l'ensemble de la chaîne industrielle et de promouvoir la transformation énergétique mondiale.

