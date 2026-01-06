شركة Spectrumedics تعلن الموافقة على علامة CE لنظامها لتفتيت الحصوات داخل الشرايين التاجية

يوفر نظام Sonico-CX خيارًا آمنًا وفعالًا لعلاج الآفات التاجية المتكلسة.

سنغافورة، 6 يناير 2026 /PRNewswire/ -- يسر شركة Spectrumedics Medical (المشار إليها فيما يلي باسم "Spectrumedics") الإعلان عن حصول نظامها Sonico-CX لتفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL) على شهادة علامة CE وفقًا للائحة الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي (EU MDR). يتكوّن النظام من قسطرة Sonico-CX التاجية لتفتيت الحصوات داخل الأوعية، ومولّد تفتيت الحصوات داخل الأوعية.

أُصدرت علامة CE من الجهة المُخولة والمعترف بها دوليًا BSI، مما يؤكد أن نظام Sonico-CX لتفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL) يلبّي متطلبات الاتحاد الأوروبي الصارمة للسلامة والأداء والجودة. يعزز هذا الإنجاز التنظيمي المهم إستراتيجية Spectrumedics للتوسع العالمي، عقب البدء الناجح في التسويق عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما يتيح لشركة Spectrumedics المضي قدمًا في إطلاقها التجاري المخطط له في أوروبا والشرق الأوسط.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Spectrumedics تطوير خط منتجات تفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL) الخاص بها، بما في ذلك قسطرة تفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL) أمامية الإطلاق المُصممة للتعامل مع الآفات الضيقة أو غير القابلة للاجتياز. كما تخطط الشركة لتوسيع استخدام تقنية تفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL) من التطبيقات التاجية إلى تكلس الأوعية الدموية الطرفية وتطبيقات الصمامات؛ لدعم الاعتماد العالمي للحلول التدَخُّلية المتقدمة الآمنة.

علّقت الدكتورة Elynn Phang، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة Spectrumedics، قائلة:

"يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مهمة Spectrumedics لتوسيع الوصول العالمي إلى علاج تفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL) المتقدم. ونتطلع إلى التعاون مع المزيد من الأطباء لتقديم علاج أسرع وأكثر أمانًا وفعالية للمرضى الذين يعانون من تكلسات معقدة حول العالم".

يعالج نظام Sonico-CX الآفات التاجية المتكلسة باستخدام موجات ضغط صوتية لتعديل الترسّبات المتكلسة السطحية والعميقة بأمان، مما يعزز مرونة الوعاء الدموي ويسهّل الزرع الأمثل للدُّعامات. يتميز النظام بتوصيل طاقة محيطية بزاوية 360 درجة، وبقدرة تصل إلى 120 نبضة لكل قسطرة، وبمظهر نحيف لسهولة اجتياز الآفات، مع 7 أحجام مختلفة من البالونات (من 2.5 إلى 4.0 ملم). تهدف هذه التطويرات التصميمية إلى تحسين مرونة الأوعية الدموية ونتائج الإجراءات التدَخُّلية. لأن تقنية تفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL) تقنيةٌ طفيفةُ التوغُّل وسهلةُ الاستخدام، فهي تتميز بفترة تعلّم قصيرة وقابلية تطبيق واسعة، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بالإجراءات والحاجة إلى علاجات لاحقة — وبالتالي يُسهم في تحسين نتائج المرضى.

نبذة عن Spectrumedics Medical

شركة Spectrumedics هي شركة دولية سريعة النمو في مجال الأجهزة الطبية القلبية الوعائية مُكرّسة لتطوير علاج تفتيت الحصوات داخل الأوعية الدموية (IVL)؛ لإحداث ثورة في علاج أمراض الأوعية الدموية المتكلسة. ومن خلال منصات التكنولوجيا الخاصة بها، تسعى الشركة إلى إعادة تعريف الرعاية التدَخُّلية عبر إتاحة حلول أكثر أمانًا وفعالية وأسهل في الوصول، لمعالجة أحد أكثر التحديات تعقيدًا وأسرعها نموًا في العلاج القلبي الوعائي.