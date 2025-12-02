شركة Spiro توسّع حضورها الإبداعي العالمي من خلال الاستحواذ الإستراتيجي على 2Heads

يجمع هذا الدمج بين الابتكار الإبداعي والخبرة والنطاق العالمي لتقديم حلول تجارب من الجيل التالي للعلامات التجارية حول العالم.

لاس فيغاس ولندن، 2 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت ®Spiro، وكالة التجارب العالمية التابعة في GES، اليوم عن استحواذها على شركة 2Heads، وهي وكالة إبداعية مقرّها لندن تشتهر بتجارب العلامات التجارية المبتكرة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا.

يعزّز هذا الاستحواذ الحضور العالمي لشركة Spiro ويوسّع قدراتها الإبداعية في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا. معًا، ستوفر Spiro و2Heads حلول تجارب مُحسنة للعملاء، مع التزام مشترك بالابتكار، والتميّز في التصميم، وصناعة قصص مؤثرة.

قال Derek Linde، الرئيس التنفيذي لشركة GES: "يعكس الاستحواذ على شركة 2Heads التزامنا المستمر بتوسيع قدراتنا العالمية في مجال التجارب عبر Spiro. ومن خلال الجمع بين التميّز الإبداعي لدى 2Heads والانتشار الإستراتيجي الإبداعي، وبنية التنفيذ لدى Spiro، نحن نُنشئ منظومة أكثر شمولًا وترابطًا — منظومة تُسرّع نمو عملائنا وتعزّز ريادتنا في قطاع التجارب".

تأسست 2Heads في لندن، ولديها مواقع في لوس أنجلوس ومونتريال، وقد بنَت محفظة متنوعة في قطاعات الفضاء الجوي والتكنولوجيا والخدمات المالية والعلامات التجارية الاستهلاكية. تشتهر الوكالة بتجارب الأحداث الغامرة، ورواية القصص القائمة على التصميم، وعمليات تفعيل العلامة التجارية الإستراتيجية.

قال Jeff Stelmach، الرئيس العالمي لشركة Spiro: "تشاركنا 2Heads الإيمان بقوة الإبداع والابتكار وقدرتهما على ربط العلامات التجارية بالناس". "معًا، سنبني على هذه الرؤية المشتركة من خلال استكشاف طرق جديدة لتقديم تجارب إبداعية إستراتيجية مؤثرة، مع ضمان الاستمرارية للعملاء والفِرق التي تجعل كلتا الوكالتين مميزتين. هذا الدمج يوسّع حضورنا العالمي ويمنح عملاء 2Heads وصولًا إلى نطاق Spiro العالمي، مما يمكّننا من تقديم تجارب استثنائية أينما كان جمهورهم".

وقال Paul Godwin، المدير الإداري لشركة 2Heads: "على مدى أكثر من أربعة عقود، دافعت 2Heads عن قوة الإبداع والابتكار وقدرتهما على تعزيز تجربة العلامة التجارية وتحويل طريقة تواصل الأسماء الشهيرة مع الناس". "إن الانضمام إلى Spiro يتيح لنا توسيع هذه الرؤية على نطاق عالمي، وتوسيع آفاق ما هو ممكن لعملائنا، مع البقاء متمسكين بالحرفية، والثقافة، والشراكة التي تُشكّل هويتنا".

ومع هذا الاستحواذ، تواصل Spiro توسيع حضورها العالمي، من خلال دمج التميّز الإبداعي، والابتكار الرقمي، والرؤية الإستراتيجية لتقديم تجارب عالمية تحويلية للعملاء حول العالم. تعمل Spiro كوكالة للتجارب العالمية ضمن GES، المزود العالمي الرائد لخدمات التسويق بالتجارب والمعارض لمسوّقي العلامات التجارية ومنظمي الفعاليات.

نبذة عن شركة Spiro

شركة Spiro (تُنطق: سْب - آي - رو) هي وكالة تجارب عالمية تقوم على التوجيه الإستراتيجي والإبداع، وتضع معايير جديدة لطريقة تواصل العلامات التجارية ونموّها. من خلال تعزيز جاذبية العلامة التجارية — وهي القوة العاطفية والسلوكية المعززة بالبيانات بين العلامات التجارية وجمهورها — تجعل Spiro العلامات التجارية أكثر قدرة على خلق التجارب. وبفضل شبكتها العالمية وثقة بعض أهم العلامات التجارية في العالم بها، تبتكر Spiro القوة الجاذبة التي تجعل العملاء يعودون. شركة Spiro هي جزء من GES، المزود العالمي الرائد لخدمات ومعارض تسويق التجارب لمسوّقي العلامات التجارية ومنظمي الفعاليات.

www.spiro.com | www.ges.com

نبذة عن شركة 2Heads

شركة 2Heads هي وكالة تجارب حائزة على جوائز تربط الناس والعلامات التجارية من خلال لحظات لا تُنسى ولا يمكن تجاوزها. تستند عمليات التفعيل الغامرة والمثيرة والجذابة للعلامات التجارية إلى فهم عميق للسلوك البشري، ويشعلها الإبداع، وتدعمها الابتكارات، وتوجّهها النتائج. من حفلات الإطلاق الكبرى إلى عمليات تفعيل التكنولوجيا الثورية، ومن التصميم الذكي إلى المحتوى المبتكر، يعمل فريق 2Heads من الإستراتيجيين والمبدعين والبنّائين والمخترعين وخبراء اللوجستيات والمنتجين والتقنيين معًا لمساعدة أعظم العلامات التجارية في العالم على تعزيز تفاعلها مع عملائها بفعالية أكبر.

www.2heads.com

للتواصل الإعلامي

