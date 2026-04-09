شركة STARTRADER تُكمل مبادرة رياضية للشباب في تايلاند، محققة أثرًا مجتمعيًا

يبلغ مقاس الملعب 18×12 مترًا، وقد تم تحويله من ساحة خرسانية بسيطة غير محددة المعالم إلى بيئة لعب احترافية، تتميز بسطح مطلي عالي الجودة، وعلامات واضحة، وتخطيطٍ مُحسّنٍ وتصميمٍ عصريٍ. تم تعزيز الملعب بعلامة STARTRADER التجارية وتزويده بالمعدات الرياضية الأساسية، لتوفر مساحة آمنة ومنظمة وجذابة للاستخدام المستمر، وتنمية المهارات، وتنظيم أنشطة اللعب.

يخدم هذا المرفق بشكل مباشر نحو 100 طالب تتراوح أعمارهم ما بين 4 و12 عامًا في مدرسة Ban Nam Lat ، كما يمتد تأثيره إلى المجتمعات المحيطة مثل Ban Wong Bo و Ban Nam Lat. ومع إتاحة استخدامه خارج ساعات الدراسة، من المتوقع أن يستفيد منه مئات الأشخاص من المجتمع المحلي بشكل منتظم، مما يوفر مساحة موثوقة للنشاط البدني، وتنمية المهارات، وتعزيز التفاعل المجتمعي.

بعد اكتمال المشروع، أصبح الملعب قيد الاستخدام بالفعل، حيث يشارك الطلاب والسكان في المباريات والأنشطة الجماعية، مما يبرز قيمته الفورية كمساحة عملية وشاملة للجميع. يمكن الاطلاع على التحول الكامل، بما في ذلك صور ما قبل وبعد التنفيذ، وتقدُّم أعمال الإنشاء، وأول استخدام مجتمعي، من خلال الرابط التالي:

قال Peter Karsten، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER: "يعكس هذا المشروع التزامنا بتقديم نتائج ملموسة يمكن للمجتمعات الاعتماد عليها. فهو يتمحور حول إنشاء مساحة تدعم الاستخدام طويل الأمد، وتشجع على التطور، وتوفر قيمة مستدامة تتجاوز مرحلة البناء الأولية".

تتوافق هذه المبادرة مع نهج STARTRADER الأوسع في المسؤولية المجتمعية، من خلال خلق بيئات تُعزز الانضباط والأداء والنمو الشخصي منذ سن مبكرة، مع ترجمة القيم المشتركة بين الرياضة والتداول إلى نتائج عملية تدعم التزام الشركة بإحداث تأثير مجتمعي مستدام.

بالنظر إلى المستقبل، تخطط STARTRADER لتوسيع مثل هذه المبادرات في مجتمعات إضافية، مما يعزز دورها في تنفيذ مشاريع مسؤولية مجتمعية مُنظمة وذات تأثير مرتفع.

نبذة عن STARTRADER

شركة STARTRADER هي وسيط عالمي يتيح لعملائه فرص تداول الأدوات المالية عبر الإنترنت. تخدم شركة STARTRADER كلًا من الشركاء وعملاء التجزئة، الذين يمكنهم التداول باستخدام منصة MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، وخدمة STAR-COPY.

وبصفتها وسيطًا عالميًا، تتبنّى STARTRADER نهج "العميل أولاً" كأحد مبادئها الأساسية. شركة STARTRADER متوافقة مع لوائح 5 ولايات قضائية (لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية "ASIC" وهيئة الخدمات المالية "FSA" وهيئة السلوك المالي "FSC" وهيئة سلوك القطاع المالي "FSCA" وهيئة أسواق المال "CMA")، وتلتزم بمعايير حوكمة قوية مع تحقيق نمو مستدام. يضم فريق STARTRADER مجموعة من المحترفين المتخصّصين الذين يتعاونون لتقديم خدمة عالية الجودة لشركائها وعملائها.

