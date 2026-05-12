شركة Swastik Wellbeing Sanctuary تُعيد إطلاق 19 برنامجًا متكاملًا للصحة والعلاج في الهند

بونة، الهند, 12 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت Swastik Wellbeing Sanctuary، الوجهة الهندية الفاخرة للصحة والعلاج الواقعة في منطقة بيكوك فالي بمدينة بونة، عن إعادة إطلاق محفظتها التي تضم 19 برنامجًا متكاملًا للصحة والعلاج، والمصممة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية، وإطالة العمر، وتحسين الأداء الحيوي (biohacking)، والعلاج الشامل القائم على الأدلة العلمية.

يمتد المنتجع على مساحة 51 فدانًا عند سفوح سلسلة جبال ساهيادري، حيث يجمع بين طب الأيورفيدا، والطب الوظيفي، وعلوم التغذية، والتغذية العلاجية، وبروتوكولات العافية الحديثة ضمن بيئة منتجع فاخر. يعكس هذا الإطلاق الجديد التحول المتزايد في قطاع سياحة العافية عالميًا، إذ بات الأفراد يبحثون عن تجارب تحول شخصية تركز على صحة التمثيل الغذائي، والرفاهية النفسية، والتعافي من التوتر، والحفاظ على الحيوية على المدى الطويل.

وقد جرى تنظيم المحفظة الجديدة المُعاد إطلاقها ضمن ثلاث فئات رئيسية: برامج العافية، وبرامج الشفاء، وتجارب عطلات العافية.

تركّز برامج العافية على إدارة التوتر، والتخلص من الإدمان الرقمي، وتحقيق التوازن العاطفي، وتحسين طول العمر، وعلاجات الأيورفيدا "بانشاكارما"، وبرامج العافية للأمهات خلال فترة ما قبل الولادة (babymoon wellness)، إلى جانب برامج العافية المخصصة للشركات. صُمِّمت هذه البرامج خصيصًا للمهنيين ذوي الأداء العالي والمسافرين المهتمين بالصحة والعافية، بهدف دعم التعافي من التوتر المزمن، والاحتراق الوظيفي، واضطرابات النوم، والإرهاق المرتبط بنمط الحياة.

كما وسّعت Swastik برامجها العلاجية الخاضعة للإشراف السريري، لتقديم رعاية مخصصة لحالات مثل التحكم في الوزن، والسكري، وصحة الجهاز الهضمي، وتحسين النوم، وصحة القلب، والألم المزمن، والصحة الهرمونية للمرأة، وصحة الكبد، والعافية المتعلقة بالخصوبة، وبرامج إزالة السموم العميقة. يجمع كل برنامج بين التقييمات التشخيصية، والتغذية الشخصية، وعلاجات الأيورفيدا، والتدخلات المرتبطة بنمط الحياة.

من بين أبرز برامج المنتجع برنامج Cellular Vitality & Longevity، الذي تم تطويره استجابةً للاهتمام العالمي المتزايد بمجالات تحسين الأداء الحيوي (biohacking) وإطالة العمر. ويجمع البرنامج بين علاجات دعم الميتوكوندريا، وتحسين الإيقاع اليومي للجسم، والتغذية المعتمدة على صحة الميكروبيوم، وبروتوكولات مكافحة الشيخوخة، وخطط العافية المصممة خصيصًا لكل فرد، بهدف دعم صحة الخلايا وتعزيز الحيوية العامة.

وقالت Anushree Nyati، المديرة في Swastik Wellbeing Sanctuary: "نشهد تحولًا كبيرًا عالميًا في الطريقة التي يتعامل بها الناس مع الصحة والرفاهية". "فمسافر العافية اليوم يبحث عن تغيير حقيقي وملموس وقابل للقياس. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء ملاذ يجمع بين حكمة العلاجات التقليدية القديمة وعلوم العافية الحديثة لتقديم تجارب شديدة التخصيص".

تأسست Swastik Wellbeing Sanctuary في عام 2024، وتسعى إلى ترسيخ مكانة الهند كوجهة رائدة للسياحة الصحية الفاخرة.

نبذة عن Swastik Wellbeing Sanctuary

Swastik Wellbeing Sanctuary هو منتجع فاخر للصحة والعلاج، يقع في منطقة بيكوك فالي بخاداكواسلا في مدينة بونة، بالهند. ويمتد المنتجع على مساحة 51 فدانًا من الطبيعة الخلابة، حيث يجمع بين طب الأيورفيدا، والطب الوظيفي، وعلوم التغذية، والرعاية العلاجية المصممة خصيصًا لكل فرد، لتقديم تجارب صحية قائمة على الأدلة العلمية، تركز على تعزيز طول العمر، والوقاية الصحية، والرفاه النفسي، والعلاج الشامل المتكامل.

للتواصل الإعلامي: Urvashi Mehta، مديرة المبيعات: 9028679613 91+