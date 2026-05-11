PUNE, Inde, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Swastik Wellbeing Sanctuary, la destination indienne de luxe pour le bien-être et la guérison située à Peacock Valley, Pune, a annoncé la relance de son portefeuille de 19 programmes de bien-être et de guérison intégratifs conçus pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de soins de santé préventifs, de longévité, de biohacking et de guérison holistique fondée sur des données probantes.

Le Sanctuaire de bien-être Swastik relance 19 programmes de bien-être et de guérison intégratifs en Inde

S'étendant sur 51 acres au pied de la chaîne de montagnes Sahyadri, le sanctuaire combine l'Ayurveda, la médecine fonctionnelle, la science nutritionnelle, la nutrition thérapeutique et les protocoles modernes de bien-être dans un environnement de retraite de luxe. Ce nouveau lancement reflète l'évolution croissante des voyages de bien-être dans le monde, où les individus recherchent une transformation personnalisée axée sur la santé métabolique, le bien-être émotionnel, la récupération du stress et la vitalité à long terme.

Le portefeuille nouvellement relancé a été structuré en trois catégories clés : Programmes de bien-être, programmes de guérison et expériences de vacances de bien-être.

Les programmes de bien-être sont axés sur la gestion du stress, la désintoxication numérique, l'équilibre émotionnel, l'optimisation de la longévité, l'Ayurveda Panchakarma, le bien-être lors de la lune de miel et le bien-être en entreprise. Conçus pour les professionnels très performants et les voyageurs soucieux de leur bien-être, ces programmes visent à favoriser la récupération du stress chronique, de l'épuisement professionnel, des troubles du sommeil et de la fatigue liée au mode de vie.

Swastik a également élargi ses programmes de guérison supervisés cliniquement, offrant des soins spécifiques pour la gestion du poids, le diabète, la santé intestinale, l'optimisation du sommeil, le bien-être cardiaque, les douleurs chroniques, la santé hormonale des femmes, la santé du foie, le bien-être de la fertilité et la désintoxication en profondeur. Chaque programme intègre des évaluations diagnostiques, une nutrition personnalisée, des thérapies ayurvédiques et des interventions sur le mode de vie.

L'une des offres phares du sanctuaire est le programme Vitalité et longévité cellulaires, développé autour de l'intérêt mondial croissant pour le biohacking et la longévité. Le programme combine des thérapies de soutien mitochondrial, l'optimisation du rythme circadien, une nutrition centrée sur le microbiome, des protocoles anti-vieillissement et une planification personnalisée du bien-être pour soutenir la santé et la vitalité cellulaires globales.

« Nous assistons à un changement majeur dans la manière dont les gens abordent la santé et le bien-être à l'échelle mondiale », a déclaré Anushree Nyati, directrice de Swastik Wellbeing Sanctuary. « Le voyageur du bien-être d'aujourd'hui est à la recherche d'une transformation significative et mesurable. Notre vision est de créer un sanctuaire où la sagesse curative ancestrale et la science moderne du bien-être se rejoignent pour offrir des expériences profondément personnalisées ».

Fondé en 2024, le Swastik Wellbeing Sanctuary vise à faire de l'Inde une destination de premier plan pour le tourisme de bien-être de luxe.

À propos du Sanctuaire de bien-être Swastik

Swastik Wellbeing Sanctuary est un refuge de luxe pour le bien-être et la guérison situé à Peacock Valley, Khadakwasla, Pune, Inde. S'étendant sur 51 acres de paysage naturel, il intègre l'Ayurveda, la médecine fonctionnelle, la science nutritionnelle et les soins thérapeutiques personnalisés pour offrir des expériences de bien-être fondées sur des preuves et axées sur la longévité, la santé préventive, le bien-être émotionnel et la guérison holistique.

Relations avec la presse : Urvashi Mehta, Directrice des ventes +91 9028679613

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