شركة Vantage تستعد لمعرض iFX Expo دبي 2025: الابتكار والرؤى والتمكين في مجال التداول

مدينة بورت فيلا، دولة فانواتو، 27 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Vantage Markets، منصة التداول متعددة الأصول الرائدة، تعلن بحماس مشاركتها في معرض iFX Expo دبي 2025 المرتقب بشدة، والمقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. باعتباره واحدًا من أبرز الفعاليات العالمية لصناعات الفوركس والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، يوفر المعرض فرصة لا مثيل لها للمشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة، واكتشاف أحدث التقنيات، والحصول على رؤى قيمة حول المشهد المالي المتغير.

لأي شخص متردد بشأن الحضور، يؤكد سهيل فضل الله، مدير تطوير الأعمال في إدارة المبيعات العالمية، في Vantage:

Vantage Gears Up for iFX Expo Dubai 2025 - Innovation, Insights, and Empowerment in Trading

"إنه ليس مجرد حدث عادي؛ بل هو فرصة للتواصل مع أبرز الخبراء في الصناعة، واكتشاف أحدث الابتكارات، واكتساب المعرفة التي يمكن أن تدفع أعمالك إلى الأمام. تفويت الفرصة يعني التخلي عن البقاء في مقدمة صناعة تتطور بشكل أسرع من أي وقت مضى."

اشتهر معرض iFX Expo دبي بأنه مركز العلاقات الأهم للعاملين في مجال الخدمات المالية. مع الآلاف من الحاضرين والشركات العارضة والمتحدثين من جميع أنحاء العالم، يوفر الحدث منصة ديناميكية لاستكشاف أحدث التوجهات في مجالات الفوركس والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.

في معرض هذا العام، ستعرض Vantage التزامها بتمكين التجار والشركاء من خلال الحلول المبتكرة، والشفافية، والخدمات التي تركز على العملاء. سيجد الحضور الذين يزورون كشك Vantage الآتي:

أدوات تداول متطورة: اكتشف أحدث التطورات في منصات التداول، بما في ذلك الميزات المحسنة المصممة لتبسيط تجارب المستخدم وتحسين الأداء.



موارد تعليمية متقدمة: توفر مجموعة أدوات التعلم الخاصة بـ Vantage للمتداولين إمكانية الوصول إلى رؤى قيمة، وتدريب ومواد تعليمية لتحسين مهاراتهم وتحقيق النجاح في الأسواق المالية.



برامج للشركاء والشركات التابعة: تلتزم Vantage بإنشاء قيمة للشركات التابعة والشركاء، وتقدم برامج قوية مصممة لدفع النمو والنجاح المتبادل.

يضيف السيد فضل الله: "نحن متحمسون لتمكين المتداولين من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد والتعليم الذي يحتاجونه للنجاح في أسواق اليوم". "إن وجودنا في المعرض يعكس التزامنا بأن نكون أكثر من مجرد وسيط - نحن شريك في نجاحك".

بالنسبة لشركة Vantage، فإن المشاركة في معرض iFX Expo دبي 2025 تتجاوز مجرد عرض خدماتها؛ بل تدور حول بناء الثقة وتعزيز العلاقات ذات القيمة.

ويؤكد السيد فضل الله: "نريد من الحضور أن يغادروا معرض iFX Expo دبي برسالة واضحة مفادها أن Vantage أكثر من مجرد منصة تداول". "نحن شريك ملتزم بشدة بالابتكار والشفافية ونجاح جميع عملائنا".

تسعى Vantage لإلهام الشعور بالثقة والحماس، مؤكدة للحضور أن أدواتها المتطورة وخدماتها الاستثنائية تضمن لهم رحلة تداول ناجحة.

تؤكد مشاركة Vantage في معرض iFX Expo دبي 2025 رؤيتها للنمو المشترك في الأسواق المالية المتطورة بسرعة. وتظل الشركة ثابتةً على مهمتها في تزويد العملاء والشركاء بالأدوات والمعرفة والفرص اللازمة للتفوق في بيئة تداول متغيرة.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع @vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2585136/Vantage_Gears_Up_iFX_Expo_Dubai_2025___Innovation_Insights.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg