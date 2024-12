Vantage se prépare pour l'iFX Expo Dubai 2025 : innovation, connaissances et autonomisation dans le trading

PORT VILA, Vanuatu, 27 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, une plateforme de trading multi-actifs de premier plan, est ravie d'annoncer sa participation à la très attendue iFX Expo Dubai 2025, prévue du 14 au 16 janvier au Dubai World Trade Centre. En tant qu'événement mondial de premier plan pour les secteurs du change, des technologies financières et des cryptomonnaies, l'exposition offre aux participants une occasion unique de s'engager avec les leaders de l'industrie, de découvrir des technologies de pointe et d'acquérir des connaissances précieuses sur l'évolution du paysage financier.

Vantage Gears Up for iFX Expo Dubai 2025 - Innovation, Insights, and Empowerment in Trading

Pour tous ceux qui n'ont pas encore décidé de participer, Souhail Fadlallah, responsable du développement commercial au département des ventes mondiales chez Vantage, souligne :

« Il ne s'agit pas seulement d'un événement ; c'est une occasion de rencontrer certains des meilleurs experts du secteur, de découvrir les dernières innovations et de prendre conscience de ce qui peut faire avancer votre entreprise. Passer à côté, c'est manquer une occasion de rester en tête dans un secteur qui évolue plus vite que jamais. »

L'iFX Expo Dubai a acquis la réputation d'être le centre de réseautage par excellence pour les professionnels des services financiers. Avec des milliers de participants, d'exposants et de conférenciers venus du monde entier, l'événement constitue une plateforme dynamique pour explorer les dernières tendances en matière de change, de technologies financières et de cryptomonnaies.

Lors de l'exposition de cette année, Vantage mettra en avant son engagement à renforcer les capacités des traders et des partenaires grâce à des solutions innovantes, à la transparence et à des services centrés sur le client. Les visiteurs du stand de Vantage peuvent s'attendre à découvrir :

Des outils de trading de pointe : Découvrez les dernières avancées en matière de plateformes de trading, y compris des fonctionnalités améliorées conçues pour rationaliser l'expérience des utilisateurs et optimiser les performances.



Des ressources pédagogiques avancées : La suite d'outils d'apprentissage de Vantage permet aux traders d'accéder à des informations, des formations et du matériel précieux pour affiner leurs compétences et réussir sur les marchés financiers.



Des programmes d'affiliation et de partenariat : Vantage se consacre à la création de valeur pour ses affiliés et partenaires, offrant des programmes robustes conçus pour stimuler la croissance et le succès mutuels.

« Nous sommes passionnés par l'idée de donner aux traders les outils, les ressources et la formation dont ils ont besoin pour réussir sur les marchés actuels », ajoute M. Fadlallah. « Notre présence à l'exposition reflète notre engagement à être plus qu'un simple courtier — nous sommes un partenaire de votre réussite. »

Pour Vantage, la participation à l'iFX Expo Dubai 2025 ne se limite pas à la présentation de ses offres ; il s'agit d'instaurer un climat de confiance et de favoriser des relations fructueuses.

« Nous voulons que les participants quittent l'iFX Expo Dubai avec le message clair que Vantage est plus qu'une simple plateforme de trading », souligne M. Fadlallah. « Nous sommes un partenaire profondément engagé dans l'innovation, la transparence et la réussite de tous nos clients. »

Le sentiment que Vantage espère inspirer est un sentiment de confiance et d'enthousiasme, assurant aux participants qu'avec les outils de pointe et le service exceptionnel de Vantage, ils sont bien équipés pour un parcours de trading réussi.

La participation de Vantage à l'iFX Expo Dubai 2025 souligne sa vision d'une croissance partagée sur des marchés financiers en évolution rapide. La société reste fidèle à sa mission de fournir à ses clients et partenaires les outils, les connaissances et les opportunités nécessaires pour briller dans un environnement de trading dynamique.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585136/Vantage_Gears_Up_iFX_Expo_Dubai_2025___Innovation_Insights.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg