A Vantage prepara-se para a iFX Expo Dubai 2025 - Inovação, conhecimentos e capacitação na negociação

PORT VILA, Vanuatu, 31 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, uma plataforma líder de negociação de múltiplos ativos, tem o prazer de anunciar a sua participação na muito aguardada iFX Expo Dubai 2025, agendada entre 14 e 16 de janeiro no Dubai World Trade Centre. Como um dos principais eventos globais para as indústrias de FX, fintech e crypto, a exposição oferece uma oportunidade inigualável para os participantes se envolverem com líderes do setor, descobrirem tecnologias de vanguarda e obterem informações valiosas sobre a evolução do panorama financeiro.

Para quem estiver indeciso quanto à sua participação, Souhail Fadlallah, Diretor de Desenvolvimento Comercial do Departamento de Vendas Globais da Vantage, salienta:

"Não se trata apenas de um evento; é uma oportunidade para estabelecer contacto com alguns dos melhores especialistas do setor, descobrir as mais recentes inovações e obter conhecimentos que podem impulsionar a sua empresa. Não participar significa perder a oportunidade de se manter em vantagem num setor que está a evoluir mais rapidamente do que nunca."

A iFX Expo Dubai ganhou reputação como o derradeiro centro de networking para os profissionais dos serviços financeiros. Com milhares de participantes, expositores e oradores de todo o mundo, o evento oferece uma plataforma dinâmica para explorar as últimas tendências em FX, fintech e crypto.

Na exposição deste ano, a Vantage irá mostrar o seu empenho em capacitar os negociadores e parceiros através de soluções inovadoras, transparência e serviços centrados no cliente. Os participantes que visitarem o stand da Vantage podem esperar:

Ferramentas de negociação de vanguarda : descubra os mais recentes avanços nas plataformas de negociação, incluindo funcionalidades melhoradas concebidas para simplificar a experiência do utilizador e otimizar o desempenho.





Recursos educacionais avançados : o conjunto de ferramentas de aprendizagem da Vantage oferece aos negociadores acesso a valiosos conhecimentos, formação e materiais para aperfeiçoar as suas competências e alcançar o sucesso nos mercados financeiros.





Programas para Afiliados e Parceiros : a Vantage dedica-se a criar valor para afiliados e parceiros, oferecendo programas robustos concebidos para impulsionar o crescimento e sucesso mútuos.

"Estamos empenhados em dar aos negociadores as ferramentas, os recursos e a formação de que necessitam para serem bem sucedidos nos mercados atuais", acrescenta Fadlallah. "A nossa presença na exposição reflete o nosso compromisso de sermos mais do que uma corretora - somos um parceiro no seu sucesso."

Para a Vantage, a participação na iFX Expo Dubai 2025 é mais do que apresentar as suas ofertas; trata-se de criar confiança e promover ligações relevantes.

"Queremos que os participantes deixem a iFX Expo Dubai com a mensagem clara de que a Vantage é mais do que apenas uma plataforma de negociação", salienta Fadlallah. "Somos um parceiro profundamente empenhado na inovação, transparência e sucesso de todos os nossos clientes."

O sentimento que a Vantage espera inspirar é de confiança e entusiasmo, garantindo aos participantes que, com as ferramentas de vanguarda e o serviço excecional da Vantage, estão bem equipados para um percurso de negociação bem sucedido.

A participação da Vantage na iFX Expo Dubai 2025 reforça a sua visão de crescimento partilhado nos mercados financeiros em rápida evolução. A empresa mantém-se firme na sua missão de fornecer aos clientes e parceiros as ferramentas, os conhecimentos e as oportunidades para se destacarem num ambiente comercial dinâmico.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFD de multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência no setor, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os clientes possam aproveitar as oportunidades de negócio. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

