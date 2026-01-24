شركة Yutong Bus تنشُر 723 حافلةً لدعم البطولة الرياضية الدولية الأفريقية وتعزيز التنقّل الحضري في المغرب

مُستفيدةً من خبرتها الواسعة في الفعاليات الدولية الكبرى والتزامها طويل الأمد بتطوير النقل العام في أفريقيا

طنجة، المغرب، 24 يناير 2026 /PRNewswire/ -- دعمت شركة Yutong Bus ("Yutong"، مؤشر بورصة شانغهاي: 600066) البطولة الرياضية الدولية الأفريقية التي أُقيمت في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، عبر التسليم والتشغيل الناجح لـ 723 حافلةً؛ لتوفير نقل فعّال وموثوق لعمليات البطولة والرحلات اليومية للجمهور في المدن المستضيفة المتعددة.

Yutong buses drive past the Tangier Stadium, the venue of a Sports Tournament in Morocco. Yutong has been deeply cultivating the African market, committed to supporting the development of local transportation with high-quality services.

لقد قدّم الأسطول وسائل نقل فعّالة وموثوقة للمشجعين والرُكّاب المحليين بين المناطق الحضرية الرئيسية والملاعب خلال البطولة، في مدن من بينها طنجة ومراكش وغيرهما. وعقب انتهاء البطولة، واصلت الحافلات دعم التنقّل الحضري اليومي، حيث تخدم المجتمعات المحلية كجزء من شبكة النقل العام في المدن.

تطبيق الخبرة التشغيلية الدولية على احتياجات النقل الحضري في المغرب

على مر السنين، اكتسبت Yutong خبرة واسعة في دعم عمليات النقل واسعة النطاق التي تتطلب موثوقيةً استثنائيةً واستجابةً سريعةً للخدمات. بالنسبة للمغرب، قامت Yutong بنشر حلول مُخصصة تضم طرازي ZK6126HG وZK6186HG، المُطوَّرَين استنادًا إلى أبحاث محلية متعمقة. تم تحسين الجوانب الرئيسية مثل كفاءة استهلاك الوقود، واستقرار التحكم، والموثوقية، والمتانة؛ لتمكين الأسطول من تلبية متطلبات البطولة، مع الحفاظ على ملاءمة الأسطول لاستخدامات النقل العام اليومي على المدى الطويل.

تنسيق دعم الخدمات بالتعاون مع الشركاء المحليين

لضمان استقرار العمليات طوال فترة البطولة، عملت Yutong بشكلٍ وثيق مع شركائها المحليين على إنشاء منظومة دعم خدمية شاملة. تم إنشاء فريق مُخصص من أكثر من 100 موظف خدمة، ومخزونات قطع غيار محلية، وآلية تنسيق فعالة قبل الحدث.

على مدار الحدث، نقلت حافلات Yutong بأمان أكثر من 3 ملايين راكب عبر أربع مدن مضيفة رئيسية، مع التعامل بكفاءة مع تدفقات ما بعد المباريات ورحلات الجمهور في ساعات الذروة، مُحافِظةً على أداء ثابت. لقد أظهر إطار الخدمة المشترك مستوى عاليًا من الاعتمادية التشغيلية والتكيّف في ظل سيناريوهات الاستخدام المكثف.

الالتزام طويل الأمد بتطوير التنقّل المحلي

منذ دخولها السوق الأفريقية في عام 2004، قامت شركة Yutong بتسليم 25,320 حافلة في 50 دولة، مدعومةً بشبكة تضم 94 محطة خدمة وسبعة مصانع تجميع (KD) أُنشئت عبر شراكات محلية طويلة الأمد.

ومن خلال التعاون المستمر مع الشركاء المحليين، تواصل Yutong التزامها بدعم الترقية المستمرة لأنظمة النقل العام في أفريقيا، عبر تقديم خبرات عملية، ومنتجات موثوقة، وقدرات خدمية؛ للمساهمة في تحسين التنقّل اليومي للمجتمعات المحلية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://en.yutong.com/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2868012/20260123182149_395_39.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2868013/20260123182200_397_39.jpg