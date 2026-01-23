Yutong Bus déploie 723 autobus pour soutenir le tournoi sportif international d'Afrique et la mobilité urbaine au Maroc

Mise à profit d'une expérience considérable dans les grands événements internationaux et d'un engagement à long terme en faveur du développement des transports publics en Afrique

TANGER, Maroc, 23 janvier 2026 , 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066) a soutenu le tournoi sportif international d'Afrique qui s'est tenu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avec la livraison et le déploiement de 723 autobus, fournissant un transport efficace et fiable pour les opérations du tournoi et les déplacements publics quotidiens dans plusieurs villes hôtes.

Yutong buses drive past the Tangier Stadium, the venue of a Sports Tournament in Morocco. Yutong has been deeply cultivating the African market, committed to supporting the development of local transportation with high-quality services.

La flotte a assuré un transport efficace et fiable pour les supporters et les navetteurs locaux qui se déplaçaient entre les principales zones urbaines et les stades pendant le tournoi dans des villes telles que Tanger, Marrakech et d'autres. Au-delà du tournoi, les bus continuent de favoriser la mobilité urbaine au quotidien, en desservant les communautés locales dans le cadre du réseau de transport public de la ville.

Appliquer l'expérience opérationnelle internationale aux besoins du Maroc en matière de transport urbain

Au fil des ans, Yutong a acquis une grande expérience dans le soutien aux opérations de transport à grande échelle qui exigent une fiabilité exceptionnelle et une réponse rapide. Pour le Maroc, Yutong a déployé des solutions personnalisées avec les modèles ZK6126HG et ZK6186HG, qui ont été développées sur la base d'une recherche locale approfondie. Des aspects clés tels que le rendement énergétique, la stabilité de conduite, la fiabilité et la durabilité ont été optimisés, ce qui a permis à la flotte de répondre aux exigences du tournoi tout en restant adaptée à une utilisation quotidienne à long terme dans les transports publics.

Soutien coordonné des services avec les partenaires locaux

Pour assurer la stabilité des opérations pendant la période du tournoi, Yutong a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour mettre en place un système complet de soutien aux services. Une équipe dévouée de plus de 100 personnes, des réserves de pièces détachées localisées et un mécanisme de coordination efficace ont été mis en place avant l'événement.

Durant l'événement, les bus de Yutong ont transporté en toute sécurité plus de 3 millions de passagers dans les quatre principales villes hôtes, assurant à la fois la dispersion après le match et les déplacements publics aux heures de pointe avec des performances constantes. Le cadre de service commun a fait preuve d'une grande fiabilité opérationnelle et d'une grande adaptabilité dans des scénarios d'utilisation intensive.

Engagement à long terme en faveur du développement de la mobilité locale

Depuis son entrée sur le marché africain en 2004, Yutong a livré 25 320 autobus dans 50 pays, avec le soutien de 94 stations-service et de sept usines KD établies grâce à des partenariats locaux à long terme.

Grâce à une coopération continue avec les partenaires locaux, Yutong s'engage à soutenir la modernisation en cours des systèmes de transport public en Afrique, en apportant une expérience pratique, des produits fiables et des capacités de service afin d'améliorer la mobilité quotidienne des communautés locales.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://en.yutong.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868012/20260123182149_395_39.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868013/20260123182200_397_39.jpg