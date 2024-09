شركة ZERO LATENCY VR تَدخُل حِقبة جديدة مع 100 موقع حول العالم وأربعة ملايين لاعب يتخطون حدود الواقع

أَطلِق العنان للبطل بداخلك في وجهات الواقع الافتراضي الرائدة في العالم، والمتوفرة الآن في 26 دولة.

مِلبورن، أستراليا، 18 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- حقَّقت Zero Latency VR، الشركة الرائدة بلا مُنازع في مجال المُتعة الترفيهية، والعقل المُدبِّر لأكبر شبكة واقع افتراضي حقيقي للتَجَوُّل الحُر في العالم، إنجازًا هائلاً بوصولها إلى 100 موقع حول العالم، مع أكثر من 4 ملايين مغامرة واقع افتراضي مثيرة.

منذ بدايتها المتواضعة في مِلبورن، أستراليا، إلى أن أصبحت أكبر شبكة واقع افتراضي للتَجَوُّل الحُر في العالم، تُعيد شركة Zero Latency، تعريف حدود الواقع. منذ عام 2015، اعتادت Zero Latency الانتقال باللاعبين إلى عوالم مذهلة حيث يمكنهم محاربة جحافل الزومبي، والتَّغَلُّب على الروبوتات المُستقبلية، وحل الألغاز المُحَيرة للعقل، وقهر عوالِم لا يمكن تصوُّرها؛ كل ذلك مع حُرية الحركة والاستكشاف والسيطرة كما لم يحدث من قبلُ.

وقال Tim Ruse، الرئيس التنفيذي لشركة Zero Latency: "نحن سعداء للغاية لتحقيق هذا الإنجاز الرائع، فما بدأ كفكرة مُبتكَرة قبل عقد من الزمن تحوَّل إلى ظاهرة عالمية غير عادية، يكتشف اللاعبون في كل مكان الإثارة والروح الجماعية التي لا مثيل لها التي توفرها ألعابنا. وهذه ليست سوى البداية، فنحن في مهمة لمواصلة تجاوز الحدود وتقديم تجارب من طِراز مُختلف لمزيد من اللاعبين حول العالم".

شركة Zero Latency تستعد لإطلاق تجربتها الأكثر طموحًا حتى الآن: Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax، ستغمُر هذه المغامرة الرائدة اللاعبين، في عالم الواقع الافتراضي الأكثر توسعًا وتفصيلاً على الإطلاق، ومع الكشف عن ساحة اللعب الجديدة الخاصة بنا لستة لاعبين، يمكن للمزيد من الأماكن حول العالم إضافة إثارة Zero Latency المذهلة إلى مجموعة الترفيه الخاصة بهم.

تزداد نجاحات Zero Latency، مع إصدارات ضخمة مثل Far Cry VR وOutbreak، وهو ما يرفعها إلى مستويات مادية هائلة، وقد ساهَمَ الطلب الهائل على هذه المغامرات الغامرة بشكل كبير في نموها، مما أدى إلى خطة تَوَسُّع طَموحة. ومع مَوجة من الأماكن الجديدة التي سيتم إطلاقها في غضون الـ 12-24 شهرًا القادمة ولعبة Space Marine VR المُرتَقبة، فإن Zero Latency مُستعِدَّة تمامًا لتطوير الألعاب والتقدُّم السريع.

Zero Latency VR، هي شركة رائدة عالميًّا في مجال الترفيه الغامر، حيث تدفع بحدود المُمكن في التجارب القائمة على الموقع، ومع كونها أكبر شبكة واقع افتراضي للتَجوُّل الحُر على هذا الكوكب، مع أكثر من 100 موقع متطور في أكثر من 26 دولة، تُعَد Zero Latency، هي المكان الذي يأتي إليه الباحثون عن الإثارة لعيش تخيلاتهم الجامحة. وسواء أكُنتَ تُجَسد شخصية جندي فضائي شرس أم تتعاون مع الأصدقاء في مواجهات ملحمية تضم 8 لاعبين، فإن Zero Latency تُقَدم مغامرات مذهلة تترك الواقع بعيدًا.

