- Zero Latency VR entra en una nueva era con 100 lugares en todo el mundo y 4 millones de jugadores que superan los límites de la realidad

Libera al héroe que llevas dentro en los principales destinos de realidad virtual con libre recorrido del mundo, ahora en 26 países.

MELBOURNE, Australia, 18 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y el cerebro detrás de la red de realidad virtual en persona más grande del mundo, ha alcanzado un hito monumental: 100 lugares en todo el mundo, con más de 4 millones de emocionantes aventuras de realidad virtual en su haber.

Zero Latency - Immersive VR Experiences - What Will You Awaken? Zero Latency VR - Awaken What's Within

Desde sus humildes comienzos en Melbourne, Australia, hasta convertirse en la red de realidad virtual más grande del mundo, Zero Latency está redefiniendo los límites de la realidad. Desde 2015, Zero Latency ha transportado a los jugadores a mundos asombrosos donde pueden luchar contra hordas de zombis, burlar a robots futuristas, resolver acertijos alucinantes y conquistar reinos inimaginables, todo con la libertad de moverse, explorar y dominar como nunca antes.

"Estamos más que emocionados por haber alcanzado este increíble hito", afirmó Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency. "Lo que comenzó como una idea innovadora hace una década se ha convertido en un fenómeno mundial extraordinario. Los jugadores de todo el mundo están descubriendo la emoción y la camaradería incomparables que ofrecen nuestros juegos. Y esto es solo el comienzo; tenemos la misión de seguir superando los límites y ofrecer experiencias de nivel superior a aún más jugadores en todo el mundo".

Zero Latency se prepara para lanzar su experiencia más ambiciosa hasta el momento: Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax. Esta aventura revolucionaria sumergirá a los jugadores en el universo de realidad virtual más extenso y detallado jamás creado. Y con la presentación de nuestra nueva arena para 6 jugadores, aún más lugares en todo el mundo pueden agregar la emoción alucinante de Zero Latency a su oferta de entretenimiento.

Zero Latency está en pleno auge con grandes éxitos como Far Cry VR y Outbreak, que los han catapultado a impresionantes cotas financieras. La abrumadora demanda de estas aventuras inmersivas ha impulsado su crecimiento, impulsando un ambicioso plan de expansión. Con una ola de nuevos espacios que se lanzarán en los próximos 12 a 24 meses y el muy esperado Space Marine VR a punto de lanzarse, Zero Latency está totalmente comprometido con el desarrollo de juegos y la rápida progresión.

No pierdas la oportunidad de sumergirte en la experiencia de realidad virtual definitiva. Encuentra la ubicación de Zero Latency más cercana y reserva tu entrada hoy mismo en https://booking.zerolatencyvr.com/book-now. ¡Te espera la aventura de tu vida!

ACERCA DE ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR es el pionero mundial en entretenimiento inmersivo, que supera los límites de lo posible en experiencias basadas en la ubicación. Como la red de realidad virtual de libre movimiento más grande del planeta, con más de 100 lugares de vanguardia en más de 26 países, Zero Latency es el lugar al que acuden los amantes de las emociones fuertes para vivir sus fantasías más salvajes. Ya sea que estés encarnando a un feroz marino espacial o haciendo equipo con amigos para enfrentamientos épicos de 8 jugadores, Zero Latency ofrece aventuras alucinantes que dejan la realidad muy atrás.

ENLACES A REDES SOCIALES Y ACTIVOS:

Instagram y TikTok: @zerolatencyvr

LinkedIn : Zero Latency VR

Los activos pueden encontrarse aquí.

Contacto de prensa:

Luke Mitchell

Director de RR PP y Comunicación

+61 (0) 413614412

[email protected]

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=IYrit_eZ2fI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2506092/Zero_Latency_Hero_2__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg