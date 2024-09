ZERO LATENCY VR ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC 100 SITES DANS LE MONDE ET 4 MILLIONS DE JOUEURS QUI REPOUSSENT LES LIMITES DE LA RÉALITÉ

Libérez le héros qui sommeille en vous en ayant accès aux plus populaires destinations de réalité virtuelle (RV) en liberté (free-roam) du monde, désormais présentes dans 26 pays.

MELBOURNE, Australie, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, le leader incontesté du divertissement immersif et le maître d'œuvre du plus grand réseau de RV en liberté en personne au monde, a franchi une étape monumentale : 100 sites répartis dans le monde entier, avec plus de 4 millions d'aventures de RV palpitantes à son actif.

Zero Latency - Immersive VR Experiences - What Will You Awaken? Zero Latency VR - Awaken What's Within

Depuis ses humbles débuts à Melbourne, en Australie, jusqu'à sa transformation en le plus grand réseau RV en liberté au monde, Zero Latency redéfinit les limites de la réalité. À partir de 2015, Zero Latency transporte les joueurs dans des mondes époustouflants où ils peuvent combattre des hordes de zombies, déjouer des robots futuristes, résoudre des énigmes hallucinantes et conquérir des royaumes inimaginables, le tout avec la liberté de se déplacer, d'explorer et de dominer comme jamais auparavant.

« Nous sommes ravis de franchir cette étape incroyable », a déclaré Tim Ruse, PDG de Zero Latency. « Ce qui a commencé comme une idée novatrice il y a une dizaine d'années est devenu un phénomène mondial extraordinaire. Partout dans le monde, les joueurs découvrent le frisson et la camaraderie inégalés que procurent nos jeux. Et ce n'est que le début ; nous avons pour mission de continuer à repousser les limites et d'offrir des expériences de haut niveau à un nombre encore plus grand de joueurs du monde entier. »

Zero Latency se prépare à lancer son expérience la plus ambitieuse jusqu'à ce jour : Warhammer 40 000 : Space Marine VR - Defenders of Avarax. Cette aventure révolutionnaire plongera les joueurs dans l'univers RV le plus vaste et le plus détaillé jamais créé. Et, grâce au dévoilement de notre nouvelle arène à 6 joueurs, encore plus de sites à travers le monde peuvent ajouter l'excitation époustouflante de Zero Latency à leur programme de divertissement.

Zero Latency est en plein essor grâce à des succès retentissants, tels que Far Cry VR et Outbreak, qui l'ont propulsée à des niveaux financiers impressionnants. La demande écrasante pour ces aventures immersives a stimulé leur croissance, en alimentant un plan d'expansion ambitieux. Avec une vague de nouveaux sites prêts à être lancés dans les 12 à 24 prochains mois et le très attendu Space Marine VR sur le point de sortir, Zero Latency mise sur le développement de jeux et sur une progression rapide.

Ne manquez pas votre chance de plonger dans l'expérience RV ultime. Trouvez le centre Zero Latency le plus proche et réservez votre billet dès aujourd'hui sur https://booking.zerolatencyvr.com/book-now. L'aventure d'une vie vous attend !

À propos de ZERO LATENCY VR :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif, repoussant les limites de ce qui est possible en matière d'expériences basées sur la localisation. En tant que plus grand réseau de RV en liberté de la planète, avec plus de 100 sites de pointe dans plus de 26 pays, Zero Latency est l'endroit où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs fantasmes les plus fous. Que vous incarniez un Space Marine féroce ou que vous fassiez équipe avec vos amis pour des affrontements épiques à 8 joueurs, Zero Latency propose des aventures époustouflantes qui laissent la réalité loin derrière.

LIENS VERS LES MÉDIAS SOCIAUX ET ACTIFS :

Instagram et TikTok : @zerolatencyvr

LinkedIn : Zero Latency VR

Les actifs peuvent être consultés ici.

Contact avec la presse :

Luke Mitchell

Responsable des relations publiques et de la communication

+61 (0) 413614412

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=IYrit_eZ2fI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2506092/Zero_Latency_Hero_2__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg