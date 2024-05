شركة ZERO LATENCY تُعلن عن موعد إصدار لعبة WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX في أكتوبر 2024

ضمن عالم Warhammer 40,000: Space Marine، ستتوفر تجربة الواقع الافتراضي VR الجديدة والحصرية والتي تتيح للاعب التجول بحرية في العالم الافتراضي في أكثر من 90 موقعًا تابعًا لشركة Zero Latency حول العالم.

ملبورن، أستراليا، 24 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Zero Latency ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الترفيهية الغامرة ومنشئة أكبر شبكة لألعاب الواقع الافتراضي VR التي تتيح للاعب التجول بحرية في العوالم الافتراضية، عن موعد إصدار لعبة الواقع الافتراضي التي طال انتظارها Space Marine VR: Defenders of Avarax، والتي سيتم طرحها في الصالات العالمية في أكتوبر 2024.

From the Warhammer 40,000 universe, the hotly anticipated Space Marine VR: Defenders of Avarax is coming to Zero Latency VR venues globally. Available in October 2024. Zero Latency VR LOGO

في لعبة Space Marine VR: Defenders of Avarax ، سيتقمص اللاعب دور جندي فضائي، ويكون أحد جنود النخبة المعدل جينيًا. وتبدأ اللعبة باستكشاف اللاعبين لمدينة Hive City of Fervastium، وتتمثل مهمتهم في اختراق قبو قديم لتنفيذ أحدى المهام الهامة التي من شأنها أن تقلب أحداث الصراع ومساعدتهم في التغلب علي الـ Tyranids، وهو سرب من الكائنات الفضائية أَتت من الفضاء الخارجي لتدمر كل ما يعترض طريقها. باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة من ترسانة جنود الفضاء، سيقاتل اللاعبون الذين يجسدون دور جنود الفضاء الذين يتسمون بالشجاعة والقوة أسرابًا متعطشة للدماء من الـ Tyranids.

وفي هذا الصدد، صرح Tim Ruse، الرئيس التنفيذي لشركة Zero Latency، قائلًا: "إن لعبتي Warhammer 40,000 وSpace Marine على وجه الخصوص يتمتعان بتراث وتاريخ مذهلين، ولم نكن نستطيع الانتظار لخوض غمارهما". كما أضاف قائلًا: "بفضل لعبة الواقع الافتراضي Marine VR: Defenders of Avarax، فإننا ندفع بتقنيتنا إلى أقصى الحدود، ويقوم فريق التطوير الموهوب لدينا بإنشاء تجربتنا الأكثر ترفيها وإثارة حتى الآن. لا نستطيع الانتظار حتى يخوض اللاعبون غمار لعبة Warhammer 40,000 ويواجهون الـ Tyranids في هذه المغامرة الملحمية".

كشفت شركة Zero Latency النقاب عن الإعلان التشويقي للعبة الواقع الافتراضي Space Marine VR: Defenders of Avarax وذلك خلال عرض Warhammer Skulls الذي تم بثه مباشرة اليوم، مما منح المعجبين لمحة عما يمكن توقعه عند إطلاق اللعبة. تستخدم شركة Zero Latency أفضل التقنيات في فئتها، مما يتيح للاعبين حرية أكبر في الحركة أكثر من أي وقت مضى في عوالم غامرة مذهلة.

للعثور على موقع Zero Latency أو حجز تذكرة إلى إحدى تجاربنا الحالية، توجه إلى https://booking.zerolatencyvr.com/book-now .

نبذة عن شركة ZERO LATENCY :

Zero Latency هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الترفيهية الغامرة، وتعمل على أحدث تجارب الواقع الافتراضي VR والتجارب القائمة على الموقع. مع أكثر من 90 موقعًا في أكثر من 27 دولة، تعد Zero Latency أكبر شبكة لألعاب الواقع الافتراضي VR التي تتيح للاعب التجول بحرية. وقد أثارت شركة Zero Latency، منذ افتتاح أول مكان لممارسة ألعاب الواقع الافتراضي VR التي تتيح للاعب التجول بحرية في عام 2015، أكثر من 3.7 ملايين لاعب في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن ®Games Workshop

تعد شركة Games Workshop® Group PLC (المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية LSE تحت الرمز GAW.L)، ومقرها نوتنجهام بالمملكة المتحدة، إحدى الشركات الرائدة في العالم لصناعة أفضل نماذج شخصيات الألعاب الخيالية المصغرة. كما تصمم شركة Games Workshop وتصنع وتبيع وتوزع ألعابها Warhammer®: Age of Sigmar®، وWarhammer® 40,000®، بالإضافة إلى نماذج شخصيات الألعاب المصغرة، والروايات ومجموعات النماذج وذلك عبر أكثر من 540 متجرًا خاصًا بها (بعلامة ®Games Workshop التجارية أو Warhammer®)، وعبر متجرها على شبكة الإنترنت www.games-workshop.com وقنوات البيع بالتجزئة المستقلة في أكثر من 50 دولة حول العالم. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول Games Workshop والعلامات التجارية الأخرى ذات الصلة ومجموعات المنتجات (بما في ذلك قسم النشر لدينا "Black Library" واستوديو نماذج شخصيات الألعاب المصغرة المصنوعة من الراتنج "Forge World") من خلال الموقع الإلكتروني www.games-workshop.com.

جميع حقوق لعبتي Warhammer 40,000، وSpace Marine VR محفوظة لشركة © Games Workshop Limited 2024. تخضع كل من Space Marine VR، وشعار Space Marine VR، وDefenders of Avarax، وGW، وGames Workshop، وSpace Marine، و40K، وWarhammer، وWarhammer 40,000، وشعار النسر ذو الرأسين الخاص بـ Aquila""، إلى جانب جميع الشعارات والرسومات والصور والأسماء والمخلوقات والأجناس والمركبات والمواقع والأسلحة والشخصيات وما يشابه جميع ما سبق، إما لعلامة تجارية مسجلة ® أو علامة تجارية ™ أو حقوق نشر © لشركة Games Workshop Limited، كما إنها مسجلة بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم، وتستخدم بموجب ترخيص ينص على ذلك.

