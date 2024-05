-Zero Latency anuncia la fecha de lanzamiento de Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax, disponible en octubre de 2024

Ambientada en el universo de Warhammer 40,000: Space Marine, la nueva y exclusiva experiencia de realidad virtual libre estará disponible en más de 90 lugares de Zero Latency en todo el mundo.

MELBOURNE, Australia, 24 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency , el líder mundial en entretenimiento inmersivo y creador de la red de realidad virtual libre en persona más grande del mundo, ha revelado la fecha de lanzamiento del muy esperado Space Marine VR: Defenders of Avarax, que llegará a lugares de todo el mundo en octubre de 2024.

En Space Marine VR: Defenders of Avarax , jugará como un Space Marine, un súper soldado genéticamente mejorado. Al explorar la Ciudad Colmena de Fervastium, los jugadores profundizarán en una bóveda en una misión importante que podría cambiar el rumbo y ayudar a derrotar a los Tiránidos, un enjambre alienígena devorador de más allá de la galaxia conocida. Utilizando una amplia gama de armas del arsenal de los Space Marine, los jugadores lucharán contra voraces enjambres de Tiránidos mientras se ponen en la piel de estos guerreros altamente disciplinados e indomables.

"El universo de Warhammer 40,000 y Space Marine en particular tienen una historia y un conocimiento tan asombrosos que no podíamos esperar para sumergirnos en ellos", dijo Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency. "Con Space Marine VR: Defenders of Avarax, estamos llevando nuestra tecnología al límite, y nuestro talentoso equipo de desarrollo está creando nuestra experiencia más inmersiva y emocionante hasta el momento. No podemos esperar a que los jugadores entren en el escenario de Warhammer 40,000 y se enfrenten a los Tiránidos en esta aventura épica".

Un adelanto de Space Marine VR: Defenders of Avarax se estrenó en Warhammer Skulls Showcase que se lanzó hoy, proporcionando a los aficionados una idea de qué esperar cuando se lance el juego. Zero Latency utiliza la mejor tecnología de su clase, lo que permite a los jugadores tener más libertad de movimiento que nunca en increíbles mundos inmersivos.

Para encontrar una ubicación de Zero Latency o reservar una entrada para una de nuestras experiencias existentes, visite https://booking.zerolatencyvr.com/book-now .

ACERCA DE ZERO LATENCY:

Zero Latency es un líder mundial en entretenimiento inmersivo que trabaja a la vanguardia de la realidad virtual y las experiencias basadas en la ubicación. Con más de 90 lugares en más de 27 países, Zero Latency es la red de realidad virtual libre más grande del mundo. Desde que abrió el primer lugar de realidad virtual libre del mundo en 2015, Zero Latency ha emocionado a más de 3,7 millones de jugadores en todo el mundo.

Acerca de Games Workshop®

Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L), con sede en Nottingham, Reino Unido, produce las mejores miniaturas de fantasía del mundo. Games Workshop diseña, fabrica, vende y distribuye su gama de juegos, miniaturas, novelas y maquetas de Warhammer®: Age of Sigmar® y Warhammer® 40,000® a través de más de 540 tiendas propias (de marca Games Workshop® o Warhammer®), la tienda web www.games-workshop.com y canales minoristas independientes en más de 50 países en todo el mundo. Puede encontrar más información sobre Games Workshop y sus otras marcas y gamas de productos relacionadas (incluida nuestra división editorial 'Black Library' y nuestro estudio especial de miniaturas de resina 'Forge World') en www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR, el logo de Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, el logo del águila bicéfala 'Aquila' y todos los logotipos, ilustraciones, imágenes, nombres, criaturas, razas, vehículos, ubicaciones, armas, personajes asociados y sus imágenes distintivas son ® o TM, y/o © Games Workshop Limited, registrado de forma variable en todo el mundo y utilizados bajo licencia.