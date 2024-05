ZERO LATENCY GIBT DEN VERÖFFENTLICHUNGSTERMIN FÜR WARHAMMER 40.000 BEKANNT: SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX, ERSCHEINT IM OKTOBER 2024

Spielt in der Welt von Warhammer 40.000: Space Marine-Universum, das exklusive neue Free-Roam-VR-Erlebnis, wird an über 90 Standorten von Zero Latency weltweit in den Läden erhältlich sein.

MELBOURNE, Australien, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency, der weltweit führende Anbieter von immersiver Unterhaltung und Schöpfer des größten echten In-Person Free-Roam VR-Netzwerks der Welt, hat den Veröffentlichungstermin für das mit Spannung erwartete Space Marine VR bekannt gegeben: Defenders of Avarax, das im Oktober 2024 weltweit erhältlich sein wird.

Bei Space Marine VR: Defenders of Avarax übernehmen Sie die Rolle eines Space Marines, eines genetisch verbesserten Supersoldaten. Bei der Erkundung der Hive-Stadt Fervastium tauchen die Spieler tief in ein Gewölbe ein, um eine wichtige Mission zu erfüllen, die das Blatt wenden und helfen könnte, die Tyraniden zurückzuschlagen, einen alles verschlingenden Alien-Schwarm von jenseits der bekannten Galaxie. Mit einer breiten Palette von Waffen aus dem Arsenal der Space Marines bekämpfen die Spieler gefräßige Schwärme von Tyraniden, während sie in die Rolle dieser hoch disziplinierten und unbezwingbaren Krieger schlüpfen.

„Das Warhammer 40.000-Universum und insbesondere die Space Marines haben eine so großartige Geschichte, dass wir es gar nicht erwarten konnten, in sie einzutauchen", sagt Tim Ruse, Geschäftsführer von Zero Latency . „Mit Space Marine VR: Defenders of Avarax stoßen wir mit unserer Technologie an die Grenzen, und unser talentiertes Entwicklungsteam erschafft unser bisher fesselndstes und aufregendstes Erlebnis. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in die Welt von Warhammer 40.000 eintauchen und in diesem epischen Abenteuer gegen die Tyraniden antreten."

Ein Teaser für Space Marine VR: Defenders of Avarax wurde erstmals im Warhammer Skulls Showcase vorgestellt, das heute live ging und den Fans einen Einblick in das gibt, was sie bei der Veröffentlichung des Spiels erwartet. Zero Latency nutzt die beste Technologie der Branche, die den Spielern mehr Bewegungsfreiheit als je zuvor in unglaublich realistischen Welten ermöglicht.

Um einen Zero Latency Standort zu finden oder ein Ticket für eines unserer bestehenden Erlebnisse zu buchen, besuchen Sie https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY:

Zero Latency ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der immersiven Unterhaltung und arbeitet an der Spitze von VR und ortsbezogenen Erlebnissen. Mit über 90 Veranstaltungsorten in über 27 Ländern ist Zero Latency das größte Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt. Seit der Eröffnung des weltweit ersten Free-Roam-VR-Treffpunkts 2015 hat Zero Latency mehr als 3,7 Millionen Spieler weltweit begeistert.

Informationen zu Games Workshop®

Die Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) mit Sitz in Nottingham, Großbritannien, produziert die besten Fantasy-Miniaturen der Welt. Games Workshop entwickelt, produziert, verkauft und vertreibt seine Warhammer®-Reihe: Age of Sigmar® und Warhammer® 40.000® Spiele, Miniaturen, Romane und Modellbausätze über mehr als 540 eigene Läden (mit den Marken Games Workshop® oder Warhammer®), den Webshop www.games-workshop.com und unabhängige Einzelhandelskanäle in mehr als 50 Ländern weltweit. Weitere Informationen über Games Workshop und seine anderen verwandten Marken und Produktreihen (einschließlich unserer Verlagsabteilung 'Black Library' und unserem speziellen Resin-Miniaturenstudio 'Forge World') finden Sie unter www.games-workshop.com.

Warhammer 40.000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR,das Space Marine VR-Logo, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40.000, das „Aquila"-Doppeladler-Logo und alle damit verbundenen Logos, Illustrationen, Bilder, Namen, Kreaturen, Rassen, Fahrzeuge, Orte, Waffen, Charaktere und das unverwechselbare Abbild davon sind entweder ® oder TM und/oder © Games Workshop Limited, die weltweit unterschiedlich registriert sind und unter Lizenz verwendet werden.

