شركة ®Breggz تطلق أول سماعات أذن لاسلكية داخل الأذن معتمدة من IMAX® Enhanced

تجربة استماع أصيلة للمبدعين تقدّم صوتًا نقيًا ودقيقًا

أمستردام, 6 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- خلال معرض CES 2026، أعلنت Breggz، الشركة المتخصصة في الصوتيات الاستهلاكية ومقرّها أمستردام، أن سماعتها اللاسلكية داخل الأذن فائقة الفخامة التي توفّر صوتًا نقيًا للغاية، Zohn-1، قد تعاونت مع ®IMAX و®DTS لتقديم أول سماعات لاسلكية داخل الأذن تحصل على اعتماد IMAX® Enhanced.

Breggz® Introduces the First Wireless In-Ear Headphones Certified for IMAX®, Enhanced. A creator-authentic listening experience delivering pure, precise sound. The Zohn-1 is recognised for introducing four groundbreaking audio principles into the wireless in-ear headphone—perfect anatomical fit, advanced balanced acoustic drivers, sophisticated microprocessing and greater personalization.

يضمن اعتماد أجهزة IMAX Enhanced أن تلبّي الإلكترونيات الاستهلاكية أعلى المعايير لتقديم تجربة IMAX الغامرة الشهيرة على الأجهزة الشخصية؛ لتجارب ترفيه عالية الجودة أينما كان المشاهد. يقدِّم اعتماد IMAX Enhanced لسماعات Zohn-1 من Breggz فئة أجهزة جديدة إلى البرنامج، مما يتيح للمستهلكين الاستمتاع بأعلى دقة صوتية عبر السماعات داخل الأذن المؤهلة، والتي تكمل مجموعة IMAX Enhanced المعتمدة من أجهزة التلفاز، والحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الاستقبال السمعية-المرئية (AVRs)، ومكبرات الصوت، ومكبرات الصوت الشريطية (Soundbars).

قال المغني/الفنان ومؤسس Breggz، السيد Xander de Buisonjé: "تفخر Breggz بكونها أول شركة سماعات لاسلكية داخل الأذن معتمدة من IMAX Enhanced، تُقدِّم فئة أجهزة جديدة تفتح الباب للمزيد من التجارب الفاخرة على الأجهزة الشخصية". "إن IMAX تُجسّد تمامًا ما كنت أطمح إليه عند تأسيس Breggz؛ أردتُ فقط أن يسمع العالم ما أسمعه". وتابع: "يبذُل الفنانون وصُنّاع الأفلام وقتًا وجهدًا كبيرين لتقديم أفضل جودة صوت ممكنة، لكن الاستماع عبر السماعات داخل الأذن ذات الجودة الصوتية الضعيفة يُبدّد كل هذا العمل الشاق والنية الإبداعية — ولهذا كان لا بدّ من تقديم سماعات Zohn-1".

وقال السيد Giovanni Dolci، رئيس الشؤون التجارية في IMAX: "تركز IMAX Enhanced على تقديم تجارب فاخرة هي الأفضل في فئتها تحترم النية الإبداعية، ما يجعل شراكتنا مع Breggz أمرًا طبيعيًا". "من خلال توسيع شهادة IMAX Enhanced لتشمل الأجهزة داخل الأذن الفاخرة، نعمل على تنمية تجربة IMAX ومنح الجمهور وسيلة للاستمتاع بالمحتوى بنفس الوضوح والقوة والنية التي قصدها الفنانون وصُنّاع الأفلام".

سماعات Zohn-1 معروفة بتقديم أربعة مبادئ صوتية ثورية في فئة السماعات داخل الأذن اللاسلكية — التوافق التشريحي الأمثل، والمُشغِّلات الصوتية المتوازنة المتقدمة، والمعالجة الدقيقة المتطورة، والتخصيص بشكلٍ أفضل. ومن خلال هذه المبادئ، تقدّم Breggz نوعًا جديدًا من تجربة الاستماع — تجربة تتكيّف معك شخصيًا. لأن الغرض منها هو ملاءمة أسلوب المشاهدة والاستماع المعاصر، فإن شراكة Breggz وIMAX تُنشئ علاقة أكثر شخصية وانغماسًا مع المحتوى، بما يعمّق ارتباط الجمهور ويجعل كل لحظة تبدو أقرب، وأكثر ثراءً، وأكثر تعبيرًا.

للمزيد من المعلومات حول جهاز Breggz Zohn-1: www.breggz.com

لمعرفة المزيد عن برنامج IMAX Enhanced، يُرجى زيارة IMAX وDTS في Aria Resort & Casino Penthouse Sky Suites ضمن معرض CES (معرض الإلكترونيات الاستهلاكية) في لاس فيغاس خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير. www.imax.com

Press kit: https://drive.google.com/drive/folders/1g9t4sAJHgzIr3UimgymgxVhx-TxX14SM

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2854006/Breggz_IMAX_ENHANCED.jpg