Breggz® präsentiert die ersten kabellosen In-Ear-Kopfhörer, die für IMAX® Enhanced zertifiziert sind

Ein authentisches Hörerlebnis mit reinem, präzisem Klang

AMSTERDAM, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 gibt der in Amsterdam ansässige Spezialist für audio Unterhaltungselektronik Breggz bekannt, dass der Zohn-1, ein echtes High-End-Wireless-In-Ear-Hearable mit makellosem Klang, in Zusammenarbeit mit IMAX® und DTS® die ersten Wireless-In-Ear-Kopfhörer mit IMAX® Enhanced-Zertifizierung auf den Markt bringt.

Breggz® Introduces the First Wireless In-Ear Headphones Certified for IMAX®, Enhanced. A creator-authentic listening experience delivering pure, precise sound. The Zohn-1 is recognised for introducing four groundbreaking audio principles into the wireless in-ear headphone—perfect anatomical fit, advanced balanced acoustic drivers, sophisticated microprocessing and greater personalization.

Die IMAX Enhanced-Gerätezertifizierung gewährleistet, dass Unterhaltungselektronikgeräte den höchsten Standards entsprechen und das renommierte immersive IMAX-Erlebnis auf persönlichen Geräten bieten, um Fans überall ein Unterhaltungserlebnis von höchster Qualität zu bieten. Die IMAX Enhanced-Zertifizierung des Breggz Zohn-1 führt eine neue Gerätekategorie in das Programm ein und ermöglicht es Verbrauchern, den höchsten Klang auf kompatiblen In-Ear-Kopfhörern zu erleben. Damit ergänzt es die IMAX Enhanced-zertifizierte Produktpalette von Fernsehern, PCs, Laptops, Tablets, Mobiltelefonen, AV-Receivern, Lautsprechern und Soundbars.

„Breggz ist stolz darauf, das erste kabellose In-Ear-Hearable zu sein, das für IMAX Enhanced zertifiziert ist, und damit eine neue Gerätekategorie einzuführen, die noch hochwertigere Erlebnisse auf persönlichen Geräten ermöglicht", erklärt Sänger/Künstler und Breggz-Gründer Xander de Buisonjé. „IMAX verkörpert genau das, was ich mit der Gründung von Breggz beabsichtigt habe: Ich möchte, dass die Welt das hört, was ich höre." Er fährt fort: „Künstler und Filmemacher investieren viel Zeit und Mühe, um die bestmögliche Audioqualität zu erzielen. Die schlechte Klangqualität von In-Ear-Kopfhörern macht jedoch all diese harte Arbeit und kreative Absicht zunichte – deshalb musste ich den Zohn-1 einführen."

„Bei IMAX Enhanced geht es darum, erstklassige Premium-Erlebnisse zu bieten, die der kreativen Absicht gerecht werden. Daher ist unsere Partnerschaft mit Breggz eine natürliche Ergänzung", sagte Giovanni Dolci, Chief Commercial Officer bei IMAX. „Durch die Erweiterung von IMAX Enhanced auf ein Premium-In-Ear-Gerät bauen wir das IMAX-Erlebnis aus und bieten Fans die Möglichkeit, Inhalte mit derselben Klarheit, Kraft und Absicht zu genießen, wie sie Künstler und Filmemacher hören."

Der Zohn-1 ist dafür bekannt, vier bahnbrechende Audio-Prinzipien in den kabellosen In-Ear-Kopfhörer integriert zu haben: perfekte anatomische Passform, fortschrittliche ausgewogene Akustiktreiber, hochentwickelte Mikroprozessoren und eine größere Personalisierbarkeit. Mit diesen Prinzipien bietet Breggz ein neuartiges Hörerlebnis, das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Die Partnerschaft zwischen Breggz und IMAX wurde speziell für die heutigen Seh- und Hörgewohnheiten entwickelt und schafft eine persönlichere und immersivere Verbindung zu den Inhalten. Dadurch wird die Fan-Gemeinde gestärkt und jeder Moment fühlt sich näher, reichhaltiger und bewusster an.

Um mehr über den Breggz Zohn-1 zu erfahren: www.breggz.com

Um mehr über das IMAX Enhanced-Programm zu erfahren, besuchen Sie IMAX und DTS vom 6. bis 9. Januar auf der CES – Consumer Electronics Show in Las Vegas in den Penthouse Sky Suites des Aria Resort & Casino. www.imax.com

Press kit: https://drive.google.com/drive/folders/1g9t4sAJHgzIr3UimgymgxVhx-TxX14SM

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854006/Breggz_IMAX_ENHANCED.jpg