Breggz® presenta los primeros auriculares inalámbricos intrauditivos certificados para IMAX® Enhanced

Una experiencia auditiva auténtica que ofrece un sonido puro y preciso

ÁMSTERDAM, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, Breggz, especialista en audio para consumidores con sede en Ámsterdam, anuncia que Zohn-1, un auricular inalámbrico de alta gama que ofrece un sonido impecable, se ha asociado con IMAX® y DTS® para presentar los primeros auriculares inalámbricos con certificación IMAX® Enhanced.

La certificación IMAX Enhanced garantiza que los dispositivos electrónicos de consumo cumplen con los más altos estándares, ofreciendo la reconocida experiencia inmersiva IMAX en dispositivos personales para disfrutar de entretenimiento de la más alta calidad dondequiera que los aficionados lo vean. La certificación IMAX Enhanced del Breggz Zohn-1 introduce una nueva categoría de dispositivos en el programa, lo que permite a los consumidores disfrutar del sonido de mayor fidelidad en auriculares intrauditivos compatibles, complementando la gama de televisores, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, receptores AV, altavoces y barras de sonido con certificación IMAX Enhanced.

«Breggz se enorgullece de ser el primer auricular inalámbrico certificado para IMAX Enhanced, introduciendo una nueva categoría de dispositivos para ofrecer experiencias más premium en dispositivos personales», afirmó el cantante, artista y fundador de Breggz, Xander de Buisonjé. «IMAX encarna lo que pretendía cuando fundé Breggz: solo quiero que el mundo escuche lo que yo escucho. Los artistas y cineastas dedican mucho tiempo y esfuerzo a ofrecer la mejor calidad de audio posible, pero escuchar la mala calidad de sonido de los auriculares intrauditivos echa por tierra todo ese trabajo y esa intención creativa; por eso tuve que presentar los Zohn-1».

«IMAX Enhanced tiene como objetivo ofrecer las mejores experiencias premium de su clase que respeten la intención creativa, por lo que nuestra asociación con Breggz es algo natural», comentó Giovanni Dolci, director comercial de IMAX. «Al ampliar IMAX Enhanced a un dispositivo intraauricular premium, estamos ampliando la experiencia IMAX y ofreciendo a los aficionados una forma de disfrutar del contenido con la misma claridad, potencia e intención que escuchan los artistas y cineastas».

Los Zohn-1 son conocidos por introducir cuatro principios de audio revolucionarios en los auriculares inalámbricos intrauditivos: ajuste anatómico perfecto, controladores acústicos avanzados y equilibrados, microprocesamiento sofisticado y mayor personalización. A través de estos principios, Breggz introduce un nuevo tipo de experiencia auditiva, una que se adapta a ti. Diseñada para la forma en que la gente ve y escucha hoy en día, la asociación entre Breggz e IMAX crea una conexión más personal y envolvente con el contenido, lo que profundiza el fanatismo y hace que cada momento se sienta más cercano, más rico y más intencional.

