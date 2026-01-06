Breggz® présente les premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil certifiés pour IMAX® Enhanced

Une expérience d'écoute fidèle au créateur, avec un son pur et précis

AMSTERDAM, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Au CES 2026, Breggz, spécialiste de l'audio grand public basé à Amsterdam, annonce que le Zohn-1, des écouteurs intra-auriculaires sans fil haut de gamme offrant un son pur, s'est associé à IMAX® et DTS® pour présenter les premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil avec la certification IMAX® Enhanced.

Breggz® Introduces the First Wireless In-Ear Headphones Certified for IMAX®, Enhanced. A creator-authentic listening experience delivering pure, precise sound. The Zohn-1 is recognised for introducing four groundbreaking audio principles into the wireless in-ear headphone—perfect anatomical fit, advanced balanced acoustic drivers, sophisticated micro processing and greater personalization.

La certification IMAX Enhanced garantit que les appareils électroniques grand public répondent aux normes les plus strictes, offrant la célèbre expérience immersive IMAX sur les appareils personnels pour des expériences de divertissement de la plus haute qualité, quel que soit l'endroit où les utilisateurs se trouvent. La certification IMAX Enhanced du Zohn-1 de Breggz introduit une nouvelle catégorie d'appareils dans le programme, permettant aux consommateurs de bénéficier d'un son de la plus haute fidélité sur les appareils auditifs intra-auriculaires compatibles, en complément de la gamme de téléviseurs, d'ordinateurs portables, de tablettes, de téléphones mobiles, d'autoradios, d'enceintes et de barres de son certifiés IMAX Enhanced.

« Breggz est fier d'être le premier appareil auditif sans fil certifié pour IMAX Enhanced, introduisant une nouvelle catégorie d'appareils pour débloquer plus d'expériences premium sur les appareils personnels », déclare le chanteur/artiste et fondateur de Breggz, Xander de Buisonjé. « IMAX incarne la mission que je m'étais fixée en fondant Breggz : que les gens puissent entendre ce que j'entends. »Et de continuer : « Les artistes et les cinéastes consacrent beaucoup de temps et d'efforts à offrir la meilleure qualité audio possible, mais la piètre qualité sonore des écouteurs intra-auriculaires réduit à néant tout ce travail et cette volonté créative - c'est pourquoi je voulais créer le Zohn-1. »

« L'objectif d'IMAX Enhanced est d'offrir des expériences haut de gamme de premier ordre qui respectent l'intention créative, ce qui rend notre partenariat avec Breggz tout à fait naturel », déclare Giovanni Dolci, directeur commercial d'IMAX. « En étendant IMAX Enhanced à un appareil intra-auriculaire haut de gamme, nous développons l'expérience IMAX et donnons aux fans un moyen d'apprécier le contenu avec la même clarté, la même puissance et la même intention que les artistes et les cinéastes ».

Le Zohn-1 est reconnu pour avoir introduit quatre principes audio révolutionnaires dans les écouteurs intra-auriculaires sans fil : une adaptation anatomique parfaite, des conducteurs acoustiques équilibrés de pointe, un microprocesseur sophistiqué et une plus personnalisation renforcée. Grâce à ces principes, Breggz introduit un nouveau type d'expérience d'écoute, qui s'adapte à vous. Conçu pour répondre à la façon dont les gens regardent et écoutent aujourd'hui, le partenariat entre Breggz et IMAX crée une connexion plus personnelle et immersive avec le contenu pour renforcer la communauté d'utilisateurs et rendre chaque moment plus proche, plus riche et plus intentionnel.

Pour en savoir plus sur le Zohn-1 de Breggz : www.breggz.com

Pour en savoir plus sur le programme IMAX Enhanced, visitez le site IMAX et DTS à l'Aria Resort & Casino Penthouse Sky Suites au CES - Consumer Electronics Show à Las Vegas du 6 au 9 janvier. www.imax.com

Press kit: https://drive.google.com/drive/folders/1g9t4sAJHgzIr3UimgymgxVhx-TxX14SM

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2854006/Breggz_IMAX_ENHANCED.jpg