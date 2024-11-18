شركة ®Nota AI تتعاون مع Alliance Traffic Systems للتوسُّع الاستراتيجي في الشرق الأوسط

سيول، كوريا الجنوبية, 18 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- اتخذت شركة Nota AI، الشركة الرائدة في تحسين الذكاء الاصطناعي المُدرك للأجهزة وحلول الذكاء الاصطناعي التي تعمل مُباشرة على الأجهزة، خطوة مهمة نحو ترسيخ وجودها في الشرق الأوسط من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع Alliance Traffic Systems (ATS). تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إدخال حلول أنظمة النقل الذكية المتطورة من Nota AI إلى المنطقة، بما يتماشى مع رؤيتها الأشمل لتوسيع التأثير التكنولوجي في الشرق الأوسط.

image_5019988_33572974 On November 13, Nota AI CEO Myungsu Chae, ATS Chairman Eisa Al Shamlan and CEO Mohammad Al Abbadi attended the MOU signing ceremony.

تُعتبر Alliance Traffic Systems لاعبًا رئيسيًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ولها تأثير خاص في قطاع البنية التحتية لضبط المرور في الإمارات. منذ عام 2008، تولت Alliance Traffic Systems إدارة مشاريع مرورية كُبرى في إمارة أبو ظبي، مما عزز دورها كشركة رائدة في توفير حلول إدارة المرور الشاملة. هذا السجل الحافل يجعل من Alliance Traffic Systems شريكًا لا يُقَدَّر بثمن مع دخول Nota AI إلى سوق الشرق الأوسط. تبدأ Nota AI مشروع إثبات المفهوم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مستخدمة حلول أنظمة النقل الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ونموذج الرؤية واللغة (VLM)، بالاستفادة من شبكة Alliance Traffic Systems الراسخة. سيوضح هذا المشروع قدرات برامج Nota AI التي تعمل مباشرة على الأجهزة، مما يُمَهد الطريق لحلول تحديات التنقل الحضري في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يُدمِج حل أنظمة النقل الذكية الأساسي في مشروع إثبات المفهوم نموذج الرؤية واللغة والقدرات متعددة الوسائط لمُعالجة مصادر البيانات المتنوعة، مما يُتيح تحليلًا دقيقًا للمرور. مع تقنية الذكاء الاصطناعي المُحَسَّنة على الأجهزة من Nota AI، يُمكن نشر حل تحليل المرور المُتقدم بكفاءة عبر مُختلَف أجهزة المرور، مما يعد بتحسينات كبيرة في إدارة المرور وإحداث تغييرات مهمة في الظروف الإقليمية في الشرق الأوسط.

قال Myungsu Chae، الرئيس التنفيذي لشركة Nota AI: "يوفر مشروع إثبات المفهوم فُرصة فريدة للتحقُّق من صحة حل الذكاء الاصطناعي المُعتمِد على VLM والمُثبت على الأجهزة، مما يُتيح تحليلًا فوريًا لحركة المرور في الشرق الأوسط، وهذا يمثل علامة فارقة مهمة في إظهار إمكاناتنا التكنولوجية والتجارية العالمية." وأضاف محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لشركة ATS: "تهدف هذه المذكرة إلى الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي من Nota AI للحد من الازدحام المروري في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يوفر حلًا فعالًا من حيث التكلفة لإدارة الطرق."

شمل التوسُّع المستمر لشركة Nota AI في الشرق الأوسط مؤخرًا المشاركة في فعاليات بارزة مثل Expand North Star 2024 ومؤتمر ITS العالمي 2024. من خلال شراكتها الاستراتيجية مع ATS، ضمنت Nota AI نقطة دخول قوية إلى سوق الشرق الأوسط، مُستفيدة من خبرة ATS الواسعة في إدارة حركة المرور والبنية التحتية. يُتيح هذا التعاون لشركة Nota AI تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات النقل الفريدة في المنطقة. علاوة على ذلك، ومن خلال شبكات ATS الراسخة مع السلطات الرئيسية في أبو ظبي ودبي، تتمتع نوتا Nota AI بمكانة جيدة لتوسيع نطاق وصولها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مما يرسي الأساس لنمو مستدام طويل الأمد.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2557914/On_November_13_Nota_AI_CEO_Myungsu_Chae_ATS.jpg