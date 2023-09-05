شركة أركتك "Arctech" تؤمنُ طلباً دولياً أخراً بقدرة 1 جيجا واط بأوزباكستان

بخارى، أوزبكستان، 5 سبتمبر 2023 /PRNewswire، قامت شركةأركتك "Arctech"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال متتبعات الطاقة الشمسية، و أنظمة الطاقة الشمسية الثابتة، و حلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية "BIPV"، عقدًا لتوريد أجهزة تتبع الطاقة الشمسية مع شركة ("China Energy Engineering Corporation "CEEC) في أوزبكستان،، في قاشقادريا و فيلوياتي وبخارى بسعة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات. فهي تُعد طفرة مهمة أخرى قامت الشركة بإنجازها في تمكين انتقال الطاقة العالمي بالتكنولوجيا.

The CEEC team is visiting the Arctech Changzhou factory The first batch of SkyWings Shipped to 1 GW Uzbekistan Project

سيضيف المشروعان 2.3 مليار كيلوواط من الكهرباء سنويًا، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 588 مليون متر مكعب من استهلاك الغاز. وهذا سيوفر بشكل كبير موارد الوقود المحلية ويقلل من انبعاثات الغازات الضارة.

وبناءا علي هذا فإن الشركة "Arctech" ستقوم بتوريد 1 جيجا واط من نظام التتبع الشمسي الخاص بها "SkyWings" لكلا المشروعين في أوزبكستان. يعتمد نظام التتبع "SkyWings" علي آلية تحريك متزامنة ومتعددة النقاط، والتي يمكنها تحسين أداء مقاومة الوحدات الكهروضوئية للرياح بشكل فعال. كما أن لديها ثباتًا عاليًا في جميع حالات الميول، وتتكيف مع زاوية الميل المثلى لروبوتات التنظيف، كما تتكيف بشكل فعال مع العواصف الرملية المتكررة والطقس الجاف في أوزبكستان.

باعتبارها نقطة ارتكاز مهمة لـ "الحزام والطريق"، أصبحت الصين الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي وثاني أكبر مصدر للاستثمار في أوزبكستان. ومع استمرار تعميق مبادرة بناء "الحزام والطريق"، يتم عتميق التعاون بين الصين وأوزبكستان في مجال الطاقة بشكل متزايد.

قال لين شياودان "Lin XiaoDan"، عضو اللجنة الحزبية والنائب الأول لرئيس شركة "CEEC": "تقف شركة "Arctech" كشركة رائدة في القطاع المتخصص في سلاسل الصناعات الكهروضوئية". "يُعدُ هذا المشروع هو أول مشروعات الطاقة المتجددة واسع النطاق تنفذه الشركات الصينية في آسيا الوسطى بعد قمة الصين وآسيا الوسطى. كما نتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون بين الشركتين "Arctech" و "CEEC". وكما نهدف معًا إلى أن نكون فاعلين في تشكيل مشهد الطاقة الجديد في آسيا الوسطى، وضمان ازدهار مبادرة "الحزام والطريق" في قطاع الطاقة الكهروضوئية من خلال منتجاتنا عالية الجودة التي يمكن الاعتماد عليها".

في السابق، قاكت الشركة "Arctech" بتوقيع عقدًا بقدرة 500 ميجاوات في شيراباد، أوزبكستان. وكما هو واضح فانه في أقل من ثلاثة أشهر، سجلت شركة "Arctech" إنجازًا ملحوظًا آخراً في سوق الطاقة بآسيا الوسطى. كما أنهُ جلي التأثير التحويلي للمشروعات ذات القدرات الكبيرة للطاقة الشمسية في الحد من الكربون في أوزبكستان. ومن أجل المُضي قدمًا، تظل الشركة "Arctech" صامدة في الحفاظ على نظرتها العالمية الثاقبة، وتعزيز الفكر الإبداعي، ومناصرة التحول العالمي في مجال الطاقة بمنتجات عالية الجودة، ودعم التنمية الخالية من الكربون في جميع أنحاء العالم من خلال خدماتها المتميزة والفريدة.

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