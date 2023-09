A Arctech garante outro pedido internacional de gigawatts no Uzbequistão

BUXORO, Uzbequistão, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Arctech, provedora líder mundial de rastreamento solar, estruturas fixas de solo e BIPV, assinou um contrato de fornecimento de rastreadores solares com a China Energy Engineering Corporation Limited (CEEC) no Uzbequistão, em Qashqadaryo Viloyati e Buxoro com capacidade total de 1 GW. É outro avanço significativo para a Arctech na capacitação da transição energética global com tecnologia.

Os dois projetos acrescentarão 2,3 bilhões de kW· h de eletricidade anualmente, o equivalente a uma redução de 588 milhões de m³ do consumo de gás. Isso resultará em uma grande economia dos recursos de combustível locais e reduzirá as emissões prejudiciais de gás.

A Arctech fornecerá 1 GW do sistema de rastreamento solar SkyWings para os dois projetos no Uzbequistão. O SkyWings incorpora um mecanismo de acionamento multiponto síncrono, que pode melhorar efetivamente o desempenho da resistência ao vento dos módulos. Também tem alta estabilidade em todas as inclinações, adaptando-se ao ângulo ideal de inclinação do robô de limpeza e adaptando-se efetivamente às frequentes tempestades de areia e clima seco no Uzbequistão.

Como um importante elogio do "Belt and Road Initiative (BRI)", a China se tornou o principal parceiro comercial e de investimento, e a segunda maior fonte de investimento do Uzbequistão. À medida que a "Belt and Road Initiative (BRI)" continua a se aprofundar, a cooperação entre a China e o Uzbequistão no campo da energia está se intensifica cada vez mais.

"A Arctech se destaca como líder preeminente no setor especializado da cadeia do setor fotovoltaico", disse Lin XiaoDan, membro do Comitê do Partido e vice-presidente sênior da CEEC. "Este projeto é o primeiro projeto de nova energia em larga escala implementado por empresas chinesas na Ásia Central após a cúpula China-Ásia Central. Esperamos o fortalecimento contínuo da cooperação entre a Arctech e a CEEC. Juntos, nosso objetivo é sermos fundamentais na formação do cenário de novas energias da Ásia Central, garantindo que a "Belt and Road Initiative (BRI)" no setor fotovoltaico floresça por meio de nossos confiáveis produtos de qualidade e de alto nível".

Anteriormente, a Arctech assinou um contrato de 500 MW em Sherabad, Uzbequistão. Em menos de três meses, a Arctech obteve outra conquista notável no mercado da Ásia Central. A capacidade e a contribuição significativas dos projetos para a redução de carbono exemplificam o impacto transformador da energia solar no Uzbequistão. Daqui em diante, a Arctech permanece firme na manutenção de uma perspectiva global, promovendo o pensamento inovador e a transformação energética global com produtos de alto calibre e apoiando o desenvolvimento mundial de carbono zero por meio de serviços incomparáveis.

FONTE Arctech

