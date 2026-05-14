شركة إل جي واليوسف للإلكترونيات تفتتحان صالة عرض حلول الأجهزة المنزلية التي تضم أول منطقة تجريبية للأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إل جي في المنطقة

افتتحت إل جي إلكترونيكس بالتعاون مع اليوسف للإلكترونيات صالة لعرض حلول الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" لتُقرّب تجربة المعيشة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من العملاء في الإمارات العربية المتحدة، مسجلةً بذلك سابقة إقليمية مع افتتاح منطقة مخصصة لتجربة حلول "إل جي" المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

باعتبارها أول متجر في المنطقة يضم منطقة مخصصة لتجربة حلول "إل جي" المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر صالة العرض تجربة عملية شاملة لمجموعة حلول "إل جي" المنزلية الكاملة، والتي تشمل أنظمة التبريد والغسيل والمطابخ والمكيفات.

سيتواجد استشاريّو "إل جي" الخبراء لتقديم التوصيات المُخصصة من مجموعة حلول "إل جي" المنزلية.

دبي, 14 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس بالتعاون مع اليوسف للإلكترونيات عن افتتاح صالة عرض حلول الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" الجديدة في شارع الشيخ زايد بإمارة دبي، وتُعدّ هذه الخطوة لحظةً تاريخيةً في المنطقة، حيث تُمثّل أول منطقة مخصصة لتجربة حلول "إل جي" المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. وصُممت صالة العرض لتتيح للعملاء فرصةً فريدةً للتعرف على مستقبل الحياة المنزلية، من خلال تجربة حلولها المنزلية المتطورة والمتكاملة.

LG and Al Yousuf Electronics Open New LG AI Home Showroom Featuring the Region's First LG AI Home Experience Zone LG AI Home Showroom

مرحباً بكم في مستقبل الحياة المنزلية

صُممت صالة العرض لتكون بيئة تفاعلية مستوحاة من نمط الحياة العصري، حيث يستطيع العملاء استكشاف مجموعة حلول "إل جي" المنزلية المتكاملة، بدءاً من الثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق وأفران الميكروويف، وصولاً إلى المكانس الكهربائية والأجهزة المدمجة، ضمن مساحات تعكس الحياة المنزلية الواقعية. وسيستقبل العملاء منذ لحظة دخولهم تصميمٌ مدروس بعناية يُظهر كيف تندمج تقنيات "إل جي" بسلاسة في الحياة اليومية، مع وجود فريق من استشاريي الحلول المنزلية المدربين لإرشاد الزوار خلال التجربة وتقديم التوصيات المُخصصة.

قال يونغ هاك جيونغ، المدير العام في شركة إل جي إلكترونيكس الخليج: "يمثل افتتاح هذا المعرض علامة فارقة في مسيرة شركة إل جي إلكترونيكس بالإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها. وبصفتنا أول صالة عرض في الشرق الأوسط تضم منطقة مخصصة لتجربة حلول "إل جي" المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع شنايدر إلكتريك، فإننا نفخر بتقديم نافذة فريدة على مستقبل الحياة المنزلية. ولا يقتصر الأمر على التقنيات فحسب، بل يتعلق بتوضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وأتمتة المنازل الذكية أن تجعل الحياة اليومية أبسط وأكثر كفاءةً وتخصيصاً. ونتطلع إلى استقبال الزوار ومشاركة هذه الرؤية معهم".

من جانبه قال يوسف اليوسف، مدير العمليات في شركة اليوسف للإلكترونيات: "تفخر شركة اليوسف للإلكترونيات بكونها شركة إماراتية وتلتزم بدعم رؤية الدولة في الابتكار والتقدم ورفاهية المجتمع. ويعكس افتتاح أول صالة عرض في المنطقة لحلول إل جي المنزلية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي إيماننا بالمرونة والابتكار وتوفير تجارب مميزة للعملاء حتى في الأوقات الصعبة.

يُتيح هذا المعرض التفاعلي للعملاء فرصة تجربة حلول إل جي المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل وضعها في منازلهم، مما يُمكّنهم من رؤية كيف تُسهّل التقنيات الذكية الحياة اليومية وتجعلها أكثر راحةً. ونفخر بنمونا إلى جانب دولة الإمارات ومواصلة تقديم تجارب ذات معايير عالمية تُجسّد طموح هذا الوطن وروحه المُستقبلية".

أول منطقة تجربة لحلول "إل جي" المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة بالتعاون مع شنايدر إلكتريك

تقع في منتصف صالة العرض أول منطقة لتجربة حلول "إل جي" المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتُجسّد الإمكانيات الهائلة التي يُمكن تحقيقها عند تعاون شركتين عالميتين رائدتين في مجال التكنولوجيا. وتُشغَّل هذه المنطقة بالتعاون مع شنايدر إلكتريك، وتجمع بين أجهزة "إل جي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات شنايدر إلكتريك الرائدة في مجال أتمتة المنازل وإدارة الطاقة، لتوفير بيئة معيشية متكاملة.

يستطيع الزوار التفاعل مباشرةً مع المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أنظمة التبريد والغسيل والمطبخ والتكييف، ليختبروا كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي من "إل جي" ويتكيف ويُحسّن بيئة المنزل لتناسب أنماط الحياة والتفضيلات الفردية والمختلفة. ويتجاوز هذا القسم عرض المنتجات التقليدي، حيث يضع العملاء داخل منزل ذكي نابض بالحياة، ويُظهر كيف تتوقع التقنيات المتطورة احتياجات المستخدم وتتكيّف مع الروتين اليومي وتُحسّن استخدام الطاقة وتجعل الحياة اليومية أبسط وأذكى وأكثر استدامةً.

قال أديتيا بهارجافا، نائب الرئيس في شركة شنايدر إلكتريك: "نؤمن في شنايدر إلكتريك بأن منزل المستقبل ذكي وفعال ومصمم خصيصاً ليلائم احتياجات ساكنيه. ويُجسد تعاوننا مع إل جي إلكترونيكس هذه الرؤية، حيث نجمع بين الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرتنا في مجال أتمتة المنازل وإدارة الطاقة، لتوفير بيئات معيشية تستبق الاحتياجات وتُحسّن استخدام الطاقة وتتلاءم مع أنماط الحياة الفردية. ونفخر بتوفير أول منطقة تجريبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي من إل جي في المنطقة، ونتطلع إلى أن يختبر العملاء في الإمارات تجربة الحياة المتصلة بشكل مباشر".

وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة

لضمان تجربة ممتعة لجميع أفراد العائلة، يضم المعرض مقهى داخلياً حيث يمكن للزوار الاسترخاء والاستمتاع بلحظات هادئة، بينما يستكشف عشاق التقنيات المتطورة كل ما تقدمه "إل جي" من الحلول المنزلية حسب الوتيرة التي تناسبهم.

صالة عرض "إل جي" لحلول الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفتح أبوابها الآن من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.

نبذة عن شركة اليوسف للإلكترونيات ذ.م.م.

تأسست شركة اليوسف للإلكترونيات عام 1965، وهي شركة تابعة لمجموعة اليوسف ذ.م.م.، إحدى أقدم وأعرق الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل في قطاعات متعددة منذ عام 1953. ونمت الشركة على مر العقود لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وهي الموزع الحصري لأجهزة "إل جي" المنزلية في دولة الإمارات.

تلتزم شركة اليوسف للإلكترونيات مع شبكة واسعة من المكاتب وصالات العرض ومراكز الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بتقديم الحلول المنزلية المبتكرة والحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة والتميّز في خدمة العملاء، وذلك من خلال توفير منتجات وتجارب وخدمات بمعايير عالمية تعكس الروح المستقبلية في دولة الإمارات.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2980337/LG__Al_Yousuf_Electronics.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2980338/LG_AI_Home_Showroom.jpg