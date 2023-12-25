شركة الإيسار العربية تعمل على رقمنة عملياتها العقارية التجارية من خلال حل Yardi الشامل

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Yardi

25 ديسمبر, 2023, 08:00 AST

سيقوم مالك ومشغل مركز التسوق في الرياض بتنفيذ حل Yardi السحابي لإدارة محفظته المتنامية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية,  25 دجنبر/كانون الأول 2023  /PRNewswire/ -- ستستخدم شركة الإيسار العربية Arabian-Alesaar، وهي شركة سعودية مشهورة ومالك ومشغل رائد لمراكز التسوق، Yardi Voyager® لتوحيد مشاريعها التجارية وتعزيز نمو الأعمال وتعزيز تجربة العملاء.

 

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Arabian-Alesaar, a renowned Saudi company and a leading owner and operator of shopping malls, will utilise Yardi Voyager® to unite its commercial projects, boost business growth and enhance customer experience.
Arabian-Alesaar, a renowned Saudi company and a leading owner and operator of shopping malls, will utilise Yardi Voyager® to unite its commercial projects, boost business growth and enhance customer experience.

وستشرف شركة الإيسار العربية على محفظتها التجارية، بما في ذلك الشبيلي جراند مول في الخبر، من خلال حل إدارة الممتلكات الموحد من Yardi. ستمكن البرامج المتصلة الشركة من توفير الوقت وزيادة الكفاءة ومعالجة التعقيدات التي تتراوح من المحاسبة إلى إدارة المستأجرين حتى تتمكن من التركيز على النمو وخدمة العملاء.

قال المهندس سعود خالد الشبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإيسار العربية: "مع منصة Yardi الشاملة، لدينا تحت تصرفنا حل سلس وفعال لتبسيط عملياتنا التجارية وتحسينها." "سيمكننا هذا التعاون من تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة خدماتنا وجذب الاستثمارات المحلية والدولية."

قال نيل جيماسمر، نائب الرئيس والمدير العام للشؤون الدولية في Yardi®: "توفر منصة Yardi لشركة الإيسار العربية حلاً قابلاً للتطوير، مما يسمح لها بوضع إستراتيجيات للنمو المستقبلي والمتطلبات المتطورة". "نحن متحمسون للعمل مع شركة الإيسار العربية في توسعها المستمر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق أهدافهم التشغيلية."

تعرف على كيفية قيام Yardi بتعزيز العمليات من خلال نظام أساسي لإدارة الممتلكات قائم على السحابة.

نبذة عن شركة الإيسار العربية Arabian-Alesaar

الإيسار العربية، هي شركة سعودية مرموقة، تهدف إلى الحفاظ على مكانتها كأفضل مزود ومشغل لمراكز التسوق في المستقبل. من خلال توظيف أساليب حديثة ومميزة، تسعى جاهدة لتقديم تجارب استثنائية للمستأجرين والعملاء من خلال وضع معايير جديدة في التسوق تدمج العناصر المعاصرة مع متطلبات المستقبل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.arabia-alesaar.com

نبذة عن Yardi

تعمل منصة Yardi® على تطوير ودعم برمجيات الاستثمار وإدارة الممتلكات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية. مع أكثر من 9000 موظف، تعمل Yardi مع عملائنا على مستوى العالم لدفع الابتكار الكبير في صناعة العقارات. لمزيد من المعلومات عن كيف يتم تنشيط Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2306436/Yardi_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

 

 

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