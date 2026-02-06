شركة الاتحاد للمدفوعات تختار Montran لتعزيز تكامل المدفوعات الفورية عبر الحدود

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- اختارت شركة الاتحاد للمدفوعات (Al Etihad Payments, AEP)، وهي شركة تابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمالك والمشغّل لمنصة آني (Aani)، منصة المدفوعات الوطنية الفورية في البلاد، شركة Montran لتنفيذ بوابة منصة التحويلات المالية الدولية (IRP) من الجيل التالي. وتمثل هذه المبادرة خطوة رئيسية في تمكين الاتصال السلس عبر الحدود مع أنظمة الدفع الفوري الوطنية الأخرى، بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبنية تحتية مالية قابلة للتشغيل البيني وجاهزة للمستقبل.

وكجزء من خارطة طريقها الاستراتيجية في إطار استراتيجية أنظمة الدفع الوطنية، تهدف AEP إلى توسيع قدرات آني لتتجاوز الحدود المحلية. ومع ذلك، فإن تنوع المعايير والتنسيقات التي تعتمدها الأنظمة الأجنبية جعل التشغيل البيني تحديًا تقنيًا وتشغيليًا كبيرًا. وتزيد متطلبات العمل في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وطوال العام (24x7x365)، وأطر الامتثال والتسوية المتنوعة، وعدم كفاءة العمليات اليدوية الخاصة بالصرف الأجنبي (FX) والتمويل المسبق، من تعقيد التكامل عبر الحدود.

ولمعالجة هذه التحديات، اختارت AEP حل بوابة IRP من Montran، وهي منصة موحدة تربط بسلاسة المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنصة آني والبنى التحتية للمدفوعات الفورية في الأنظمة الأجنبية. وتعمل بوابة IRP على توحيد بروتوكولات ثنائية متعددة في معيار واحد، وتدعم ISO 20022، وتحويل الرسائل في الوقت الفعلي، والتشغيل البيني عبر واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة. كما توفر توجيهًا قائمًا على القواعد، وإدارة صفقات الصرف الأجنبي، والتمويل المسبق، والتسوية، إلى جانب المعالجة في الوقت الفعلي، والأمان، والامتثال الكامل.

ومن خلال هذا التنفيذ، ستتمكن المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من إرسال واستلام المدفوعات الفورية عبر الحدود بكفاءة أكبر، في حين تحتفظ AEP بالتحكم التشغيلي الكامل وبالرؤية الشاملة لعملية التحويلات.

وفي إطلاقها الأولي، ستتكامل بوابة IRP مع واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في الهند، مستفيدةً من أوراق اعتماد Montran المثبتة بوصفها شريكًا معتمدًا لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، ومن سجلها الناجح في التكامل مع بنوك هندية رائدة. كما كان لخبرة Montran العالمية في بناء بنى تحتية للمدفوعات الفورية لصالح البنوك المركزية والجهات التنظيمية دور رئيسي في هذا الاختيار.

وقال Matt Walsh، المدير العام لشركة Montran MENA: "نحن فخورون بدعم مهمة AEP لتشكيل نظام بيئي للمدفوعات في الوقت الفعلي بلا حدود. وتمكّن بوابة IRP الخاصة بنا الأنظمة الوطنية من الاتصال عبر الحدود بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع".

نُبذة عن مونتران (Montran)

تُعد Montran المزود الرائد لحلول البنية التحتية للمدفوعات ولبُنى أسواق رأس المال، حيث تخدم كبرى المؤسسات المالية ذات العمليات الحرجة في أكثر من 90 دولة. تعرف على المزيد من المعلومات من موقع .www.montran.com

نبذة عن شركة الاتحاد للمدفوعات

شركة الاتحاد للمدفوعات (Al Etihad Payments, AEP) هي الكيان الوطني للمدفوعات الذي تأسس في عام 2023 من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتطوير وتشغيل بنية تحتية عالمية المستوى للأسواق المالية. وتقود AEP تنفيذ استراتيجية أنظمة الدفع الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتدير منصة المدفوعات الفورية آني.