Al Etihad Payments choisit Montran pour l'intégration des paiements instantanés transfrontaliers

ABOU DABI, ÉAU, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Al Etihad Payments (AEP), une filiale de la Banque centrale des ÉAU et propriétaire-exploitant d'Aani, la plateforme nationale de paiements instantanés, a choisi Montran pour mettre en œuvre une plateforme de transfers de fonds internationaux (IRP) Gateway de nouvelle génération. Cette initiative représente une étape clé dans la mise en place d'une connectivité transfrontalière fluide avec les autres systèmes nationaux de paiement instantané, soutenant ainsi la vision des ÉAU d'une infrastructure financière interopérable et moderne.

Dans le cadre de sa feuille de route stratégique au titre de la stratégie nationale sur les systèmes de paiement, AEP vise à renforcer les capacités d'Aani au-delà des frontières nationales. Cependant, la diversité des normes et des formats utilisés par les systèmes étrangers a fait de l'interopérabilité un défi technique et opérationnel majeur. Les demandes en temps réel, 24/7 et 365 jours par an, la diversité des cadres de conformité et de règlement et l'inefficacité des processus manuels de change et de préfinancement compliquent encore l'intégration transfrontalière.

Pour relever ces défis, AEP a choisi la solution IRP Gateway de Montran, une plateforme unifiée qui relie les établissements financiers agréés des ÉAU, la plateforme Aani et les infrastructures de paiement instantané étrangères. L'IRP Gateway réunit divers protocoles bilatéraux en une seule norme, certifiée ISO 20022, la transformation des messages en temps réel et l'interopérabilité des API ouvertes. La solution offre un routage basé sur des règles, une gestion des opérations de change, un préfinancement et un règlement, ainsi qu'un traitement en temps réel, une sécurité et une conformité totale.

Grâce à cette mise en œuvre, les établissements financiers agréés des ÉAU pourront envoyer et recevoir des paiements transfrontaliers instantanés de manière plus efficace, tandis qu'AEP conservera un contrôle opérationnel total et une visibilité sur l'ensemble du processus de transfert de fonds.

Dans son déploiement initial, l'IRP Gateway s'intégrera à l'interface de paiement unifiée de l'Inde (UPI), en s'appuyant sur les références éprouvées de Montran en tant que partenaire certifié NPCI et sur son expérience en matière d'intégration avec des banques indiennes de premier plan. L'expérience mondiale de Montran dans la mise en place d'infrastructures de paiement instantané pour les banques centrales et les régulateurs a également été un facteur clé pour la sélection.

« Nous sommes fiers de soutenir la mission d'AEP qui consiste à façonner un écosystème de paiement sans frontières et en temps réel », déclare Matt Walsh, directeur général, Montran MENA. « Notre IRP Gateway permet aux systèmes nationaux de se connecter au-delà des frontières, de manière sécurisée, efficace et à grande échelle. »

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions d'infrastructure de paiement et de marché des capitaux, au service d'établissements financiers de premier plan ayant des opérations critiques dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, consultez www.montran.com.

À propos d'Al Etihad Payments

Al Etihad Payments est l'entité nationale de paiement créée en 2023 par la Banque centrale des Émirats arabes unis pour développer et exploiter une infrastructure de marché financier de classe mondiale. AEP dirige la mise en œuvre de la stratégie nationale des systèmes de paiement des ÉAU et exploite la plateforme de paiements instantanés Aani.