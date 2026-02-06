Al Etihad Payments wählt Montran für die Integration grenzüberschreitender Sofortzahlungen

ABU DHABI, VAE, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Al Etihad Payments (AEP), eine Tochtergesellschaft der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate und Eigentümer sowie Betreiber von Aani, der nationalen Plattform für Sofortzahlungen des Landes, hat Montran mit der Implementierung eines Gateways für eine internationale Überweisungsplattform (IRP) der nächsten Generation beauftragt. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt zur Ermöglichung einer nahtlosen grenzüberschreitenden Konnektivität mit anderen nationalen Sofortzahlungssystemen und unterstützt damit die Vision der VAE für eine interoperable, zukunftsfähige Finanzinfrastruktur.

Als Teil seiner strategischen Roadmap im Rahmen der National Payment Systems Strategy strebt AEP an, die Funktionen von Aani über die Landesgrenzen hinaus auszuweiten. Die Vielfalt der von ausländischen Systemen verwendeten Standards und Formate hat jedoch die Interoperabilität zu einer großen technischen und betrieblichen Herausforderung gemacht. Die Anforderungen an einen Echtzeitbetrieb rund um die Uhr, unterschiedliche Compliance- und Abwicklungsrahmen sowie ineffiziente manuelle Devisen- und Vorfinanzierungsprozesse erschweren die grenzüberschreitende Integration zusätzlich.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat sich AEP für die IRP-Gateway-Lösung von Montran entschieden – eine einheitliche Plattform, die die lizenzierten Finanzinstitute der VAE, die Aani-Plattform und ausländische Instant-Payment-Infrastrukturen nahtlos miteinander verbindet. Das IRP-Gateway konsolidiert mehrere bilaterale Protokolle zu einem einzigen Standard und unterstützt ISO 20022, Echtzeit-Nachrichtenumwandlung und offene API-Interoperabilität. Es bietet regelbasiertes Routing, Devisengeschäftsmanagement, Vorfinanzierung und Abwicklung sowie Echtzeitverarbeitung, Sicherheit und vollständige Compliance.

Mit dieser Implementierung können lizenzierte Finanzinstitute in den VAE grenzüberschreitende Sofortzahlungen effizienter senden und empfangen, während AEP die vollständige operative Kontrolle und Transparenz über den gesamten Überweisungsprozess behält.

In der ersten Phase wird das IRP-Gateway in die Unified Payments Interface (UPI) Indiens integriert, wobei Montran seine bewährte Qualifikation als zertifizierter NPCI-Partner und seine erfolgreiche Bilanz bei der Integration mit führenden indischen Banken nutzt. Die weltweite Erfahrung von Montran beim Aufbau von Infrastruktur für Sofortzahlungen für Zentralbanken und Aufsichtsbehörden war ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der Auswahl.

„Wir sind stolz darauf, die Mission von AEP zur Schaffung eines grenzenlosen Echtzeit-Zahlungsökosystems zu unterstützen", sagte Matt Walsh, General Manager von Montran MENA. „Unser IRP Gateway ermöglicht es nationalen Systemen, sich grenzüberschreitend zu verbinden – sicher, effizient und in großem Maßstab."

Informationen zu Montran

Montran ist der führende Anbieter von Zahlungs- und Kapitalmarktinfrastrukturlösungen und bedient führende Finanzinstitute mit geschäftskritischen Operationen in über 90 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.montran.com.

Informationen zu Al Etihad Payments

Al Etihad Payments ist die nationale Zahlungsstelle, die 2023 von der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate gegründet wurde, um eine Finanzmarktinfrastruktur von Weltklasse aufzubauen und zu betreiben. AEP leitet die Umsetzung der nationalen Zahlungssystemstrategie der Vereinigten Arabischen Emirate und betreibt die Sofortzahlungsplattform Aani.