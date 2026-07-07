شركة العملات المشفرة RYKI تطور مسارات للتسوية في نفس اليوم لشركات الألعاب عبر الإنترنت

تجمع RYKI، وهي مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) مسجل بالكامل في جزر فيرجن البريطانية، بين التسوية عبر الحدود في نفس اليوم والحفظ المؤسسي والامتثال المراعي لقطاع الألعاب ضمن خط خدمات واحد للمؤسسات، موجه إلى الكازينوهات ومشغلي الألعاب عبر الإنترنت وفعاليات القطاع.

رود تاون، جزر فيرجن البريطانية، 7 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- بعد تنفيذ تداولات بأكثر من 1 مليار دولار منذ تأسيسها، أطلقت RYKI خط خدمات مخصصا لقطاع الألعاب العالمي. يتيح هذا العرض للكازينوهات ومشغلي الألعاب عبر الإنترنت ومنصات iGaming ومزودي البرمجيات ومنظمي المؤتمرات مسارا واحدا لقبول المدفوعات بالعملات المستقرة والعملات المشفرة، والتسوية إلى العملة الورقية في نفس اليوم، وإدارة الخزانة عبر عدة عملات وولايات قضائية، وكل ذلك من خلال طرف مقابل خاضع للتنظيم بالكامل.

تقدم الخدمة عبر RYKI Inc. (BVI)، التي توفر خدمات الأصول الافتراضية لمشغلي الألعاب وغيرهم من العملاء المؤسسيين بموجب الإطار التنظيمي لجزر فيرجن البريطانية.

قطاع يعمل ببنية تحتية للمدفوعات لم تعد تواكب نموه

بلغت قيمة سوق المقامرة عبر الإنترنت عالميا نحو 88 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يتضاعف حجمها أكثر من مرة بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، وفقا لشركة Grand View Research. لم تعد مدفوعات الأصول الرقمية هامشية في هذا السوق؛ إذ تشير تحليلات القطاع إلى أن الرهانات الممولة بالعملات المشفرة باتت تمثل ما يقارب 17% من جميع رهانات iGaming عالميا، وأن أكثر من 30% من المشغلين عبر الإنترنت يدعمون بالفعل شكلا من أشكال الدفع بالعملات المشفرة. ومع ذلك، لا يزال معظم هذا الطلب يمر عبر أنظمة مدفوعات صممت لعصر سابق، إذ تعتمد التدفقات عبر الحدود على الخدمات المصرفية عبر البنوك المراسلة والتحويلات البنكية التي تفرض تسويات تستغرق عدة أيام وفوارق في أسعار الصرف وتأخيرات مرتبطة بمواعيد إقفال العمل المصرفي.

التحديات التي تواجه شركات الألعاب

تسوية عبر الحدود بطيئة ومكلفة. قد تستغرق المدفوعات الدولية المرسلة عبر شبكة سويفت ( SWIFT ) والبنوك المراسلة من ثلاثة إلى سبعة أيام للمقاصة، مع إضافة تحويل العملات الأجنبية 50 إلى 100 نقطة أساس لكل معاملة.

التحويل المزدوج. غالبا ما يجد المشغلون الذين لا يملكون شريكا للتسوية ملائما لقطاع الألعاب في نصف الكرة الغربي أن بوابات الخروج من العملات المشفرة تسوى باليورو، ما يفرض تحويلا ثانيا إلى الدولار وفارق سعر صرف ثانيا على كل معاملة.

تعقيدات الامتثال. كثيرا ما تؤدي العلاقات المصرفية وعلاقات الدفع العامة غير المتخصصة بقطاع الألعاب إلى حجز المعاملات وتجميد الأموال عند ظهور تدفقات مرتبطة بالعملات المشفرة، مما يعطل العمليات ويقيد رأس المال العامل.

غياب بوابة الدخول للعملاء الأصيلين في عالم العملات المشفرة. تحتفظ حصة متزايدة من اللاعبين ذوي القيمة العالية والعارضين بعملات مستقرة بالفعل، لكنها لا تجد طريقة موثوقة ومتوافقة لتحويلها إلى رصيد ائتماني للألعاب أو لسداد رسوم الفعاليات.

أعباء تشغيلية. تستهلك المطابقة المحاسبية اليدوية عبر الفعاليات والعملات والأطراف المقابلة طاقات فرق المالية التي كان يمكن توجيهها إلى العمل الاستراتيجي.

كيف تسد RYKI هذه الفجوة

ترتكز خدمة RYKI الموجهة إلى قطاع الألعاب على أربع قدرات:

مسارات دفع بالعملات المستقرة وتسوية مباشرة بالعملة الورقية. تستعيض RYKI عن عمليات الدفع المجزأة والمتعددة الخطوات بمسار تنفيذ واحد. تزيل السيولة المباشرة بالدولار الأمريكي وسيط اليورو وهيكل تكلفة الفارق المزدوج، بينما تتيح المسارات المتصلة بالعملات المستقرة التسوية في نفس اليوم بدلا من الجداول الزمنية المعتمدة على شبكة سويفت ( SWIFT ). حفظ بمستوى مؤسسي. تحفظ الأصول الرقمية للعملاء ضمن حفظ مدقق ومتوافق، مما يغني المشغلين عن بناء قدرات داخلية للتعامل مع العملات المشفرة وعن الغموض التنظيمي المصاحب لذلك. إدارة الخزانة عبر العملات. يمكن للمشغلين الاحتفاظ بأكثر من 150 عملة وتحويلها وتسويتها، مع رؤية فورية مصممة للشركات التي تدير تدفقات كبيرة الحجم ومخاطر صرف أجنبي على نطاق مؤسسي. امتثال مراع لقطاع الألعاب وتأهيل عملاء بخدمة فائقة التميز ( white‑glove ). تهدف الخبرة المتخصصة في امتثال القطاع، المستندة إلى وضع RYKI بوصفها مزود خدمات الأصول الافتراضية ( VASP ) مسجلا، إلى تحقيق مراجعات سلسة بدلا من حالات تجميد مفاجئة، مع فريق مخصص وتغطية على طراز الكونسيرج في كل خطوة.

طرف مقابل خاضع للتنظيم، لا حل التفافي

تعد RYKI Inc. مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) مسجلا بالكامل لدى هيئة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية (BVI FSC). يتيح ذلك لشركات الألعاب الوصول إلى مسارات مدفوعات بالعملات المشفرة خاضعة للتنظيم، وخدمات الحفظ المؤسسي وإدارة الخزانة والتسوية، من خلال مزود مرخص، مع تجنب تعقيد بناء بنية تحتية داخلية أو الاعتماد على علاقات مصرفية تقليدية قد تؤخر معاملات الأصول الرقمية. الترتيب واضح: تحتفظ شركات الألعاب بتراخيص الألعاب الخاصة بها وتظل المشغل الخاضع للتنظيم لأعمالها، فيما توفر RYKI طبقة الأصول الرقمية والمدفوعات المتوافقة الداعمة لها بوصفها مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) المسجل.

ما تظهره الأعمال الأولية

يستند تموضع RYKI إلى أعمال أنجزت بالفعل في قطاع الألعاب. في مهمة لإدارة الخزانة مع جهة تصفها RYKI بأنها أحد أبرز مشغلي الألعاب عبر الإنترنت في العالم، تقول الشركة إنها ألغت تحويلا مزدوجا هيكليا من اليورو إلى الدولار، فنقلت المشغل من عمليتي تداول إلى عملية واحدة وأزالت فارق سعر صرف متكررا في كل معاملة. تفيد RYKI بأن المشغل حقق التسوية في نفس اليوم بدلا من جداول زمنية تمتد لعدة أيام، مع انخفاض ملموس في تعقيدات الامتثال ومن دون تجميد للأموال، مما حرر طاقات فريق المالية للعمل الاستراتيجي.

بالنسبة إلى الكازينوهات الفاخرة، صممت RYKI نموذجا للائتمان بالعملات المشفرة والتسوية يتيح للاعبي كبار الشخصيات (VIP) استخدام الأصول الرقمية كرصيد ائتماني للألعاب من دون تصفية قسرية. تشير الشركة إلى أن التحقق على السلسلة يستغرق نحو 60 ثانية، مقارنة بمدة تتراوح بين يومين وخمسة أيام في الخدمات المصرفية التقليدية، مع تحويل وتسوية العملات المشفرة في نفس اليوم إلى حساب تشغيلي بالعملة الورقية تابع للكازينو. تقدر RYKI أن أكثر من 50 مليار دولار من حيازات العملات المشفرة لدى اللاعبين ذوي الثروات العالية لا تزال غير مستغلة من جانب منصات الألعاب الفاخرة.

في قطاع الفعاليات، تمكن RYKI مؤتمرات الألعاب من قبول مدفوعات بالعملات المستقرة من العارضين والرعاة الدوليين، مستبدلة التحويلات البنكية التي تستغرق عدة أيام بعمليات تحقق تنجز خلال دقائق. تفيد الشركة بتحقيق تأكيد حجز الأجنحة في نفس اليوم وخفض التخلي عن سداد رسوم الرعاية، إلى جانب المطابقة المحاسبية الآلية عبر فعاليات متعددة.

وجهة نظر الإدارة التنفيذية

«أصبحت الألعاب نشاطا ماليا بقدر ما هي نشاط ترفيهي. ينقل أكبر المشغلين أحجاما كبيرة، ويحتفظون بأموال العملاء، ويتحملون مخاطر صرف أجنبي على نطاق مؤسسي، لكنهم يفعلون ذلك عبر بنية تحتية للمدفوعات لم تصمم قط للطريقة التي يتصرف بها عملاؤهم فعليا»، قال Lennon Sweeting، الرئيس التنفيذي لشركة RYKI. «عملاؤنا يحتفظون بالفعل بأصول رقمية. ما كان ينقصهم هو طرف مقابل خاضع للتنظيم يمكنه إجراء التسوية بسرعة، وتوفير الحفظ بأمان، وإنجاز إجراءات الامتثال من دون مفاجآت. المشغلون لا يرتجلون استراتيجية للعملات المشفرة عبر قنوات لم تصمم لهذا الغرض؛ بل يعملون مع شركة مسجلة وخاضعة للإشراف. هذه هي الفجوة التي بنينا هذه الخدمة لسدها، بصورة قابلة للقياس وعلى نطاق واسع».

لماذا يهم ذلك الآن

يعكس التوقيت تقارب الطلب في السوق والتكنولوجيا والتنظيم. مع تحول العملات المستقرة إلى مسار دفع سائد، وتوفير أطر تنظيمية مثل قانون GENIUS ولائحة MiCA (تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي) قدرا أكبر من اليقين، ينتقل مشغلو الألعاب من التساؤل عما إذا كان ينبغي قبول الأصول الرقمية إلى كيفية قبولها. أصبح العمل مع مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) مسجل بالكامل، بدلا من مزود غير خاضع للتنظيم، معيارا متزايد الاعتماد. ومع تحول التسوية في نفس اليوم ومدفوعات الأصول الرقمية إلى توقعات معتادة، يواجه المشغلون الذين لا يملكون هذه البنية التحتية خطر خسارة العملاء ذوي القيمة العالية الأصيلين في عالم العملات المشفرة لصالح منافسين أكثر مرونة.

نبذة عن RYKI

تأسست RYKI في عام 2020، وهي شركة خدمات أصول رقمية خاضعة للتنظيم تقدم حلولا آمنة للعملات المشفرة للمؤسسات ومشغلي الألعاب والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات العالية والشركات الأصيلة في عالم العملات المشفرة. تشمل خدماتها تنفيذ عمليات التحويل بين العملات المشفرة والعملات الورقية والحفظ المؤسسي والإقراض وحلول الخزانة. تعد RYKI مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) مسجلا بالكامل لدى هيئة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية (BVI FSC)، كما تشغل كيانات خاضعة للتنظيم في جزر كايمان (مزود خدمات أصول افتراضية مرخص من هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)) وكندا (شركة خدمات مالية مسجلة لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC)).

اتخذ الخطوة التالية

إذا كنت تمثل كازينو أو مشغل ألعاب أو منصة ألعاب عبر الإنترنت أو منظم مؤتمرات أو مؤسسة تسعى إلى دمج بنية تحتية آمنة للمدفوعات الرقمية، فتواصل مع RYKI.

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للتواصل: جهة الاتصال الإعلامية: لمزيد من المعلومات أو التعليق، يرجى التواصل مع: Bianca Mora، الموقع الإلكتروني: www.ryki.io، البريد الإلكتروني: [email protected]، الهاتف: ‎+1 (345) 929‑1675