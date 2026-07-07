La empresa de criptomonedas RYKI desarrolla canales de liquidación en el mismo día para empresas del sector de los juegos de azar en línea

RYKI, un proveedor de servicios de activos virtuales debidamente registrado en las Islas Vírgenes Británicas, ofrece liquidación transfronteriza en el mismo día, custodia institucional y cumplimiento normativo específico para el sector de los juegos de azar, todo ello integrado en una única línea de servicios empresariales para casinos, operadores en línea y eventos del sector.

ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Luego de haber realizado operaciones por más de 1.000 millones de dólares desde su fundación, RYKI lanzó una línea de servicios dedicada al sector mundial de los juegos de azar. La oferta ofrece a los casinos, operadores de juegos de azar en línea, plataformas de iGaming, proveedores de software y organizadores de conferencias una solución única para aceptar pagos en criptomonedas estables y criptomonedas, liquidarlos en moneda fiduciaria el mismo día y administrar la tesorería en múltiples monedas y jurisdicciones, todo ello a través de una contraparte totalmente regulada.

El servicio se presta a través de RYKI Inc. (BVI), que proporciona servicios de activos virtuales a operadores de juegos de azar y otros clientes institucionales bajo el marco regulatorio de las Islas Vírgenes Británicas.

Un sector que funciona en una infraestructura de pagos que ya le quedó pequeña

El mercado mundial de las apuestas en línea se valoró en aproximadamente 88.000 millones de dólares en 2025 y va camino de más que duplicar su tamaño para principios de la década de 2030, según Grand View Research. Los pagos con activos digitales ya no son un segmento marginal dentro de este sector: los análisis del sector estiman que las apuestas financiadas con criptomonedas representan ahora cerca del 17 % de todas las apuestas de iGaming a nivel mundial, y que más del 30 % de los operadores en línea ya admiten alguna forma de pago con criptomonedas. Sin embargo, la mayor parte de esa demanda sigue dependiendo de sistemas de pago diseñados para una época anterior, en la que los flujos transfronterizos dependen de la banca corresponsal y de transferencias electrónicas que conllevan plazos de liquidación de varios días, diferenciales en el tipo de cambio y demoras por los horarios de cierre de los bancos.

Los desafíos a los que se enfrentan las empresas del sector de los juegos de azar

Liquidación transfronteriza lenta y costosa. Los pagos internacionales que se procesan a través de SWIFT y bancos corresponsales pueden tardar entre tres y siete días en liquidarse, a lo que se suma un costo de 50 a 100 puntos básicos por transacción debido a la conversión de divisas.

Doble conversión. Los operadores que no cuentan con un socio de liquidación especializado en el sector de los juegos de azar en el hemisferio occidental suelen ver cómo las operaciones de salida de criptomonedas se liquidan en euros, lo que obliga a realizar una segunda conversión a dólares y a asumir un segundo diferencial en cada transacción.

Dificultades de cumplimiento normativo. Las relaciones bancarias y de pago genéricas suelen provocar retenciones y congelaciones de fondos cuando se detectan flujos vinculados a criptomonedas, lo que interrumpe las operaciones e inmoviliza el capital circulante.

Ausencia de vías de entrada para los clientes nativos de criptomonedas. Una proporción cada vez mayor de jugadores y expositores de alto valor ya posee criptomonedas estables, pero no cuenta con una forma confiable y que cumpla con las normas para convertirlas en crédito para apostar o usarlas para pagar las tarifas de los eventos.

Gastos operativos. La conciliación manual entre distintos eventos, divisas y contrapartes consume la capacidad del equipo financiero que podría destinarse a la estrategia.

Cómo aborda RYKI la brecha

El servicio de juegos de azar de RYKI se basa en cuatro capacidades:

Canales de pago con criptomonedas estables y liquidación directa en moneda fiduciaria. RYKI reemplaza los procesos de pago fragmentados y de múltiples pasos por una única vía de ejecución. La liquidez directa en USD elimina la necesidad de intermediarios en euros y la estructura de costos de doble diferencial, mientras que los canales conectados a criptomonedas estables permiten la liquidación en el mismo día, en lugar de los plazos que dependen de SWIFT. Custodia de nivel institucional. Los activos digitales de los clientes se mantienen en custodia auditada y conforme a las normas, lo que elimina la necesidad de que los operadores desarrollen sistemas internos de gestión de criptomonedas y la ambigüedad regulatoria que ello conlleva. Gestión de tesorería en múltiples divisas. Los operadores pueden mantener fondos, realizar conversiones y liquidar operaciones en más de 150 divisas, y cuentan con visibilidad en tiempo real diseñada para empresas que gestionan grandes volúmenes de flujo y riesgos de tipo de cambio a escala institucional. Cumplimiento normativo adaptado al sector de los juegos de azar y proceso de incorporación de primer nivel. La experiencia en cumplimiento normativo específica del sector, respaldada por la condición de RYKI como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) registrado, busca agilizar las revisiones y evitar bloqueos inesperados, y cuenta con un equipo dedicado y una atención personalizada de alta calidad en cada paso.

Una contraparte regulada, no una solución alternativa

RYKI Inc. es un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) totalmente registrado ante la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVI FSC). Esto permite a las empresas del sector de los juegos de azar acceder a canales de pago con criptomonedas, servicios de custodia, gestión de tesorería y liquidación, todos ellos regulados, mediante un proveedor autorizado, lo que evita la complejidad de desarrollar una infraestructura interna o depender de relaciones bancarias tradicionales que pueden retrasar las transacciones con activos digitales. El acuerdo es sencillo: las empresas del sector de los juegos de azar conservan sus propias licencias de juego y siguen siendo los operadores regulados de su negocio. RYKI proporciona la capa de activos digitales y pagos que cumple con las normas, y actúa como VASP registrado.

Lo que muestran los primeros trabajos

El posicionamiento de RYKI se basa en el trabajo ya realizado en todo el sector de los juegos de azar. En un proyecto de tesorería con lo que RYKI describe como uno de los operadores de juegos de azar en línea más reconocidos del mundo, la empresa afirma que eliminó una doble conversión estructural de euros a dólares, y redujo las operaciones del operador de dos a una y eliminó el diferencial recurrente aplicado a cada transacción. RYKI informa que el operador logró una liquidación en el mismo día, en lugar de plazos de varios días, una reducción considerable de las trabas relacionadas con el cumplimiento normativo y la eliminación de congelaciones de fondos, lo que liberó capacidad del equipo financiero para dedicarse a tareas estratégicas.

Para los casinos premium, RYKI ha diseñado un modelo de crédito y liquidación con criptomonedas que permite a los jugadores VIP usar activos digitales como crédito para apostar sin que se produzca una liquidación forzada. La empresa informa que la verificación en cadena se realiza en unos 60 segundos, frente a los dos a cinco días que tarda la banca tradicional, y que la conversión y liquidación de las criptomonedas a la cuenta operativa en moneda fiduciaria del casino se realizan el mismo día. RYKI estima que los operadores de juegos de azar premium aún no aprovechan más de 50.000 millones de dólares en tenencias de criptomonedas entre los jugadores de alto poder adquisitivo.

En el segmento de eventos, RYKI permite que las conferencias de juegos de azar acepten pagos con criptomonedas estables de expositores y patrocinadores internacionales, lo que sustituye las transferencias bancarias que tardan varios días por una verificación que se realiza en minutos. La empresa informa que la confirmación de los stands se realiza el mismo día y que se ha reducido el abandono de los pagos de patrocinio, además de ofrecer una conciliación automatizada entre múltiples eventos.

Perspectiva ejecutiva

"El sector de los juegos de azar se ha convertido tanto en un negocio financiero como en uno de entretenimiento. Los operadores más grandes mueven grandes volúmenes, custodian fondos de clientes y asumen riesgos cambiarios a escala institucional, pero lo hacen mediante una infraestructura de pagos que nunca se diseñó para adaptarse al comportamiento real de sus clientes", afirmó Lennon Sweeting, director ejecutivo de RYKI. "Nuestros clientes ya tienen activos digitales. Lo que les faltaba era una contraparte regulada que pueda realizar liquidaciones rápidas, custodiar de manera segura y garantizar el cumplimiento normativo sin sorpresas. Los operadores no están improvisando una estrategia de criptomonedas a través de canales que nunca se crearon para ello, sino que están trabajando con una empresa registrada y supervisada. Ese es el vacío que nos propusimos cerrar con este servicio, de manera medible y a gran escala".

Por qué esto es importante ahora

El momento refleja la convergencia entre la demanda del mercado, la tecnología y la regulación. A medida que las criptomonedas estables se convierten en un medio de pago generalizado y que marcos regulatorios como la Ley GENIUS y la MiCA brindan mayor certeza, los operadores de juegos de azar están pasando de plantearse si aceptar activos digitales a determinar cómo hacerlo. Trabajar con un VASP debidamente registrado, en lugar de con un proveedor no regulado, se está convirtiendo cada vez más en la norma. A medida que la liquidación en el mismo día y los pagos con activos digitales se vuelven algo habitual, los operadores que carecen de esta infraestructura corren el riesgo de perder clientes de alto valor y nativos de las criptomonedas a favor de competidores más ágiles.

Acerca de RYKI

Fundada en 2020, RYKI es una empresa regulada de servicios de activos digitales que ofrece soluciones seguras de criptomonedas para instituciones, operadores de juegos de azar, oficinas familiares, personas con un alto patrimonio neto y empresas nativas del sector de las criptomonedas. Sus servicios incluyen la ejecución de operaciones entre criptomonedas y monedas fiduciarias, custodia institucional, préstamos y soluciones de tesorería. RYKI es un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) totalmente registrado ante la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVI FSC), y también opera entidades reguladas en las Islas Caimán (VASP con licencia de la CIMA) y en Canadá (empresa de servicios monetarios [MSB] registrada ante FINTRAC).

Dé el siguiente paso

Si usted representa a un casino, un operador de juegos de azar, una plataforma de juegos de azar en línea, un organizador de conferencias o una empresa que busca integrar una infraestructura de pagos digitales segura, comuníquese con RYKI.

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FUENTE RYKI