Empresa de criptomoedas RYKI desenvolve uma infraestrutura de liquidação no mesmo dia para empresas de jogos online

A RYKI, provedora de serviços de ativos virtuais registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, reúne liquidação internacional no mesmo dia, custódia institucional e conformidade voltada ao setor de jogos em uma única linha de serviços corporativos para cassinos, operadoras online e eventos do setor.

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Tendo realizado mais de US$ 1 bilhão em transações desde sua fundação, a RYKI lançou uma linha de serviços dedicada ao setor global de jogos. A solução oferece a cassinos, operadoras de jogos online, plataformas de iGaming, fornecedores de software e organizadores de conferências um canal único para aceitar pagamentos em stablecoins e criptomoedas, realizar a liquidação em moeda fiduciária no mesmo dia e gerenciar a tesouraria em várias moedas e jurisdições, tudo por meio de uma contraparte totalmente regulamentada.

O serviço é prestado pela RYKI Inc. (BVI), que oferece serviços de ativos virtuais a operadoras de jogos e outros clientes institucionais sob o marco regulatório das Ilhas Virgens Britânicas.

Um setor que depende de uma infraestrutura de pagamentos que já não atende mais às suas necessidades

O mercado global de jogos de azar online foi avaliado em cerca de US$ 88 bilhões em 2025 e deve mais que dobrar até o início da década de 2030, segundo a Grand View Research. Os pagamentos com ativos digitais já não são uma tendência marginal nesse setor: análises do setor estimam que as apostas financiadas com criptomoedas representam atualmente cerca de 17% do total de apostas em iGaming em todo o mundo, e que mais de 30% dos operadores online já aceitam alguma forma de pagamento com criptomoedas. Ainda assim, a maior parte dessa demanda segue apoiada em sistemas de pagamento concebidos para uma era anterior, em que fluxos internacionais dependem de bancos correspondentes e transferências internacionais sujeitas a liquidação em vários dias, spreads cambiais e atrasos provocados por horários-limite bancários.

Os entraves enfrentados pelas empresas de jogos

Liquidação internacional lenta e dispendiosa. Pagamentos internacionais processados via SWIFT e bancos correspondentes podem levar de três a sete dias para serem compensados, com a conversão cambial acrescentando de 50 a 100 pontos-base por transação.

Dupla conversão. Operadoras que não contam com um parceiro de liquidação favorável ao setor de jogos no Hemisfério Ocidental frequentemente observam que as saídas de criptomoedas são liquidadas em euros, o que obriga a uma segunda conversão para dólares e a um segundo spread em cada transação.

Entraves regulatórios. Relações bancárias e de pagamento genéricas frequentemente levam à retenção ou ao bloqueio de recursos quando surgem fluxos vinculados a criptoativos, interrompendo operações e comprometendo o capital de giro.

Não há porta de entrada para clientes que já utilizam criptomoedas. Uma parcela crescente de apostadores de alto valor e expositores já detém stablecoins, mas não dispõe de um meio confiável e em conformidade regulatória para convertê-las em créditos de jogo ou pagar taxas de participação em eventos.

Sobrecarga operacional. A conciliação manual entre eventos, moedas e contrapartes consome a capacidade das equipes financeiras, que poderia ser direcionada à estratégia.

Como a RYKI busca preencher essa lacuna

O serviço da RYKI para o setor de jogos se apoia em quatro frentes:

Infraestrutura de pagamento em stablecoins e liquidação direta em moeda fiduciária. A RYKI substitui processos de pagamento fragmentados e em várias etapas por um único fluxo de execução. A liquidez direta em dólares elimina o intermediário em euros e a estrutura de custo com dois spreads, enquanto a infraestrutura conectada a stablecoins permite liquidação no mesmo dia, em vez dos prazos dependentes da rede SWIFT. Custódia de nível institucional. Os ativos digitais dos clientes ficam sob custódia auditada e em conformidade regulatória, o que dispensa as operadoras de criar estruturas próprias para lidar com criptoativos e reduz a ambiguidade regulatória associada a essa operação. Gestão de tesouraria em diferentes moedas. As operadoras podem manter, converter e liquidar valores em mais de 150 moedas, com visibilidade em tempo real voltada a empresas que administram fluxos de alto volume e risco cambial em escala institucional. Conformidade voltada ao setor de jogos e integração personalizada. A especialização em conformidade regulatória no setor, sustentada pelo status da RYKI como prestadora registrada de serviços de ativos virtuais, busca tornar as análises mais fluidas e evitar bloqueios inesperados, com equipe dedicada e atendimento personalizado em todas as etapas.

Uma contraparte regulamentada, não uma solução alternativa

A RYKI Inc. é uma prestadora de serviços de ativos virtuais devidamente registrada na Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas. Isso permite que as empresas do setor de jogos tenham acesso a canais regulamentados de pagamentos em criptomoedas, serviços de custódia, tesouraria e liquidação por meio de um provedor licenciado, evitando a complexidade de construir uma infraestrutura interna ou depender de relações bancárias tradicionais que podem atrasar as transações com ativos digitais. O modelo é direto: as empresas de jogos mantêm suas próprias licenças e seguem como operadoras reguladas de seus negócios; a RYKI fornece a camada de pagamentos e ativos digitais em conformidade regulatória, na condição de VASP registrada.

O que mostram os trabalhos iniciais

O posicionamento da RYKI se baseia em trabalhos já realizados no setor de jogos. Em um trabalho de tesouraria com uma empresa descrita pela RYKI como uma das operadoras de jogos online mais reconhecidas do mundo, a companhia afirma ter eliminado uma dupla conversão estrutural entre euro e dólar, reduzindo a operação de duas negociações para uma e removendo um spread recorrente em cada transação. Segundo a RYKI, a operadora passou a liquidar transações no mesmo dia, em vez de depender de prazos de vários dias, reduziu de forma relevante os entraves de conformidade e não teve recursos bloqueados, liberando a equipe financeira para atividades estratégicas.

Para cassinos de alto padrão, a RYKI desenvolveu um modelo de crédito e liquidação em criptoativos que permite a jogadores VIP usar ativos digitais como crédito de jogo, sem necessidade de liquidação forçada. A empresa relata verificação on-chain em cerca de 60 segundos, ante dois a cinco dias no sistema bancário tradicional, além de conversão e liquidação no mesmo dia dos criptoativos para a conta operacional do cassino em moeda fiduciária. A RYKI estima que mais de US$ 50 bilhões em criptoativos detidos por jogadores de alta renda ainda não são acessados por casas de jogos premium.

No segmento de eventos, a RYKI permite que conferências de jogos aceitem pagamentos em stablecoins de expositores e patrocinadores internacionais, substituindo transferências bancárias de vários dias por verificações em minutos. A empresa informa que a confirmação dos estandes é feita no mesmo dia e que houve uma redução no número de desistências de pagamentos de patrocínio, além de uma reconciliação automatizada entre vários eventos.

Perspectiva executiva

"O setor de jogos passou a ser tanto um negócio financeiro quanto de entretenimento. As maiores operadoras movimentam grandes volumes, mantêm recursos de clientes e assumem risco cambial em escala institucional, mas fazem isso sobre uma infraestrutura de pagamentos que nunca foi desenhada para a forma como seus clientes de fato se comportam", disse Lennon Sweeting, presidente-executivo da RYKI. "Nossos clientes já detêm ativos digitais. O que faltava era uma contraparte regulamentada, capaz de liquidar rapidamente, custodiar os ativos com segurança e conduzir processos de conformidade sem surpresas. As operadoras não estão improvisando uma estratégia cripto por canais que nunca foram criados para isso; estão trabalhando com uma empresa registrada e supervisionada. Essa é a lacuna para a qual criamos este serviço, com o objetivo de preenchê-la de forma mensurável e em grande escala."

Por que isso importa agora

O momento reflete a convergência entre demanda de mercado, tecnologia e regulação. Com as stablecoins se consolidando como infraestrutura de pagamento convencional e marcos regulatórios como o GENIUS Act e o MiCA oferecendo maior previsibilidade, as operadoras de jogos deixam de discutir se devem aceitar ativos digitais e passam a definir como fazê-lo. Trabalhar com uma VASP devidamente registrada, em vez de um provedor não regulado, tem se tornado cada vez mais o padrão. À medida que a liquidação no mesmo dia e os pagamentos com ativos digitais se tornam uma expectativa real, as operadoras que não dispõem dessa infraestrutura correm o risco de perder clientes de alto valor, que utilizam criptomoedas como forma de pagamento, para concorrentes mais ágeis.

Sobre a RYKI

Fundada em 2020, a RYKI é uma empresa regulamentada de serviços de ativos digitais que oferece soluções seguras em criptoativos para instituições, operadoras de jogos, family offices, pessoas de alta renda e empresas nativas de cripto. Seus serviços incluem execução de operações entre criptoativos e moedas fiduciárias, custódia institucional, empréstimos e soluções de tesouraria. A RYKI é uma prestadora de serviços de ativos virtuais devidamente registrada na Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas e também opera entidades reguladas nas Ilhas Cayman, onde tem licença de VASP concedida pela CIMA, e no Canadá, onde é registrada como empresa de serviços monetários na FINTRAC.

Dê o próximo passo

Cassinos, operadoras de jogos, plataformas de jogos online, organizadores de conferências e empresas que buscam integrar uma infraestrutura segura de pagamentos digitais podem entrar em contato com a RYKI.

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FONTE RYKI